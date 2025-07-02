IBA.Pro 7: Батыргазиев в шаге от топ-боёв. Осталось справиться с Диккенсом. LIVE

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2 июля в Стамбуле, Турция, состоится громкий вечер профессионального бокса – IBA.Pro 7. Особый интерес вызывает главное событие турнира. В ринг выйдет непобеждённый россиянин Альберт Батыргазиев. Он имеет профессиональный рекорд 12-0 и продолжает продвижение к самым громким поединкам. Боксёр проведёт защиту титулов IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе.
Соперником Альберта станет британец Джеймс Диккенс. 34-летний боксёр имеет в послужном списке 35 побед при пяти поражениях. В последнем бою в феврале в Манчестере он единогласным решением судей победил Зелфа Барретта и завоевал вакантный пояс WBA International. Сейчас британец занимает пятую строчку в рейтинге WBA и 11‑ю — в рейтинге IBF.
Чемпионат проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
💭 Батыргазиев рассказал, о чём думал после нокдаунов в бою с Ромеро
Временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев рассказал, о чём думал после нокдаунов в бою с представителем Аргентины Нери Ромеро. Их поединок состоялся 7 марта в Москве. Победу единогласным решением судей одержал российский атлет.
«Это были флеш-нокдауны. Я даже не понял, что произошло. Не сказал бы, что поплыл, что требовалось время для восстановления. Это бокс. Мысли были реваншироваться, сделать ответный нокдаун. А лучше и удосрочить. Хотел финишировать, не получилось. Соперник был очень крепким, смог выстоять все 12 раундов. Но благодаря этому получилось выдать такой яркий и интересный бой», — сказал Альберт Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть турнир с главным боем Альберт Батыргазиев – Джеймс Диккенс
Турнир IBA.Pro 7 покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные подробности.
🏆 Батыргазиев: докажу в бою с Диккенсом, что достоин титула чемпиона мира
Временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев (12-0, 8 KO) высказался о предстоящем поединке с британцем Джеймсом Диккенсом (35-5, 14 KO). Бой состоится 2 июля на турнире IBA в Стамбуле (Турция).
«Для меня это будет первый бой на профессиональном ринге за пределами России. Это большая ответственность. Чувствуется вся серьёзность этого боя. Я буду максимально готов к этому поединку, чтобы доказать, что я сильнее и лучше своего оппонента, что я достоин титула чемпиона мира. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Не пропустите наш поединок 2 июля. Будет красивый и зрелищный бокс», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.
Дата и время турнира с боем Батыргазиев – Диккенс
Турнир IBA.Pro 7 состоится 2 июля в Стамбуле, Турция. Он стартует в 17:30 по московскому времени. Главный бой начнётся около 19:30 мск.
⚖️ Батыргазиев и Диккенс прошли процедуру взвешивания перед боем в Стамбуле
Олимпийский чемпион — 2020 россиянин Альберт Батыргазиев и 34-летний британец Джеймс Диккенс прошли процедуру взвешивания перед очным боем в Стамбуле. Батыргазиев проведёт защиту титулов IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе в бою с Диккенсом 2 июля. Вес обоих боксёров составил 58,8 кг.
Полный кард турнира с главным боем Альберт Батыргазиев – Джеймс Диккенс
- Альберт Батыргазиев (12-0, Россия) – Джеймс Диккенс (35-5, Великобритания), бокс;
- Оганес Бачков (7-0, Армения) – Шохджахон Эргашев (25-2, Узбекистан), бокс;
- Мурат Казган (Турция) – Уилл Чоуп (США), бой на голых кулаках.