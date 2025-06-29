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Илия Топурия — Чарльз Оливейра, UFC 317, 29 июня 2025, кто победил, как закончился бой, обзор боя, результаты, чемпион UFC

Топурия — чемпион UFC в лёгком весе! Снова нокаутировал легенду
Яхья Гасанов
Обзор боя Илия Топурия — Чарльз Оливейра, UFC 317
Аудио-версия:
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Оливейра не протянул и одного раунда.

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» прошёл турнир UFC 317, который завершил Международную неделю боёв. Главным событием вечера стал бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе, ставший вакантным после перехода Ислама Махачева в другой дивизион. Непобеждённый Илия Топурия бился с экс-обладателем пояса Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

Топурия — бывший чемпион UFC в полулёгком весе. В прошлом году Матадор добавил в свою коллекцию два очень серьёзных скальпа. Сначала Топурия удосрочил Алекса Волкановски и завоевал титул. А затем уверенно защитил пояс, став первым бойцом, который нокаутировал Макса Холлоуэя. После этого Илия решил подниматься в лёгкий вес, чтобы не мучить себя слишком тяжёлыми весогонками. Грузинский боец, выступающий под флагом Испании, грезил поединком с Махачевым, но в итоге получил в соперники Чарльза Оливейру.

Для бразильца это очередная попытка вернуть пояс. Больше трёх лет назад Оливейра был лишён титула за проваленное взвешивание перед боем с Джастином Гэтжи. Чарльз всё равно финишировал американца, однако не вернул статус чемпиона. А потом начал чередовать поражения с победами. Сначала досрочно проиграл Исламу Махачеву в титульнике, затем финишировал Бенеила Дариуша, уступил Арману Царукяну и победил Майкла Чендлера. Получить новый титульник Оливейре помогла комбинация факторов: уход Махачева в 77 кг, бан Царукяна от руководства UFC и статус любимца фанатов. Тем не менее Топурия перед боем считался огромным фаворитом, и многие ждали нокаута от Илии.

Главные события турнира UFC 317:
UFC 317: Топурия наглухо вырубил Оливейру! Илия покорил лёгкий вес с первой попытки. LIVE
Live
UFC 317: Топурия наглухо вырубил Оливейру! Илия покорил лёгкий вес с первой попытки. LIVE

Поединок начался без раскачки. Оливейра пошёл вперёд, инициировал размен, в котором и пропустил, и попал сам. При этом Топурия пробил жёстче и посёк бразильца. Чарльз пошёл в клинч, но Илия ответил тейкдауном и какое-то время контролировал Оливейру. Как только бойцы вернулись в стойку, Топурия тут же пошёл вперед, попробовал пробить несколько боковых, Оливейра ответил апперкотом.

Однако уже в следующей атаке Матадора всё закончилось. После джеба у Илии зашёл короткий правый боковой и следом — левый хук. Оливейра рухнул и получил ещё пару добивающих ударов, которые уже не требовались. Илия обещал нокаут в первом раунде и сдержал слово.

Илия Топурия — новый чемпион UFC в лёгком весе и 10-й боец в истории промоушена, взявший пояса в двух весовых категориях. Новая эпоха дивизиона открыта.

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