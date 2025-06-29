Очередная победа Пола! Джейк играючи разобрался с бывшим чемпионом мира

В США завершился вечер профессионального бокса. В главном событии турнира свой очередной поединок провёл известный блогер Джейк Пол, который разделил ринг с экс-чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Джейк Пол в последние годы стал одной из ключевых фигур в мировом боксе. С этим можно долго спорить, можно подвергать Джейка критике, но при этом отрицать тот факт, что имя Пола значит для индустрии очень много — глупо. Бой Джейка с Майком Тайсоном стал самым просматриваемым спортивным событием в истории, за которым в прямом эфире следили более 100 млн человек — это фантастические цифры. Пол дошёл до такого уровня популярности, что контракт на бой с ним едва не подписал Сауль Альварес, а свой интерес к потенциальному поединку с блогером проявляли многие другие ведущие боксёры мира: например, Александр Усик и Артур Бетербиев.

И всё это при том, что Джейк, за исключением 58-летнего Майка Тайсона и пары никому неизвестных парней, дрался всего с одним профессиональным боксёром — Томми Фьюри, и потерпел в этом бою поражение. Но Пола это совершенно не смущает, он грезит поединком за титул чемпиона мира и бросает вызов обладателям поясов в крузервейте Хильберто Рамиресу и Баду Джеку. Первый, кстати, не против провести титульный бой с Джейком.

«Я думаю, есть возможность проведения боя за титул чемпиона мира против Джейка Пола в будущем, — сказал Рамирес. — В ходе недавней пресс-конференции он отмечал, что готов бросить мне вызов. Я считаю его человеком слова и верю, что он этого действительно хочет».

Но прежде, чем говорить о каких-то планах на будущее, Полу нужно было доказать свою состоятельность в поединке с экс-чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим. 39-летний сын легендарного Хулио Сезара Чавеса в своей профессиональной карьере больше прославился, пожалуй, различного рода скандалами, будь то спорные судейские решения в пользу сына именитого боксёра, проваленные допинг-тесты или проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами. Тем не менее, в активе Чавеса-младшего есть и титульные противостояния, в том числе и победные, и громкие бои, как, например, с тем же Канело. У Хулио более 60 поединков на профессиональном ринге, и в опыте, конечно, он сильно превосходил Пола. А вот в возрасте и габаритах, как это обычно бывает в поединках Джейка, Чавес-младший уступал, что делало фаворитом именно Пола.

Бой начался с разведки джебами, Пол старался действовать агрессивно, наступал на соперника с опущенной рукой и в моментах пытался взрываться сериями, но в основном бил по воздуху, хотя и точные хуки доходили до цели. Чавес-младший много отступал, работал корпусом, но отвечал на атаки блогера крайне редко. Пол же успевал в перерывах действовать на публику и разговаривать с камерой — блогер чувствовал себя крайне уверенно. Во втором отрезке Хулио практически не донёс ни одного удара до цели, Джейк же контролировал ход поединка, проверял корпус соперника, выбрасывал серии боковых и по-прежнему много работал передней рукой.

Бросалась в глаза разница в габаритах: Пол выглядел гораздо мощнее бывшего чемпиона мира, и его удары были куда более плотными. В третьем отрезке Джейк добавил в агрессии, залетал на ближнюю дистанцию с жёсткими сериями, подключал к хукам апперкоты, но Чавес-младший справлялся с атаками соперника, хотя и совсем перестал думать собственных атакующих действиях: были они лишь в те моменты, когда Пол давал Хулио поработать первым номером и сбавлял обороты. Так, Чавес-младший смог записать себе в актив четвёртый раунд, в котором он был эффективнее, но при этом всё равно пропускал много встречных ударов от блогера.

В середине боя Джейк отдавал территориальное преимущество, стал больше вытягивать Чавеса-младшего на себя. Но при этом эффективность атак Пола не снизилась: теперь он работал навстречу, старался действовать на опережение, встречая соперника передней рукой и добавляя ещё два-три удара. Хулио нужно отдать должное, он пережил непростые стартовые раунды и стал боксировать более свободно и открыто, не стесняясь заходить в размены.

К седьмому раунду боксёры стали замедляться, что приводило к большому количеству клинча: практически после каждой атаки соперники делали паузу. При этом оба продолжали много бить по корпусу, чтобы ещё больше замедлить оппонента. Джейк настолько «прикормил» корпус бывшего чемпиона мира, что Хулио стал опускать блок, чем Пол пользовался. Рисунок боя не менялся, Чавес-младший старался идти вперёд, но был малоэффективен: Пол перебивал соперника и с дистанции, и в моменты, когда Хулио сближался.

Поединок Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес-младший Фото: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

В девятом раунде Чавес-младший завёлся из-за постоянных замечаний рефери об ударах ниже пояса и постарался включиться. Хулио выбрасывал жёсткие хуки, было видно, что бывший чемпион мира предпринимает последний рывок. Но Под спокойно справлялся с атаками соперника: сказывались и разница в габаритах, и крепкая челюсть блогера. При этом Чавес-младший заставил Джейка по-настоящему отступать и перекрываться в защите — чуть ли не впервые за бой. Хулио нужно похвалить за хорошую функциональную готовность, несмотря на скепсис перед боем: заключительные раунды он провёл активнее Джейка. Но Пол вполне мог себе позволить где-то отдать инициативу, потому что по очкам он откровенно забирал этот поединок.

Бой дошёл до судейского решения, но в нём не было никакой интриги. 109-101, 107-103, 108-102 — Джейк Пол одержал уверенную победу над Хулио Сезаром Чавесом-младшим и сделал ещё один шаг в сторону желаемого боя за титул чемпиона мира.