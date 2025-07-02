Драма в Турции. Батыргазиев не справился с британцем и потерпел первое поражение

2 июля в Стамбуле, Турция, прошёл громкий вечер профессионального бокса – IBA.Pro 7. Особый интерес вызывало главное событие турнира. В ринг вышел непобеждённый россиянин Альберт Батыргазиев. Он имел профессиональный рекорд 12-0 и продолжал уверенное продвижение к самым громким поединкам. Боксёр проводил защиту титулов IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе.

Соперником Альберта стал британец Джеймс Диккенс. 34-летний боксёр имел в послужном списке 35 побед при пяти поражениях. В последнем бою в феврале в Манчестере он единогласным решением судей победил Зелфа Барретта и завоевал вакантный пояс WBA International. В итоге британец подходил к поединку, занимая пятую строчку в рейтинге WBA и 11‑ю — в рейтинге IBF.

С ходу Батыргазиев начал активно работать. И заставил соперника тушеваться. Бросилось в глаза, что Альберт заряжен исключительно на нокаут. Но при этом постепенно соперник почувствовал, что способен нащупать свою атаку. И начал работать размашисто. Было заметно, что россиянин не ждал такого развития событий. Во втором раунде Батыргазиев пристрелялся. Он начал доставать всё более акцентированными атаками. Однако и Диккенс отвечал, постоянно держал в напряжении. Внешне складывалось ощущение, что Джеймс намного крупнее.

Третий раунд дал новое откровение – парни заняли зеркальные стойки. И в одном из моментов Альберт подловил оппонента. Больше попаданий от него, а угловые просят работать по разным этажам. А в четвёртом раунде произошло ужасное событие для Батыргазиева. Россиянин пропустил мощнейший удар и оказался на канвасе. Судья отсчитал нокдаун. Но уже в тот момент стало понятно, что британец бросится добивать соперника.

Батыргазиев попытался достоять до конца раунда. Однако бросилось в глаза, с каким настроем ринулся в атаку Диккенс. Сразу стало понятно, что он не намерен доводить дело до пятого раунда. Россиянин «плыл», цеплялся за возможность устоять на ногах. Но британец обрушил целую россыпь ударов. В этот момент за здоровье Альберта стало очень страшно. И угловые решили больше не рисковать состоянием Батыргазиева. Они выбросили полотенце, после чего рефери дал отмашку о завершении поединка. Всё было кончено.

Диккенс одержал победу и повесил на свои плечи пояса, которые ранее принадлежали россиянину. А Батыргазиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Оно получилось очень болезненным и разочаровывающим. Альберт оступился в нескольких шагах от боёв с приставкой «топ». Однако это лишь должно подстегнуть боксёра на то, чтобы перезагрузиться и с новыми силами отправиться в погоню за поясами.