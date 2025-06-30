Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Афиша боёв в боксе и ММА 30 июня — 6 июля, Батыргазиев — Диккенс, Курбанов — Сосулин, Силягин — Корсо, Юновидов — Романов

Бой Батыргазиева в Стамбуле и большой бокс на Урале. Главные поединки недели
Игорь Некрасов
Главные поединки недели
Аудио-версия:
Комментарии
В программе есть и европейский турнир PFL.

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств очередные турниры и противостояния. В смешанных единоборствах после масштабного UFC 317 будет небольшая пауза, хотя и там есть на что посмотреть, в том числе на турнир PFL Europe с россиянами в карде. А в боксе на первый план выйдет масштабный турнир в Екатеринбурге, ну и, конечно, титульный бой Альберта Батыргазиева.

2 июля. Альберт Батыргазиев — Джеймс Диккенс

2 июля в Стамбуле состоится боксёрский турнир IBA.Pro 7, в рамках которого выступит олимпийский чемпион, чемпион мира IBA и обладатель временного пояса WBA во втором полулёгком весе Альберт Батыргазиев. Он будет защищать свои пояса в поединке с британцем Джеймсом Диккенсом. Батыргазиев никак не может получить бой с основным чемпионом WBA Ламонтом Роучем, поэтому вынужден проводить защиты временного пояса, чтобы не было простоя.

Последний бой был для Альберта крайне тяжёлым:
Самый сложный бой Батыргазиева. Россиянин дважды побывал в нокдауне, но сохранил титулы
Самый сложный бой Батыргазиева. Россиянин дважды побывал в нокдауне, но сохранил титулы

5 июля. Ибрагим Ибрагимов — Матис Дюрагрен

В Брюсселе состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 2. В карде вечера свой поединок проведёт непобеждённый уроженец Дагестана Ибрагим Ибрагимов. Ибрагим — старший брат Амира Ибрагимова, который строит футбольную карьеру в «Манчестер Юнайтед». Ибрагимов же выбрал другое направление в спорте, однако развивается в нём не менее успешно. Ему 21 год, но, несмотря на это, он уже провёл 11 поединков в профессиональных ММА, три из которых — в лиге PFL. Ибрагим не знает поражений в карьере и готов продолжить победную серию, однако в соперниках у него будет крепкий француз Матис Дюрагрен, который также идёт без поражений.

5 июля. Магомед Курбанов — Павел Сосулин

В Екатеринбурге пройдёт масштабный турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. В главном событии вечера зрители увидят претендентский бой по линии WBA в первом среднем весе между экс-претендентом на пояс Магомедом Курбановым и небитым россиянином Павлом Сосулиным. Два топовых российских боксёра сойдутся в поединке, который, по словам промоутера Германа Титова, должен стать отборочным: WBA сама свела россиян, и победитель противостояния должен быть следующим в очереди на титульный бой, а поясом владеет сам Теренс Кроуфорд.

Большое интервью с Магомедом Курбановым:
«Американский бокс — это шапито, а Милохин — молодец». Огонь от Магомеда Курбанова
Эксклюзив
«Американский бокс — это шапито, а Милохин — молодец». Огонь от Магомеда Курбанова

5 июля. Георгий Юновидов — Евгений Романов

В карде турнира в Екатеринбурге состоится и бой за титул чемпиона мира. Правда, за временный – по версии WBA. За титул в бриджервейте сойдутся два российских боксёра — Георгий Юновидов и Евгений Романов. Основным поясом WBA в этом весе владеет другой россиянин Муслим Гаджимагомедов, победитель боя на Урале станет его следующим соперником. Оба боксёра подходят к поединку с единственным поражением в карьере: Юновидов в августе 2023 года уступил Арслану Яллыеву, но с тех пор одержал три победы, а вот Романов неожиданно проиграл в своём последнем поединке Чжан Чжаосиню.

5 июля. Харитон Агрба — Рубен Муньос

Финал претендентского мини-турнира в первом полусреднем весе по линии WBA тоже состоится на Урале. Харитон Агрба разделит ринг с аргентинским нокаутёром Рубеном Муньосом. Опытный любитель Агрба уже давно успешно строит профессиональную карьеру. В 2024 году он завоевал титул чемпиона мира IBA, а теперь находится в шаге от чемпионского боя по линии WBA. Агрба занимает вторую строчку в рейтинге организации и победа над Муньосом сделает его главным претендентом на пояс. Но аргентинец не собирается просто отбывать номер: последние пять побед он одержал досрочно, так что легко Харитону точно не будет.

Харитон Агрба

Харитон Агрба

Фото: РИА Новости

5 июля. Павел Силягин — Пабло Корсо

На турнире в Екатеринбурге будет разыгран титул WBA Gold во втором среднем весе — в дивизионе, где правит Сауль Альварес. На престижный пояс будут претендовать россиянин Павел Силягин и аргентинец Пабло Корсо, занимающие 14-е и 12-е места в рейтинге соответственно. Оба боксёра имеют идеальные послужные списки — 15-0-1 у Силягина и 23-0 у Корсо. При этом аргентинец вырубает почти всех своих соперников (20 нокаутов) и едет в Россию за титулом и «ноликом» россиянина.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android