Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Магомед Курбанов — Павел Сосулин, бокс 5 июля 2025, RCC Boxing, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, live

RCC Boxing: претендентский бой Курбанова с Сосулиным и парад непобеждённых россиян. LIVE
Яхья Гасанов
RCC Boxing: Магомед Курбанов — Павел Сосулин
Комментарии
На турнире очень много ярких бойцов.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

5 июля в Екатеринбурге пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет претендентский поединок Магомеда Курбанова и Павла Сосулина.

Евгений Романов и Георгий Юновидов в соглавном событии вечера разыграют временный пояс WBA World в бриджервейте.

Также на турнире выступит ещё ряд ярких российских боксёров: Павел Силягин, Мухаммад Шехов, Харитон Агрба, Вадим Туков, Василий Войцеховский, Шарабутдин Атаев. Все они не проигрывали на профессиональном ринге и явно не собираются начинать.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Самые перспективные боксёры из России:
Кто станет новым Биволом? Тотальный разбор перспектив российского бокса
Кто станет новым Биволом? Тотальный разбор перспектив российского бокса
Где смотреть турнир RCC Boxing Дата и время турнира RCC Boxing Полный кард турнира RCC Boxing
Live Яхья Гасанов

🤫 Сосулин: считаю себя фаворитом боя с Курбановым

«Очень рад, что такой бой состоится. Магомед — бьющий боксёр со своим немаленьким бэкграундом в профессиональном боксе, у него есть опыт титульных боёв. У него была такая возможность, и пора уже нашей команде, в частности мне, дать такую же возможность. Мы всё увидим на ринге 5 июля. А то, что он боксирует в Екатеринбурге в своём промоушене… На меня это никак не давит. Я в основном дома вообще не боксирую — постоянно в разъездах, выступаю в разных городах. Меня мотивирует факт, что буду боксировать там… Чтобы приехать к ним домой, показать хороший бой, выиграть, а потом поехать домой. Считаю себя фаворитом. Но это же нормально, когда в паре каждый считает себя фаворитом. Повторюсь, это классный бой, зрители заслуживают такое противостояние. А мы постараемся показать яркий, зрелищный и бескомпромиссный бой. До встречи 5 июля», — сказал Сосулин.

11:48 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир RCC Boxing

Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканале «Матч Боец». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию ивента.

11:48 Яхья Гасанов

🔝 Муслим Гаджимагомедов и Дмитрий Кудряшов посетят вечер бокса в Екатеринбурге

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов, известный под бойцовским прозвищем Русская кувалда, и обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов, а также экс-претендент на титул чемпиона мира, выступающий за промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions, Заур Абдуллаев станут почётными гостями крупного вечера профессионального бокса, который пройдёт 5 июля в Екатеринбурге на многотысячной арене ДИВС.

11:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира RCC Boxing

Турнир RCC Boxing пройдёт в Екатеринбурге 5 июля. Начало ивента — в 15:00 по мск.

11:47 Яхья Гасанов

🎪 Магомед Курбанов назвал американский бокс «шапито»

«Они стали непонятными циркачами, шапито. Одеваются непонятно, выходят и несут пургу. Один танцует, другой орёт. Не знаю… Мир меняется. И не всегда в лучшую сторону. Я не могу эту ситуацию прокомментировать. Не понимаю, что происходит», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

11:47 Яхья Гасанов

Полный кард турнира RCC Boxing

Магомед Курбанов — Павел Сосулин;
Евгений Романов — Георгий Юновидов;
Павел Силягин — Пабло Корсо;
Харитон Агрба — Рубен Нери Нестор Муньос;
Василий Войцеховский — Брайан Суарес;
Мухаммад Шехов — Родриго Фабиан Руис;
Вадим Туков — Кудратилло Абдукахоров;
Шарабутдин Атаев — Давид Гладун;
Марк Урванов — Хуршидбек Расулжонов;
Улугбек Собиров — Джамбулат Бижамов.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android