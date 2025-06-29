Топурия — реальная угроза. В лёгком весе его не остановит никто

В Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» завершился турнир UFC 317. В рамках главного события вечера определился новый чемпион организации в лёгкой весовой категории. После того как Ислам Махачев ушёл в полусредний дивизион, пояс стал вакантным и за него бились Илия Топурия и Чарльз Оливейра.

Топурия до боя уже традиционно для себя начал праздновать победу заранее: выложил в социальные сети видео, где отмечает успех, и поблагодарил всех за поддержку, в описании профиля заранее написал, что его рекорд 17-0 и он является чемпионом UFC в двух весовых категориях (ранее делал нечто похожее перед поединком с Алексом Волкановски), а ещё обещал всем, что нокаутирует Оливейру в первом раунде. И Илию совершенно не смущало, что все вокруг говорили о его габаритах по сравнению с другими легковесами, а болельщики продолжали его освистывать.

Оливейра далеко не мальчик для битья и действительно немаленький легковес. Но вот Топурия его просто не заметил и выполнил обещание, нокаутировав бразильца в первом раунде. И не сказать, что Чарльз был совсем ужасен, он смело стартовал, не побоялся размена, попробовал воспользоваться клинчем, заготовил неплохие вещи вроде апперкота. Однако в итоге Топурия нашёл ответ на всё и без проблем уничтожил бывшего чемпиона за 2,5 минуты. Илия просто на другом уровне на данный момент.

Права на видео принадлежат UFC.

После боя Топурия напомнил всем, что отвечает за свои слова: «Я сказал и сделал это. Они всегда называют меня сумасшедшим, а потом понимают, что я не сумасшедший».

Теперь Илия — новый король в лёгком весе, он продемонстрировал, что и в этой весовой категории будет очень страшным соперником для всех. Никто и не сомневался, что мощь Матадора в 70 кг станет только больше, но оставались сомнения относительно того, как Топурия проявит себя против более крупных бойцов и не потеряет ли в скорости. Всё при нём: нокаутирующая мощь, прекрасный тайминг, скоростные взрывы. Сложно будет предложить Илии что-то в ответ.

Илия Топурия Фото: Ian Maule/Getty Images

Прямо сейчас, с учётом того, что Махачев покинул дивизион, не видно, кто из легковесов вообще сможет остановить Топурию. Матадор в октагоне заявил, что готов драться с кем угодно, кто встанет напротив. Претендентов сейчас не так много. Есть Джастин Гэтжи, но что он предложит новому чемпиону? Бойцовский IQ и тайминг Топурии на другом уровне. Вполне возможно, что и бьёт он мощнее, а Гэтжи падал в нокауты. Пэдди Пимблетт вышел в октагон на битву взглядов с Илией, однако в его уровне до сих пор есть сомнения. Это, безусловно, был бы очень громкий поединок, и, скорее всего, британец будет следующим претендентом, но в навыках там пропасть, как бы ни храбрился Пимблетт. Арман Царукян ещё не заслужил право вернуться в титульную гонку, но когда сделает это, то точно не будет фаворитом в бою с Топурией. У Армана есть борьба, однако не стоит забывать, что Илия — не однобокий ударник-нокаутёр. Он отлично себя чувствует и на земле, так что большой вопрос, будет ли у Царукяна преимущество в этом аспекте. А других претендентов пока не видно.

Если кто-то ещё сомневался в Топурии, то пора перестать. Это действительно большая угроза для всего лёгкого дивизиона. И, похоже, новый доминирующий чемпион.