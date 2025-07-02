Россиянам нужно поучиться у Пимблетта. Так ведут себя чемпионы

Ислам Махачев покинул лёгкий вес UFC совсем недавно. Но там уже произошло большое количество ярких событий. Одно из них – новый яркий претендент. Совсем недавно разговоры о возможном титульнике для Пэдди Пимблетта напоминали анекдот. Британец колотил «сбитых лётчиков», ярко выступал в социальных сетях и ходил с огромным количеством лишнего веса в «межсезонье». В тот момент казалось, что лига не станет бросать яркого бойца под чемпиона. Но теперь такая перспектива выглядит вполне реально. Особенно после того, что Пимблетт устроил на UFC 317.

Казалось, главной звездой вечера должен был безраздельно стать Илия Топурия. Он классно разобрался с Чарльзом Оливейрой, завоевал чемпионский титул в лёгком весе и наслаждался своей победой. Однако тут в октагон ворвался Пимблетт. Стоит отметить, что сейчас Пэдди выглядит так, будто выступает в дивизионе тяжеловесов. Но это не смутило британца, который моментально бросился к Илии, встал в позу для стердауна и начал обмениваться оскорблениями. В итоге грузино-испанский чемпион даже оттолкнул наглеца. Однако цель Пимблетта была достигнута. Он продемонстрировал, что готов и горит желанием стать претендентом на чемпионский пояс.

Особенно классно всё это смотрелось на фоне того, что со своего места не сдвинулся Арман Царукян. Он наблюдал за происходящим со стороны. А позже инцидент прокомментировал Дана Уайт. С одной стороны, он не одобрил поведение Пэдди. С другой… и никакого излишнего недовольства демонстрировать не стал: «Я не знаю, кто разрешил Пимблетту войти в клетку. Этого не должно было быть ни при каких раскладах, я уже был у себя, иначе бы этого не произошло. Не знаю, будет ли этот бой».

Илия Топурия и Пэдди Пимблетт Фото: Josh Hedges/Getty Images

Есть ощущение, что теперь этот бой состоится практически гарантированно. Топурию будут максимально раскручивать под поединок с Исламом Махачевым. Но нет никакой ясности относительно того, когда лига сможет провести его. А всё потому, что выступление россиянина в новом дивизионе ещё даже не анонсировано. И вряд ли он сможет подраться с Илией раньше 2026 года. А грузино-испанского чемпиона такая перспектива не устроит. Поэтому следующим соперником должен стать именно кто-то из легковесов.

Реальных вариантов, если говорить откровенно, не так много. Основным был Царукян, который при этом особенного энтузиазма после поединка Топурии не продемонстрировал. Кроме того, велись разговоры о потенциальном титульном шансе для Джастина Гэтжи. Но, если судить по словам Даны, ветеран вряд ли может рассчитывать на бой за пояс: «Мы любим Джастина Гэтжи, он один из самых ярких бойцов в истории компании, однако если ты думаешь о завершении карьеры, значит, ты должен завершить. «Дайте мне титульный бой или я завершу карьеру» — это звучит безумно».

Джастин Гэтжи Фото: Ian Maule/Getty Images

Вот и получается, что главным претендентом на титульный поединок внезапно становится Пимблетт. А ведь свои притязания он начал высказывать давно. Ещё когда на «троне» находился Махачев, Пэдди уже заявлял о желании провести с ним поединок. Конечно, многие посмеивались над британцем. Но теперь все эти смешки звучат всё реже. У Пимблетта неплохой профессиональный рекорд – 23-3. А главное, в UFC он успел наколотить семь побед, в лучшей лиге на планете осечек не допускал. Поэтому чисто статистически вполне может рассчитывать на титульный шанс.

Россиянам стоит поучиться у Пимблетта. Именно этой дерзости и страсти им зачастую не хватает. Именно по этой причине так долго ждал своего титульного шанса Магомед Анкалаев. Именно из-за этого Мовсар Евлоев по-прежнему не может добраться до боя за пояс, вынужден проверять на прочность дебютантов. А Мухаммад Мокаев и вовсе вылетел из лиги, поскольку боссам UFC не хватало яркости и в октагоне, и за его пределами. А Царукян, если не поменяет модель поведения, так и продолжит оставаться на задворках титульных сражений. Конечно, Арман хотел показать, что готов безропотно ждать решения от руководства. Но есть ощущение, что в октагоне Дана ждал именно его.