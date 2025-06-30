Устроил бойню со сломанным пальцем и будет драться за пояс. Джошуа Ван теперь звезда

В минувшие выходные на турнире UFC 317 определился новый претендент на титул чемпиона в наилегчайшей весовой категории. Им стал 23-летний Джошуа Ван, который попал в промоушен всего два года назад, согласившись на бой с Жалгасом Жумагуловым на коротком уведомлении.

Три недели назад Ван бился на турнире UFC 316 с бразильцем Бруно Силвой и просто переехал соперника. В каждом из раундов Джошуа отправлял оппонента в нокдаун, а в третьей пятиминутке и вовсе финишировал Силву, поднявшись в рейтинге на пару строчек. Уже через пару дней Ван, восхитивший абсолютно всех в том поединке, сообщил, что подписал контракт на новый бой. И вышел на замену Манелу Капе, который сломал палец. Португалец должен был биться в претендентском поединке с Брэндоном Ройвалом, но в итоге эта привилегия досталась Вану. Дана Уайт на пресс-конференции перед UFC 317 подтвердил, что победитель боя Ройвал — Ван получит титульный шанс.

И в итоге эти бойцы наилегчайшего веса выдали один из лучших боёв в истории этого дивизиона. Оба практически полностью отказались от борьбы и решили просто зарубиться. Получился качельный поединок, где сначала Ван за счёт боксёрских взрывных комбинаций разбивал Ройвала, а потом и Брэндон включился на полную и перебивал соперника. И всё это в очень высоком темпе, причём оба даже не задышали от такого объёма атакующих действий и пропущенных ударов. Просто каждый ставил на свои сильные стороны. Ройвал пользовался габаритами и прятал за передней рукой серийные комбинации, Ван делал акцент на плотные попадания и работу по корпусу. К середине третьего раунда бой уходил Ройвалу, но Джошуа в какой-то момент шикарно адаптировался. Нащупал нужную дистанцию для жёстких и опасных сайд-киков в переднюю ногу Ройвалу и за счёт этого сбивал ритм сопернику и обрывал его атаки. Несколько раз удалось даже выбить Брэндона из равновесия. И следом за сайд-киками шли плотные комбинации с рук. Итогом стал нокдаун на последних секундах, который закрепил победу Вана.

Оба бойца получили заслуженные овации, бонус за лучший бой вечера, и, кстати, Дана Уайт расщедрился настолько, что и Ройвал получил гонорар как за победу. Неудивительно, потому что на двоих они умудрились нанести 419 значимых ударов, чего не удавалось никому в истории UFC, если мы говорим о трёхраундовых боях. И, разумеется, это рекорд для наилегчайшего веса. Кроме того, впервые в истории оба бойца выбросили более 200 точных акцентированных ударов. Всего в двух боях в истории UFC было нанесено больше акцентированных ударов: Макс Холлоуэй — Келвин Каттар (578) и Роб Фонт — Марлон Вера (430). Но в обоих случаях было по пять раундов, а у Вана с Ройвалом — три.

Бой Джошуа Вана и Брэндона Ройвала Фото: Ian Maule/Getty Images

«В начале третьего раунда они уже вошли в десятку лучших боёв по количеству значимых ударов. Кажется, в итоге они заняли третье место в истории, побили рекорд в своей весовой категории и установили ещё один рекорд. К тому же, я собираюсь выплатить Ройвалу бонус за победу. Он согласился на бой с двенадцатым номером рейтинга на коротком уведомлении и устроил настоящую войну. Они оба сегодня будут вознаграждены – и это абсолютно заслуженно», — восхищался Уайт на пресс-конференции.

Но, разумеется, Ван получил больше. И не только в денежном эквиваленте. UFC довольно редко устраивают стердауны прямо в октагоне, но Джошуа привели после его боя обратно в зал и после победы Александра Пантожи над Каем Кара-Франсем завели в клетку, чтобы провести дуэль взглядов и подчеркнуть, что именно бой Пантожа — Ван будет следующим титульником в данной весовой категории.

Сразу после боя с Ройвалом Джошуа сообщил, что три недели назад сломал палец. Ещё раз вспомним, что из-за похожей травмы снялся с боя Капе. А Вана это не остановило, он пришёл и забрал статус претендента. Хотя были справедливые опасения, как организм бойца отреагирует на две весогонки за три недели, и как сам Ван справится со столь серьёзным скачком в оппозиции. В итоге бирманец справился со всем.

Девять боёв в UFC за два года, два боя за последние три недели, несмотря на сломанный палец, множество побитых рекордов за один поединок с Ройвалом, статус претендента на титул и, скорее всего, прыжок на первую строчку в рейтинге дивизиона — как можно не восхищаться Ваном? Такие бойцы спасают дивизион «мухачей» и разрушают стереотип о том, что там бои проходят исключительно скучно. И поединок Пантожа — Ван сейчас превращается в одно из самых ожидаемых противостояний в истории наилегчайшего веса. И не только.

Битва взглядов Джошуа Вана и Александра Пантожи Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Справится Ван или нет — другой вопрос, потому что и Пантожа невероятно хорош. Но Джошуа всего 23 года, он уже завоевал любовь болельщиков, уважение от руководства UFC и, рано или поздно, дойдёт до пояса. Не пропускайте бои Вана.