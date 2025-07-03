Топурия собрался за третьим поясом UFC. Насколько реально переписать историю?

Илия Топурия – главная суперзвезда UFC прямо сейчас. И если ещё недавно скептики выражали противоположное мнение, то теперь с этим согласятся практически все. Грузино-испанский боец стал чемпионом организации в лёгком весе. Он брутально расправился с Чарльзом Оливейрой и покорил второй дивизион. А главное – Илия не собирается останавливаться на достигнутом. Топурия продолжает настаивать на поединке с Исламом Махачевым. Да, у легковесов полно парней, способных покуситься на «трон», на котором теперь восседает Илия. Но у самого Топурии есть цель переписать историю промоушена.

Илия понимает, что Махачев вполне может вернуться в лёгкий вес. Особенно если заберёт чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Но тогда на кону будет стоять только титул Топурии. Грузино-испанский боец на это не согласен. Он намерен штурмовать новую вершину: «В идеале я хочу, чтобы Ислам Махачев забрал пояс в полусреднем весе. А затем в UFC позволили бы мне подняться в полусредний дивизион и завоевать третий пояс».

Топурия уже стал двойным чемпионом. И рассчитывает замахнуться на достижение, которое в UFC пока не покорялось никому. Он намерен завоевать пояса в трёх разных весовых категориях. Кроме того, существует гипотетический вариант, при котором Илия сначала покорит полусредний дивизион, а затем «сгонит» до полулёгкого… И тогда грузино-испанский боец может стать тем, кто одновременно (!) будет удерживать на своих плечах сразу три чемпионских пояса. Конечно, пока такой расклад выглядит фантастическим. Однако при этом Топурия уже не раз доказывал, что способен удивлять. Ведь совсем недавно никто не верил и в то, что Илия сможет стать чемпионом в лёгком весе. Но факт остаётся фактом.

Илия Топурия и Чарльз Оливейра Фото: Chris Unger/Getty Images

Конечно, шансы топового ударника в разы увеличатся, если в предстоящем поединке за титул в полусреднем весе победу одержит Джек Делла Маддалена. А мощно удивить представитель Австралии совершенно точно способен. Он является крепким бойцом, что наглядно продемонстрировал против Белала Мухаммада. Однако основная ставка от него совершенно точно будет делаться на работу в стойке. А там Топурия невероятно опасен. Ему может быть максимально удобно рубиться с Джеком на руках. И это вполне способно открыть Илие путь к тройному чемпионству.

Намного сложнее будет добиться успеха в противостоянии с Махачевым. Нужно понимать, что пороги полусреднего дивизиона позволят россиянину находиться в намного более комфортном весе. Ислам вряд ли станет сильно рисковать, когда на кону будет стоять победа в настолько принципиальном и громком противостоянии. Уже сейчас его начинают сравнивать с легендарной битвой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. А ведь теперь на кону будет стоять намного больше. Топурии, конечно, нравятся сравнения с Ноториусом. Но при этом сам Илия, совершенно точно, будет не против того, чтобы превзойти достижения ирландца.

Илия Топурия с чемпионскими поясами Фото: Ian Maule/Getty Images

Противостояние с россиянином может стать пиком карьеры Топурии. Да, Ислам опасен, способен утянуть в борьбу. Однако Илия уже успел доказать, что натренировал уход от тейкдаунов. А вот в плане ударной работы Махачеву будет непросто. Конечно, большинство последних поединков он уверенно отработал в стойке. Но теперь ему будет противостоять, пожалуй, самый сильный ударник лиги. И любой размен с ним может оказаться фатальным. Не будем забывать, что единственное поражение Ислама было именно результатом нокаута.

Топурия замахнулся на очень амбициозное достижение. И вполне может переписать историю UFC. Да, сейчас шансов не так много. Однако они совершенно точно есть.