Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Альберт Батыргазиев – Джеймс Диккенс, 2 июля 2025 года, прямая онлайн-трансляция, лайв, где смотреть, полный кард

IBA.Pro 7: Батыргазиев в шаге от топ-боёв. Осталось справиться с Диккенсом. LIVE
Сергей Сорокин
Альберт Батыргазиев – Джеймс Диккенс
Комментарии
Альберт продолжает проводить поединки максимально часто.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

2 июля в Стамбуле, Турция, состоится громкий вечер профессионального бокса – IBA.Pro 7. Особый интерес вызывает главное событие турнира. В ринг выйдет непобеждённый россиянин Альберт Батыргазиев. Он имеет профессиональный рекорд 12-0 и продолжает продвижение к самым громким поединкам. Боксёр проведёт защиту титулов IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе.

Соперником Альберта станет британец Джеймс Диккенс. 34-летний боксёр имеет в послужном списке 35 побед при пяти поражениях. В последнем бою в феврале в Манчестере он единогласным решением судей победил Зелфа Барретта и завоевал вакантный пояс WBA International. Сейчас британец занимает пятую строчку в рейтинге WBA и 11‑ю — в рейтинге IBF.

Чемпионат проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Российский прапорщик рвётся к чемпионским поясам:
Как «рассыпать» Танка? Интервью с героем ОИ-2020, гоняющимся за суперзвездой бокса
Эксклюзив
Как «рассыпать» Танка? Интервью с героем ОИ-2020, гоняющимся за суперзвездой бокса
Где смотреть турнир с главным боем Альберт Батыргазиев – Джеймс Диккенс Дата и время турнира с боем Батыргазиев – Диккенс Полный кард турнира с главным боем Альберт Батыргазиев – Джеймс Диккенс
Live Сергей Сорокин

💭 Батыргазиев рассказал, о чём думал после нокдаунов в бою с Ромеро

Временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев рассказал, о чём думал после нокдаунов в бою с представителем Аргентины Нери Ромеро. Их поединок состоялся 7 марта в Москве. Победу единогласным решением судей одержал российский атлет.

«Это были флеш-нокдауны. Я даже не понял, что произошло. Не сказал бы, что поплыл, что требовалось время для восстановления. Это бокс. Мысли были реваншироваться, сделать ответный нокдаун. А лучше и удосрочить. Хотел финишировать, не получилось. Соперник был очень крепким, смог выстоять все 12 раундов. Но благодаря этому получилось выдать такой яркий и интересный бой», — сказал Альберт Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Альберт Батыргазиев – Джеймс Диккенс

Турнир IBA.Pro 7 покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные подробности.

09:47 Сергей Сорокин

🏆 Батыргазиев: докажу в бою с Диккенсом, что достоин титула чемпиона мира

Временный чемпион WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) россиянин Альберт Батыргазиев (12-0, 8 KO) высказался о предстоящем поединке с британцем Джеймсом Диккенсом (35-5, 14 KO). Бой состоится 2 июля на турнире IBA в Стамбуле (Турция).

«Для меня это будет первый бой на профессиональном ринге за пределами России. Это большая ответственность. Чувствуется вся серьёзность этого боя. Я буду максимально готов к этому поединку, чтобы доказать, что я сильнее и лучше своего оппонента, что я достоин титула чемпиона мира. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку. Не пропустите наш поединок 2 июля. Будет красивый и зрелищный бокс», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Батыргазиев – Диккенс

Турнир IBA.Pro 7 состоится 2 июля в Стамбуле, Турция. Он стартует в 17:30 по московскому времени. Главный бой начнётся около 19:30 мск.

09:46 Сергей Сорокин

⚖️ Батыргазиев и Диккенс прошли процедуру взвешивания перед боем в Стамбуле

Олимпийский чемпион — 2020 россиянин Альберт Батыргазиев и 34-летний британец Джеймс Диккенс прошли процедуру взвешивания перед очным боем в Стамбуле. Батыргазиев проведёт защиту титулов IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе в бою с Диккенсом 2 июля. Вес обоих боксёров составил 58,8 кг.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Альберт Батыргазиев – Джеймс Диккенс

  • Альберт Батыргазиев (12-0, Россия) – Джеймс Диккенс (35-5, Великобритания), бокс;
  • Оганес Бачков (7-0, Армения) – Шохджахон Эргашев (25-2, Узбекистан), бокс;
  • Мурат Казган (Турция) – Уилл Чоуп (США), бой на голых кулаках.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android