IBA.Pro 7: Батыргазиев в шаге от топ-боёв. Осталось справиться с Диккенсом. LIVE

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2 июля в Стамбуле, Турция, состоится громкий вечер профессионального бокса – IBA.Pro 7. Особый интерес вызывает главное событие турнира. В ринг выйдет непобеждённый россиянин Альберт Батыргазиев. Он имеет профессиональный рекорд 12-0 и продолжает продвижение к самым громким поединкам. Боксёр проведёт защиту титулов IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе.

Соперником Альберта станет британец Джеймс Диккенс. 34-летний боксёр имеет в послужном списке 35 побед при пяти поражениях. В последнем бою в феврале в Манчестере он единогласным решением судей победил Зелфа Барретта и завоевал вакантный пояс WBA International. Сейчас британец занимает пятую строчку в рейтинге WBA и 11‑ю — в рейтинге IBF.

Чемпионат проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.