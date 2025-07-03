Миллиарды за опасный реванш. Таких денег Усик не получал никогда

19 июля состоится один из самых ожидаемых реваншей в профессиональном боксе. Александр Усик проведёт поединок с Даниэлем Дюбуа. Вывеска выглядит крайне интригующей, поскольку и первый бой получился не самым однозначным. Некоторые эксперты по-прежнему уверены, что британец нанёс абсолютно легальный удар, после которого рефери ошибочно дал Усику время на отдых. Но исход первой битвы уже не изменить. Александр отправил соперника в нокаут и вышел победителем. А теперь принял реванш. И, кажется, получил возможность провести самый денежный поединок в карьере.

В СМИ стала появляться информация о гонорарах соперников. И, стоит отметить, цифры кажутся феноменальными. В статье издания «Викна» говорится, что общий гонорар за поединок составит £ 150 млн или же $ 200 млн. При этом Усику достанется $ 132 млн, а Дюбуа заберёт оставшиеся $ 68 млн. Таким образом, этот бой станет самым прибыльным для Александра за всю профессиональную карьеру. А если пересчитывать на рубли, получится… 10 млрд. Хотя до рекордных отметок всё ещё далеко. Но Александр может обойти Конора Макгрегора ($ 130 млн) и стремительно приблизиться к вершине рейтинга.

Стоит отметить, что карьера Усика начала настолько резко взлетать в финансовом плане благодаря Тайсону Фьюри. Цыганский король шикарно прогревал противостояние с самого начала. И с первого боя британец снял все сливки. Суммарный гонорар составил $ 150 млн, из которых Александр забрал $ 40 млн. Но победа Усика моментально перевернула все расклады перед реваншем. И уже он подходил ко второму поединку с позиции самого высокооплачиваемого бойца. Кроме того, в Саудовской Аравии решили дополнительно простимулировать спортсменов. И повысили суммарный гонорар до $ 190 млн. Усик на правах триумфатора первого поединка получил $ 105 млн.

Александр Усик Фото: Nick Potts/Getty Images

Поступательное продвижение Александра к вершине денежного топа продолжается. Перед реваншем с Дюбуа он шёл пятым. Сейчас Усик обойдёт Макгрегора и вплотную приблизится к тройке. Правда, гонорары Флойда Мейвезера-младшего выглядят недосягаемыми. Суммарно за две победы в боях против Мэнни Пакьяо и Конора он заработал $ 530 млн ($ 280 млн и $ 250 млн соответственно). А вот филиппинца Усик обогнать вполне ещё может. После поражения от Флойда Мэнни получил $ 150 млн. Есть ощущение, что, если Александр не остановится и продолжит выступать, он вполне может преодолеть эту отметку.

Почему гонорары выросли настолько сильно? В Саудовской Аравии продемонстрировали готовность платить за шоу. И, видимо, намерены подкрепить это солидными суммами в контрактах бойцов. Стоит отметить, что оба поединка Усика и Фьюри вызвали у зрителей вопросы. Даже такие суперзвёздные боксёры не смогли порадовать собравшуюся публику большим количеством ярких моментов и досрочным финишем. Теперь же организаторы хотят только одного – чтобы поединок не добрался до судейского решения. И такие гонорары можно считать своеобразным бонусом за зрелищность.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа Фото: Alex Davidson/Getty Images

Усик – это не Фьюри, который на протяжении долгого времени выступал исключительно за огромные гонорары и давно сколотил себе наследие, которого в финансовом плане хватит и детям, и внукам. Александр только начал получать контракты такого уровня, поэтому в ближайшее время вряд ли повесит перчатки на гвоздь. Более того, в очереди уже много ярких и топовых бойцов. А самым кассовым, вероятно, станет бой с Джейком Полом, который постоянно выражает желание подраться с Александром.