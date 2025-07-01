Бойцам из России нужно драться друг с другом. Время игр в «патриотизм» закончилось

Уже на этой неделе в Екатеринбурге состоится весьма масштабный по российским меркам вечер профессионального бокса. В главном бою турнира встретятся два наших соотечественника — Магомед Курбанов и Павел Сосулин. Победитель поединка сможет в ближайшем будущем побороться за престижный чемпионский титул по версии WBA. Вдвойне приятно, что противостоять друг другу будут топовые россияне: поклонники единоборств давно устали от привозимых «на убой» иностранцев, зачастую показывающих откровенно низкий уровень. Нам нужны большие спортивные противостояния соотечественников.

Главные страны в боксе — это Англия и США. И там почему-то не стесняются проводить бои между «своими» боксёрами, а напротив — специально стремятся к большим домашним противостояниям. Именно такие поединки собирают главную кассу и невероятный зрительский интерес: бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа на лондонском стадионе «Уэмбли» посмотрели почти 100 тысяч человек, полную футбольную арену «Тоттенхэма» недавно собрали Крис Юбэнк с Конором Бенном — боксёры, мягко говоря, не величайшие в мире. А возможный бой британцев Фьюри и Джошуа станет самым финансовым успешным за последние 5-10 лет минимум.

Про США и говорить нечего: Майк Тайсон — Эвандер Холифилд, Флойд Мейвезер — Оскар де ла Хойя, схватки Мохаммеда Али и множество других поединков между американцами вошли в историю как самые кассовые, из свежих примеров — коммерчески сверхуспешный бой Девина Хейни и Райана Гарсии. И никто в США не говорит, что «не надо драться со своими». Там иностранцы практически никому не интересны, если это не спортсмены в ранге полноценной суперзвезды. Такой подход доказывает свою работоспособность: нужно уважать свой собственный рынок и своих болельщиков без устраивания нелепых вывесок «сборная США против сборной России». Этому «национальному» формату давно пора умереть везде, кроме любительского бокса.

Оскар де ла Хойя — Флойд Мейвезер Фото: Al Bello/Getty Images

То же самое касается и смешанных единоборств. Как в России, так и за её пределами наши соотечественники почти всегда негативно относится к идее поединков с земляками. Бой Сергея Павловича и Александра Волкова во многом стал хитом именно из-за того, что между собой схватились топовые россияне, что было большой редкостью. И всё равно Сергей и Александр долгое время упирались, подравшись только благодаря определённому недопониманию между собой. Но как же классно получилось в итоге! Конфликт до поединка, шикарное зрелище в октагоне и драматичный отказ от пожимания рук после — болельщики были в восторге.

Можно понять, когда между собой не хотят драться близкие друзья, как это было со Мерабом Двалишвили и Алджамейном Стерлингом. Есть понимание, когда таких поединков не хотят соотечественники из маленьких спортивных стран: их и так слишком мало, чтобы выбивать друг друга из топа. Однако Россия — один из крупнейших игроков в единоборствах, так какой смысл в этом показном «патриотизме»? Почему бразильцы или американцы с охотой соглашаются на любых соперников, а наши бойцы должны воротить нос от соотечественников? Пусть в наших и заграничных промоушенах россияне всё чаще будут драться между собой, наш спорт от этого только выиграет. И пояса, которые заработают наши спортсмены, будут лучшим проявлением патриотизма.