Царукян — мимо титульника. Что нужно Арману, чтобы вернуться в гонку?

Арман Царукян последний раз выходил в октагон почти 15 месяцев назад. А с учётом того, что у него всё ещё нет назначенного боя, простой легко может перевалить за 1,5 года. Что за это время сделал Арман? Отбыл дисквалификацию за то, что ударил болельщика, сорвал титульный бой с Исламом Махачевым, успешно провёл две схватки по правилам грэпплинга, отказался от реванша с Матеушем Гамротом и подстраховал бой Чарльза Оливейры с Илией Топурией.

В январе Царукян упустил шанс подраться за пояс и сразу же обозначил, что готов провести бой с кем-либо, чтобы вернуться в титульную гонку. Но при этом отказался от поединка с Гамротом, мотивировав это тем, что поляк шёл после поражения. Когда стало ясно, что Махачев покидает дивизион, то у Армана появилась лёгкая надежда на титульный шанс без дополнительных боёв. Однако за пояс с Топурией подрался Оливейра, чем Царукян был недоволен. К тому же Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт не отвечали на его вызовы.

Арман Царукян Фото: Getty Images

Тогда Царукян пошёл другим путём — подстраховал титульник, сделав вес, потом заявил, что готов ещё быть запасным для боя Дастина Порье с Максом Холлоуэем на следующем номерном турнире. Это всё здорово и похвально, но это не может сравниться с победой в бою и вообще ничего не гарантирует. Можно спросить Гамрота, который когда-то страховал реванш Махачева с Оливейрой, однако когда бразилец выбыл, то титульник дали не поляку, а выдернули на коротком уведомлении Алекса Волкановски.

Плюс ко всему Топурия ещё до того, как завоевал пояс в лёгком весе, неоднократно проговаривал, что не Царукян будет его следующим соперником. Матадор называл Армана «скучным и неуклюжим», высмеивал его за согласие страховать бой («может, в UFC ему скажут полы помыть здесь») и просто отказывался называть Царукяна претендентом: «Не думаю, что они дадут ему титульный шанс. Не собираюсь ему давать его. Не вижу в Армане претендента, который заслужил титульник. Когда у меня были проблемы с весом, UFC заставил драться меня в другой категории, исправлять мои косяки, и только потом я вернулся в полулёгкий вес и они дали мне новый бой. Почему я должен давать Арману шанс?»

Топурия ясно дал понять, что без ещё хотя бы одной победы Царукяну не видать титульника. И хоть Илия в итоге упомянул Армана в октагон-интервью («тот тип с больной спиной»), всё внимание досталось Пэдди Пимблетту, который теперь с восьмой строчки рейтинга может обскакать Царукяна в титульной гонке. Это всё результат сорванного мейн-ивента в январе и отказа драться с Гамротом в Абу-Даби в июле.

После UFC 317 Дану Уайта спрашивали про Армана, и тот ответил следующим образом: «Дело не в том, что он в немилости. У него была возможность подраться за пояс, а он не сделал вес. Это вещь, хуже которой не придумать. Но он исправляется. На этом турнире он за пояс не дрался, однако страховал главное событие и успешно прошёл взвешивание. Это определённо шаг в нужном направлении».

Арман Царукян Фото: Getty Images

Мы помним, что Царукян снялся с боя против Махачева из-за травмы спины. Дана Уайт никак не упомянул проблемы со здоровьем, а заявил, что Арман не сделал вес. Если дело обстоит именно так, то в UFC считают Царукяна не жертвой обстоятельств, а виновником тех самых январских событий. Соответственно, чтобы исправить положение, нужно не распыляться на страховки мейн-ивентов, а подраться самому. В идеале выбить бой с Гэтжи, но если нет, то хотя бы с Дэном Хукером или признать ошибку и принять бой с Матеушем Гамротом. Либо просто просить кого угодно и не выбирать. И в идеале с этим нельзя затягивать.

На фоне появившихся слухов о бое Гэтжи — Пимблетт в августе и возможном возвращении Топурии в октагон в декабре Царукяну нужно быть расторопнее. Иначе простой затянется, и в очереди на титульник за это время появится кто-то ещё — к примеру, Холлоуэй, если побьёт Порье. Один правильный шаг Арман уже сделал, однако этого очень мало. Надо биться и быть активнее.

Да, формально Царукян уже должен быть претендентом. Но также ему необходимо отдавать себе отчёт в том, что сейчас он в невыгодном положении. Чемпион не горит желанием с ним биться, и в UFC, судя по всему, не в восторге от идеи боя Топурия — Царукян. Значит, пора переходить от слов к действиям и подтверждать свой статус легитимного претендента.