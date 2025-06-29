Джейк Пол ворвался в рейтинги! Но с таким боксом он станет лёгкой добычей

В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме, США, прошёл грандиозный вечер профессионального бокса. Свой очередной поединок провёл блогер Джейк Пол. Он добрался до очень серьёзной отметки – бился с экс-чемпионом мира по версии WBC. Хулио Сезар Чавес-младший в свои 39 лет вышел в ринг с молодым и амбициозным оппонентом. Дело дошло до судейского решения, где единогласный вердикт остался на стороне Проблемного ребёнка.

Победа Пола стала очередным доказательством того, что блогер уже вышел на качественно новый уровень. Но у этого боя очень серьёзные последствия. Джейк должен войти в рейтинги WBA и WBC. А значит, на горизонте всё отчётливее замаячил потенциальный титульный поединок.

Сразу после боя Пол бросил сразу несколько вызовов. Он сделал выпады в адрес действующих чемпионов мира в первом тяжёлом весе Хильберто Рамиреса и Баду Джека, а также заявил о готовности подраться с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Не обошлись без внимания блогера и действующий чемпион WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис и его единственный обидчик на профессиональном ринге – британский супертяжеловес Томми Фьюри. Таким образом, Джейк продемонстрировал своё желание сражаться на самом высоком уровне. Однако при этом у многих закономерно возник вопрос: «Готов ли американец к настолько серьёзным вызовам?»

Поединок с мексиканцем получился очень непростым. Да, на карточках судей всё было однозначно. Но стоит присмотреться к бою с более профессиональной точки зрения. И тогда станет понятно, что при колоссальной разнице в возрасте Джейк под занавес дистанции не выглядел свежее. Напротив, показалось, что именно два последних раунда остались за Чавесом-младшим. Это не значит, что Пол выглядел совсем плохо. Просто он немного подсел, позволил мексиканцу выстрелить в концовке. И это тревожный звоночек, поскольку все вызванные потенциальные соперники намного мощнее в физическом плане.

Хулио Сезар Чавес-младший и Джейк Пол Фото: Harry How/Getty Images

Следующий важный момент – Пол после экватора поединка включался в размены и много пропускал. Да, ударной мощи Чавеса-младшего не хватило, чтобы довести дело даже до нокдауна. Но при этом было заметно, что удары долетают до Джейка, заставляют его чувствовать себя неуютно. Именно по этой причине Полу важно будет работать над защитой. Этот компонент ставится во главу угла в топовых титульных поединках. Сейчас невозможно представить себе бой за пояс, в котором с первых минут соперники бросятся в ожесточённые размены. Поэтому для Джейка всё может закончиться плачевно.

Пока Пол не демонстрирует того качества бокса, которого ждут от потенциального чемпиона. Он допускает большое количество ошибок, иногда действует слишком рискованно. Для побед над ветеранами этого вполне хватает. Однако на пути к заветному поясу будут ждать совершенно другие парни. И с ними биться в такой же манере не получится. За любой подобный авантюрный ход его могут наказать. Поэтому придётся оттачивать все свои навыки.

Пол – большой молодец. Он действительно добился колоссального прогресса. Джейк стал крепким бойцом, начал показывать очень неплохой уровень бокса. Но титульные поединки требуют совершенно другого. И сейчас он рискует стать лёгкой мишенью. Гоняться за Проблемным ребёнком будут совершенно точно. Пол обеспечит жирный чек любому потенциальному сопернику. А вот может ли он составить реальную конкуренцию Энтони Джошуа или Джервонте Дэвису – большой вопрос.