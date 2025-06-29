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Александр Пантожа — Кай Кара-Франс, UFC 317, 29 июня 2025, чемпион UFC в наилегчайшем весе, карьера, следующий соперник

В UFC не ценят крутого чемпиона. Пантожа переехал весь дивизион
Яхья Гасанов
Александр Пантожа
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Пора отдать должное бразильцу.

На турнире UFC 317, который прошёл в ночь на 29 июня, всё внимание на себя стянули Илия Топурия и Чарльз Оливейра, оспаривавшие титул чемпиона в лёгком весе. А в ко-мейне ивента действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа проводил четвёртую защиту титула. Соперником бразильца стал Кай Кара-Франс.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа (W) — Кай Кара-Франс
29 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Александр Пантожа
Окончено
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Кай Кара-Франс

Ожидалось, что новозеландец сможет оказать достойное сопротивление, так как довольно тяжело бьёт для этой весовой категории и неплохо стоит на ногах, когда его пытаются перевести. К тому же за спиной Кая был впечатляющий нокаут в бою со Стивом Эрцегом, который дал очень близкий бой Пантоже и мог оставить бразильца без титула. Однако в бою с Пантожей Кара-Франс очень быстро сдулся, и стало понятно, что уровни этих бойцов совсем разные.

В первом раунде Пантожа быстро пошёл вперёд, оформил тейкдаун и закрепился за спиной, угрожая сабмишеном. Кара-Франс вытерпел, хоть и нахватался ударов, пережил попытку бразильца провести ручной «треугольник», однако раунд отдал вчистую. Во второй пятиминутке Александр начал перебивать новозеландца ещё и в стойке: быстро сокращал дистанцию, миксовал кики с ударами руками, работал сериями. И не забыл о борьбе с контролем. А в третьем раунде для изрядно помятого Кара-Франса всё закончилось. Пантожа снова провёл тейкдаун, вышел за спину и задушил очередного претендента.

Права на видео принадлежат UFC.

После победы и четвёртой защиты титула бразилец заявил, что заслуживает подняться повыше в рейтинге pound-for-pound. Абсолютно справедливое заявление. Да, может Пантожа и дерётся в не самом престижном дивизионе, но нельзя игнорировать доминирование Александра и его достижения. Сейчас бразилец занимает девятую строчку в P4P и точно заслужил подняться выше.

Победа над Кара-Франсом позволила Пантоже стать рекордсменом дивизиона по количеству побед, финишей и сабмишенов. По всем этим показателям бразилец опередил легенду UFC Деметриуса Джонсона. Ему же Пантожа уступает по количеству титульных побед (12 против пяти) и по длительности победной серии (13 против восьми). И Александр уже сейчас закрепил за собой статус одного из величайших бойцов своего дивизиона и может улучшить показатели. И это несмотря на то, что после 35, как правило, у бойцов лёгких весовых категорий начинается спад. Пантоже уже 35, он пока даже не думает сдавать и с каждым разом всё увереннее разбирает претендентов.

Александр Пантожа

Александр Пантожа

Фото: John Locher/AP/ТАСС

В своё время в UFC думали о закрытии наилегчайшего веса, потому что Деметриус Джонсон прошёл всех претендентов, зачистил дивизион и ему приходилось давать в соперники даже дебютантов. Пантожа умудрился зачистить дивизион ещё до того, как добрался до титула и уже тоже успел защитить пояс против дебютанта. На шоу The Ultimate Fighter он побеждал Брэндона Морено и Кара-Франса, потом уже в UFC прошёл того же Морено, Алекса Переса, Брэндона Ройвала, Манела Капе. Будучи чемпионом, Каннибал ещё раз победил Морено, Ройвала и Кара-Франса. Все перечисленные бойцы входят в топ-7 дивизиона, и нет никакого смысла в очередной раз сводить их с чемпионом. Феноменальный уровень доминирования от Пантожи. И ещё один штрих к его величию в наилегчайшем весе.

Есть в топ-5 дивизиона Амир Альбази и Тацуро Таира, но оба идут после поражений и не могут претендовать на титульник. Да и если могли бы, то далеко не факт, что кто-то из них смог бы навязать конкуренцию Пантоже. Следующий претендент на титул — Джошуа Ван. Очень яркий и крепкий боец, которому всего 23 года. Однако Пантожа очень мощен в своём дивизионе, вполне может осилить и Вана.

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UFC и болельщики должны отдать должное Пантоже. Он этого точно заслужил. Нужно ценить бразильского чемпиона и не обращать внимания на то, в каком дивизионе он выступает. И да, титульник Пантожа — Ван будет отличным зрелищем.

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