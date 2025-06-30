Лёгкий вес UFC уже не будет прежним. Эпоха «старых волков» завершена

В минувшие выходные состоялся масштабный турнир UFC 317. В главном событии вечера Илия Топурия брутально нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде, и это событие имеет огромную важность для всего лёгкого дивизиона.

Удивительно, но за последние пять лет рейтинг лёгкого веса UFC особо и не изменился. В топ-10 в 2020 году входили привычные и сейчас Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Дэн Хукер. Если убрать из того списка Тони Фергюсона и Конора Макгрегора, карьеры которых покатились по наклонной, то все вышеперечисленные бойцы составляли элиту дивизиона в 2020 году, а правил на тот момент Хабиб Нурмагомедов.

Открываем рейтинг за 2025 год – и видим почти ту же картину. На вершине дивизиона наследник Нурмагомедова Ислам Махачев, а вот в топе — по-прежнему Порье, Гэтжи, Оливейра и Хукер. То есть на протяжении пяти лет эти «старые волки» не впустили в элиту практически никого нового. Однако каждая история когда-то заканчивается, и, кажется, UFC 317 подвёл черту под эрой тех бойцов лёгкого дивизиона.

Дастин Порье ещё в начале 2025 года заявил, что собирается вешать перчатки на гвоздь. Бриллиант не проваливался, держал высокий уровень и даже дал тяжёлый бой Исламу Махачеву. Но время берёт своё: Дастину 36 лет, и сил на ещё один титульный забег у него не осталось. Порье проведёт третий бой с Максом Холлоуэем и завершит карьеру, так и не став полноценным чемпионом.

Джастин Гэтжи — ещё один топовый легковес, который может завершить карьеру в этом году. Хайлайт после победы над Рафаэлем Физиевым заявил, что заслуживает провести бой с победителем пары Топурия — Оливейра, а если этого не случится, то он уйдёт в отставку. Илия после боя ясно дал понять, что не собирается предоставлять шанс Гэтжи, которого не так давно отправлял в нокаут Макс Холлоуэй, поэтому будущее Джастина в лиге тоже под большим вопросом. Тем более что шантаж от Гэтжи не сработал: Дана Уайт заявил, что, если кто-то хочет завершить карьеру, он её завершает.

«Бой с Джастином Гэтжи? Не думаю, что наше противостояние будет захватывающим для фанатов. Дивизиону нужна новая кровь. Нам необходимы новые бойцы, которые будут более голодными, чем парни, к которым мы привыкли», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Илия Топурия Фото: Getty Images

Дэна Хукера, несмотря на его высокую шестую строчку в рейтинге, уже никто особо к элите не относит. Даже несмотря на то что Дэн идёт на серии из трёх побед, вряд ли можно представить, что он по-настоящему находится в гонке за титул. Хукер превратился в одного из тех парней, кем можно проверять перспективных проспектов.

А теперь, кажется, место рядом с Дэном займёт и Чарльз Оливейра. Бразилец улетел в очень тяжёлый нокаут, и получить ещё один титульный шанс он сможет минимум боя через два-три, если все они будут победными. Но, кажется, время Чарльза прошло. Он по-прежнему опасен и опытен, однако этого мало, чтобы конкурировать на самом высоком уровне — бои с Махачевым, Царукяном и Топурией это показали.

Непонятна ситуация и с Исламом Махачевым. В обновлённом рейтинге россиянина, вероятно, в лёгком дивизионе уже не будет, так как скоро он должен оспорить пояс Джека Делла Маддалены в полусреднем весе. Как сложится этот поединок для россиянина, захочет ли он возвращаться в родной вес и вообще продолжать карьеру? Вопросов много, но ответов на них пока нет.

Вот и получается, что в 2025 году по-настоящему уходит эпоха крепких представителей элиты лёгкого дивизиона. Символично, что после боя в клетке с Топурией появился Пэдди Пимблетт — один из бойцов нового поколения… Их стердаун и перепалка, а также слова Илии говорят о том, что в этом весе начинается новая эра. Топурия, Пимблетт, Царукян — это те бойцы, которые будут формировать элиту дивизиона в ближайшие годы, но будут появляться и новые имена. А тех, кто долгие годы был в топе дивизиона — Порье, Гэтжи, Оливейру, Хукера — можно постепенно провожать на спортивную пенсию.