Ислам Махачев больше не король рейтинга P4P. Справедливо?

Традиционно в ночь с понедельника на вторник обновляются рейтинги UFC. После прошедшего в выходные турнира UFC 317 главная интрига была в том, обойдёт ли Илия Топурия Ислама Махачева в рейтинге pound-for-pound. В итоге обошёл. Ислам пробыл на троне 602 дня, чуть больше полутора лет, и теперь уступил первенство Топурии.

Справедливо ли это? Рейтинг P4P в любом своём виде постоянно генерирует споры вокруг тех или иных мест. И Махачев в этих спорах тоже регулярно фигурировал. На каком-то этапе всерьёз обсуждалось, заслуживает ли Алекс Перейра обойти россиянина, а позже фанаты Джона Джонса возмущались, что их кумир располагается ниже легковеса. Соответственно, и сейчас стоит ждать множества споров.

Илия Топурия Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Что есть у Илии Топурии, чтобы возглавить рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий? В выходные он завоевал второй пояс и вошёл в историю как 10-й боец, бравший титулы в двух весовых категориях. А серия из трёх нокаутов в последних боях впечатляет не столько самими финишами, сколько тем, каких бойцов Илия при этом сложил: Алекс Волкановски, Макс Холлоуэй, Чарльз Оливейра. Но, говоря о рейтинге pound-for-pound, следует учитывать не только последние три боя, а в целом то наследие, которое соорудил боец. У Топурии девять поединков в UFC, девять побед, семь финишей и два пояса. Само же по себе наличие двух титулов не даёт первую строчку рейтинга. Например, Макгрегор, будучи двойным чемпионом, становился лишь вторым в pound-for-pound.

Конечно, немало зависит от эмоций. Илия только-только одержал яркую победу над бойцом из топ-15 P4P и бывшим чемпионом, он на волне хайпа, популярность растёт на глазах. А рейтинги составляются людьми, которые тоже эти эмоции испытывают и не могут игнорировать общий фон. При этом стоит ещё раз подчеркнуть, что и достижения у Топурии крутые, он в том числе стал первым непобеждённым бойцом – чемпионом в двух весовых категориях.

Что есть у Махачева? В последних боях россиянин финишировал Ренато Мойкано, Дастина Порье и Алекса Волкановски. Чуть ранее победил того же Волка решением и снёс Оливейру. Всё это титульные поединки. Соответственно, и побед в боях за пояс у Ислама чуть больше, чем у Топурии. Есть взять дистанцию в пять боёв, то чьё резюме перевесит? Оливейра, Волкановски (дважды), Порье, Мойкано против Брайса Митчелла, Джоша Эмметта, того же Волкановски, Холлоуэя и Оливейры. По именам у Ислама получше, но можно уравнять за счёт короткого уведомления Волка в реванше. Апеллировать к тому, что Махачев побил в титульнике 10-го номера дивизиона Мойкано, странно, потому что соперника выбирал не он, а такие сложились обстоятельства.

Помимо резюме, стоит помнить, что Махачев установил рекорд по количеству защит титула в лёгком весе (4), обойдя таких бойцов, как Хабиб Нурмагомедов, Бенсон Хендерсон и Би-Джей Пенн, которые защищали пояс трижды. Учитывая, что это одна из самых конкурентных весовых категорий, достижение значимое. Плюс за Ислама говорит пробег — у него сейчас 15 побед подряд, и не стоит это недооценивать. За всю историю UFC только три человека, включая Махачева, смогли собрать такую серию. Камару Усман остановился на 15 победах, Андерсон Силва — на 16.

Безусловно, аргументы есть и в пользу одной, и в пользу другой стороны. Всё сводится к тому, перевешивают ли два титула рекорд по количеству защит пояса и одну из самых длинных победных серий? Скорее всего, нет, но тут мнения могут разделяться.

В любом случае прямо сейчас Махачев утратил статус первого номера. Однако уже скоро может вернуть его, если и сам станет чемпионом в двух весовых категориях, а заодно повторит рекорд Силвы по длительности победной серии. Правда, это произойдёт не раньше октября. А пока трон P4P занял другой король.

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