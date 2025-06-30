RCC Boxing: претендентский бой Курбанова с Сосулиным и парад непобеждённых россиян. LIVE

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5 июля в Екатеринбурге пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет претендентский поединок Магомеда Курбанова и Павла Сосулина.
Евгений Романов и Георгий Юновидов в соглавном событии вечера разыграют временный пояс WBA World в бриджервейте.
Также на турнире выступит ещё ряд ярких российских боксёров: Павел Силягин, Мухаммад Шехов, Харитон Агрба, Вадим Туков, Василий Войцеховский, Шарабутдин Атаев. Все они не проигрывали на профессиональном ринге и явно не собираются начинать.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🤫 Сосулин: считаю себя фаворитом боя с Курбановым
«Очень рад, что такой бой состоится. Магомед — бьющий боксёр со своим немаленьким бэкграундом в профессиональном боксе, у него есть опыт титульных боёв. У него была такая возможность, и пора уже нашей команде, в частности мне, дать такую же возможность. Мы всё увидим на ринге 5 июля. А то, что он боксирует в Екатеринбурге в своём промоушене… На меня это никак не давит. Я в основном дома вообще не боксирую — постоянно в разъездах, выступаю в разных городах. Меня мотивирует факт, что буду боксировать там… Чтобы приехать к ним домой, показать хороший бой, выиграть, а потом поехать домой. Считаю себя фаворитом. Но это же нормально, когда в паре каждый считает себя фаворитом. Повторюсь, это классный бой, зрители заслуживают такое противостояние. А мы постараемся показать яркий, зрелищный и бескомпромиссный бой. До встречи 5 июля», — сказал Сосулин.
Где смотреть турнир RCC Boxing
Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканале «Матч Боец». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию ивента.
🔝 Муслим Гаджимагомедов и Дмитрий Кудряшов посетят вечер бокса в Екатеринбурге
Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов, известный под бойцовским прозвищем Русская кувалда, и обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов, а также экс-претендент на титул чемпиона мира, выступающий за промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions, Заур Абдуллаев станут почётными гостями крупного вечера профессионального бокса, который пройдёт 5 июля в Екатеринбурге на многотысячной арене ДИВС.
Дата и время турнира RCC Boxing
Турнир RCC Boxing пройдёт в Екатеринбурге 5 июля. Начало ивента — в 15:00 по мск.
🎪 Магомед Курбанов назвал американский бокс «шапито»
«Они стали непонятными циркачами, шапито. Одеваются непонятно, выходят и несут пургу. Один танцует, другой орёт. Не знаю… Мир меняется. И не всегда в лучшую сторону. Я не могу эту ситуацию прокомментировать. Не понимаю, что происходит», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира RCC Boxing
Магомед Курбанов — Павел Сосулин;
Евгений Романов — Георгий Юновидов;
Павел Силягин — Пабло Корсо;
Харитон Агрба — Рубен Нери Нестор Муньос;
Василий Войцеховский — Брайан Суарес;
Мухаммад Шехов — Родриго Фабиан Руис;
Вадим Туков — Кудратилло Абдукахоров;
Шарабутдин Атаев — Давид Гладун;
Марк Урванов — Хуршидбек Расулжонов;
Улугбек Собиров — Джамбулат Бижамов.