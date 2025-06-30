RCC Boxing: претендентский бой Курбанова с Сосулиным и парад непобеждённых россиян. LIVE

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5 июля в Екатеринбурге пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет претендентский поединок Магомеда Курбанова и Павла Сосулина.

Евгений Романов и Георгий Юновидов в соглавном событии вечера разыграют временный пояс WBA World в бриджервейте.

Также на турнире выступит ещё ряд ярких российских боксёров: Павел Силягин, Мухаммад Шехов, Харитон Агрба, Вадим Туков, Василий Войцеховский, Шарабутдин Атаев. Все они не проигрывали на профессиональном ринге и явно не собираются начинать.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.