Трилогии Усика и Фьюри — быть! В Саудовской Аравии уговорили Тайсона вернуться?

19 июля состоится грандиозный вечер бокса, украшением которого станет противостояние Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Однако накануне появились новости, которые рискуют затмить предстоящее событие. Видимо, в ринг возвращается Тайсон Фьюри, который завершил карьеру, но собирается драться снова. Сначала эту новость сообщил Турки Аль аш-Шейх, а затем подтвердил сам Цыганский король. Более того, видимо, британец проведёт больше одного поединка. Однако самое главное – он нацелился на завершение трилогии с Усиком. И хочет провести поединок у себя на родине – принять соперника на «Уэмбли».

Сначала спокойствие нарушил Турки. На фоне новостей о том, что Фьюри находится в Турции и заключает пари с Умаром Кремлёвым, он неожиданно поделился инсайдом. Аль аш-Шейх рассказал, что провёл телефонный разговор с Тайсоном и готов порадовать фанатов хорошими новостями. Конечно, на фоне высказываний британца всё это выглядело довольно странно. Но в Саудовской Аравии есть рычаги, способные заставить Фьюри вновь выйти в ринг: «Цыганский король вернётся! Я поговорил с Тайсоном, и он пообещал провести бой в Эр-Рияде в 2026 году. Нам есть чего ждать с нетерпением».

После этого подтверждение пришло от самого Цыганского короля. Причём оно заставило задуматься, что британец планирует провести более одного поединка за 2026 год. А всё потому, что Фьюри намерен подраться с Усиком на своей территории. Тайсон давно порывался выступить в родных стенах, при оглушительной поддержке британской публики. И теперь попытается затащить туда Усика: «18 апреля 2026 года, стадион «Уэмбли». Трилогия».

Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: Mark Robinson/Getty Images

Если говорить откровенно, особенного удивления новость о возвращении Фьюри не вызвала. Дело в том, что он уже завершал профессиональную карьеру, а затем возвращался. Вот и теперь многие фанаты были уверены, что самолюбие Цыганского короля не позволит ему уйти на такой минорной ноте – после двух поражений. Кроме того, Тайсон сообщает, что заработал на счастливую пенсию. Однако фактор денег тоже не стоит списывать со счетов. В Саудовской Аравии готовы платить огромные деньги за битвы лучших боксёров. Поэтому фактором мог стать и рекордный контракт в карьере, предложенный за возвращение.

Согласится ли Усик приехать в Англию? Никаких сомнений. Во-первых, тогда он сможет требовать намного более приятные для себя условия. По имеющейся информации, его гонорары в последнее время неизменно растут. И есть ощущение, что пиковым станет именно этот – за трилогию. Во-вторых, не стоит забывать и о том, что предстоящий бой с Дюбуа он уже проведёт в Англии. Примечательно, что именно на «Уэмбли», где хочет подраться и Фьюри. Поэтому вряд ли можно будет говорить, что Александр окажется в непривычных условиях. А про фактор болельщиков вряд ли стоит заявлять на таком серьёзном уровне.

Видимо, трилогия Усика и Фьюри – это уже решённое дело. И посмотреть на неё будет невероятно интересно. Особенно на фоне того, что Тайсон ради этого возвращается в ринг, возобновляет карьеру. В такой ситуации недостатка в мотивации у Цыганского короля просто не может быть.