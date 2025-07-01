Топурия круче Макгрегора. Даёт шоу и уничтожает легенд

В минувшие выходные Илия Топурия в очередной раз снёс легенду и любимца болельщиков, наглухо прибив в первом раунде Чарльза Оливейру. Как и обещал до боя. Теперь Топурия идёт на трёх досрочных победах в титульниках, стал первым в истории UFC бойцом, который взял два пояса, будучи непобеждённым, а в его резюме, помимо победы над Оливейрой, есть скальпы Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя. Уже мощнейшая заявка на величие! Топурии всего 28 лет и он только начинает разгоняться, хотя уже сейчас занял первую позицию в рейтинге P4P от UFC, сместив самого Ислама Махачева.

Разумеется, весь образ Топурии и отчасти его путь в UFC неизбежно провоцируют сравнения с Конором Макгрегором, который, кстати, рейтинг Р4Р никогда не возглавлял. Попытки повторять действия и фразы ирландца выглядели нелепо (Топурия грешил этим до боя с Волкановски), но сейчас сходства стали более весомыми и менее натянутыми. Макгрегор взял второй пояс в десятом поединке под эгидой UFC, Топурия — в девятом. Конору было 28 лет 4 месяца и 10 дней, когда он стал двойным чемпионом, выиграв титул в лёгком весе. Илии — 28 лет 4 месяца и 21 день. Но двойным чемпионом он не стал. А ещё везде сразу начали разлетаться сравнения добивающих хаммерфистов в боях Макгрегор — Альдо и Топурия — Оливейра.

Конор, как и Топурия сейчас, был опаснейшим панчером для лёгких весовых категорий. Но мощь Илии и его обученность делают его гораздо более страшным бойцом, а брутальные нокауты в трёх боях с легендарными и очень сильными соперниками создают некое ощущение неотвратимости того, что будет в бою. Волкановски и Холлоуэй пытались не подпускать к себе Топурию и удерживать его на длинной дистанции, но в итоге он нашёл свой момент. Оливейра решил пойти другим, более агрессивным путём, но тоже оказался на канвасе.

Волкановски здорово объяснял особенность Топурии, которая отличает его от других бойцов: «Он очень собранный и сфокусированный. Причём даже в те моменты, когда бой идёт не так, как ему бы хотелось. Это словно туннельное зрение. Он знает, что вот сейчас получит возможность донести свой удар. Ты можешь держать его на джебе. Он может мазать. Большинство на его месте уже решили бы попробовать что-то другое, но только не он. Когда боец выглядит настолько собранно в такие вот моменты, это значит только одно — он очень опасен. А если он донесёт кулак до цели, то может вырубить кого угодно. В том числе и в лёгком дивизионе».

Илия Топурия Фото: Getty Images

Даже у пикового Макгрегора не было репутации бойца, который точно донесёт свой удар и точно нокаутирует соперника. От Топурии теперь ждут только этого и, к примеру, Джастина Гэтжи и Пэдди Пимблетта он точно способен уложить. Возможно, это касается и Царукяна, потому что можно вспомнить бой Армана с Жоакимом Силвой, который его поймал и чуть не нокаутировал. Топурия не отпустит, если зацепит, это абсолютно точно.

К тому же сложно вообще предположить, что у кого-то из нынешних легковесов найдутся ключи к Матадору. Царукян точно предложит борьбу и вязкий стиль, который будет направлен на то, чтобы измотать Илию. Но сработает ли это? Топурия начинал в греко-римской борьбе, он хорош в грэпплинге, может переводить и сам, есть чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В бою с Оливейрой он частично продемонстрировал эти навыки — едва не вышел на распятие и отлично защитился от лег-лока.

В чём Топурия уступает Макгрегору, так это в харизме. Но, справедливости ради, с Конором в принципе сложно кого-то сравнить в этом плане. Илия не так хорош в трэш-токе, но компенсирует это просто тем, что даёт громкие обещания. Это смелая ставка, потому что в случае провала ему припомнят всё, что он сказал до боя, но пока Топурия отвечает за слова и потихоньку превращает хейтеров в своих фанатов. Это тоже шоу, просто не такое, как у Макгрегора.

К тому же популярность Илии тоже растёт в геометрической прогрессии, он завоёвывает новую аудиторию, число подписчиков растёт. Видео финиша с Оливейрой за сутки обошло по просмотрам эпичный нокаут в бою Холлоуэй — Гэтжи, а мы помним, как мощно этот момент завирусился. Так что Топурия пока далёк от своего потолка хайпа и продолжит увеличивать свой медийный вес. Илия — это уже обновлённая версия Макгрегора. Он точно сильнее ирландца в спортивном плане и очень быстро начинает приближаться к нему в других аспектах.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Кроме того, Илия вполне может через несколько боёв пойти за третьим поясом. Особенно если в полусреднем весе на трон взойдёт Ислам Махачев. Совершенно очевидно, что теперь этого боя хотят практически все болельщики. В истории UFC ещё не было никого, кто хотя бы попытался пойти за третьим поясом, так что Топурия и тут может всех обскакать. Правда, Илия утверждает, что его просят посидеть в лёгком весе: «Я думал об этом, но в последнем разговоре с UFC они лично попросили меня об одолжении. Они сказали: «Не говори нам после боя, что ты хочешь перейти в полусредний дивизион, – дай нам обещание!» Я такой: «Ммм, обещаю». Скрестив пальцы».

Но разве кто-то удивится, если в следующем году Топурия объявит, что идёт в полусредний вес, чтобы драться с Махачевым за пояс?

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