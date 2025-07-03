«Велосипед» Хейни докатался. Новый вызов окажется Девину не по зубам

Девин Хейни за последние несколько лет превратился из боксёра, подающего большие надежды, в объект для насмешек. Сначала спортсмена сравнивали с поздней версией Флойда Мейвезера, а затем критиковали за бой с Василием Ломаченко, в котором решение судей вызвало большие споры. Ещё чуть позже случился скандальный поединок с Райаном Гарсией, где Хейни трижды оказался на настиле, а когда стало известно, что его соперник был дисквалифицирован, то подал в суд… за избиение.

И самый свежий эпизод. В мае на помпезном турнире в Нью-Йорке на Таймс-Сквер Хейни вернулся в ринг боем с Хосе Рамиресом. Вроде бы Девин победил уверенно, но в то же время попал под шквал критики. Кто-то называл бой худшим за долгое время, Диллон Дэнис шутил: «Девин Хейни действительно усыпил город, который никогда не спит».

А Джек Кэттеролл смеялся: «Говорят, что я скучный, но на фоне этого боя выгляжу как Марвин Хаглер в свои лучшие годы». И бонусом к этому кошмарная статистика — всего 110 ударов на двоих за 12 раундов. Зато гордости за такой перформанс у самого Девина и его отца Билла Хейни было очень много. Они начали вызывать Райана Гарсию, Теофимо Лопеса, говорить о величии, рассуждать о титульниках в разных весовых категориях. В итоге у Хейни действительно будет титульный поединок — с Брайаном Норманом, непобеждённым чемпионом WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).

С одной стороны, это странноватый матчап. Совсем недавно Турки Аль аш-Шейх критиковал боксёров, которые предпочитают «велосипедить» по рингу от соперников, и заявлял, что не планирует устраивать поединков в стиле Тома и Джерри. Но в итоге создаёт пару из бойцов противоположных стилей — прессингующего Норман против аутфайтера Хейни. Об этом говорит и Роландо Ромеро, также претендовавший на бой с Девином: «Это первый реальный тест для Нормана. Можно сказать, что это его профессиональный дебют. Ему придётся научиться обреза́ть углы ринга, чтобы поймать этого индюка. Как там было? «Том и Джерри», да? Забавно, когда ты говоришь «никаких Томов и Джерри», но продолжаешь раздавать возможности всем этим «Джерри».

Брайан Норман Фото: Steve Marcus/Getty Images

Тем не менее Норман — опасный и тяжелейший вызов для Хейни. Он гораздо более агрессивный боксёр, чем тот же Рамирес, очень уверенно себя чувствует на ногах и мощно бьёт. А многие эксперты, оценивая последний бой Девина, отмечали, что у Хейни нечто похожее на посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) после того, как Гарсия уронил его несколько раз. И схожие черты у Райана с Норманом тоже можно найти – оба крупные, оба с тяжёлым ударом. Совсем недавно Брайан оформил, возможно, лучший нокаут года в бою с Джином Сасаки. Японец после падения даже забыл последние полтора месяца и то, что он вообще соглашался на данный поединок. При этом Брайан более мастеровитый боксёр, чем Гарсия, и переигрывать его только на ногах будет сложно.

Не в плюс Хейни играет и весовая категория. До этого Девин в более лёгких дивизионах превосходил соперников в габаритах и размахе рук. Тут картина будет другой. Норман даже немного превосходит Хейни, так что этого преимущества Девин лишится. Главное, что нужно делать — грамотно обреза́ть углы и не позволять Хейни бегать. Тогда шансы Нормана сильно возрастут.

Тимоти Брэдли советует Брайану гоняться за курицами, чтобы подготовиться к бою: «Купи себе три-четыре курицы, по 25 баксов за штуку. Придётся побегать за ними, если хочешь догнать Девина Хейни. Этот парень будет носиться по всему рингу, так что человек тебе не нужен. Тебе нужны курицы. Если не заведёшь себе куриц — не поймаешь Хейни. Вообще его не коснёшься. Это будет один из тех труднейших боёв. Ты будешь просто в бешенстве. Он не будет стоять на месте, не будет таким дураком, каким был в бою с Райаном Гарсией. Он не станет обмениваться ударами. Ему нужно остерегаться левого хука. Он будет вязать Нормана. Норману придётся отбиваться. Придётся использовать какое-нибудь средство от насекомых. Поэтому курицы здесь — ключевой момент. Хотя я всё равно считаю, что Хейни уже потрачен. Если Брайан Норман попадёт ему по челюсти, он снова пойдёт той же дорогой, что и в бою с Райаном Гарсией — лицом вниз, задом кверху».

Девин Хейни оказался на настиле ринга в бою с Райаном Гарсией Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Возможно, в ноябре в Эр-Рияде «велосипед» Хейни даст сбой и случится разоблачение. Вкупе с не лучшей репутацией из-за последних поединков, это сильно ударит по акциям Девина.