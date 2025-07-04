«Какой поединок с Джервонтой, вы о чём?» Российский бокс далёк от супербоёв

2 июля в Стамбуле, Турция, прошёл громкий вечер профессионального бокса – IBA.Pro 7. Фанаты с нетерпением ждали нового поединка Альберта Батыргазиева. Россиянин шёл без поражений и вёл разговоры о самых громких вызовах. Но бой с Джеймсом Диккенсом обернулся драмой. Уже в четвёртом раунде угол Батыргазиева был вынужден выбросить полотенце. К тому момент Альберт дважды побывал в нокдауне. К сожалению, первый вояж за границу на профессиональном уровне обернулся для россиянина болезненным поражением. И это, к сожалению, далеко не первый подобный пример.

Поражение, к сожалению, получилось абсолютно закономерным. Особенно на фоне того, что практически повторилось начало предыдущего боя россиянина. Тогда соперником Альберта был аргентинец Нери Ромеро. Батыргазиев дважды побывал в нокдауне, однако всё-таки отвоевал победу. Повторить тот трюк не получилось. А об отсутствии работы над ошибками заявил бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд: «Причины у неудачи есть. Первое – Батыргазиеву не очень удобно боксировать с левшами. Будто он терял Диккенса из виду. Второе исходит из первого. Он неправильно двигался, находился в неудобном для себя положении. Диккенс постоянно разворачивал, ставил в неудобное положение, из которого тяжело защищаться и ещё сложнее попадать. И британец постоянно заставлял Альберта искать прицел. Батыргазиев находился в неудобном положении и неправильно работал. Третье – защита. В предыдущем поединке Батыргазиев побывал в нокдаунах. Я по-товарищески сказал Альберту посмотреть на этот аспект, потому что в боксе нельзя пропускать. Звоночки были, и вот опять».

Теперь шансов на громкие поединки становится мало. А ведь на горизонте были битвы с Ламонтом Роучем и даже Джервонтой Дэвисом. Их открыто вызывал Альберт, который просто не дождался назначенного реванша. Если бы американцы уже договорились о новом бое, то Батыргазиев стал бы полноценным чемпионом мира. Но россиянин решил не простаивать и поплатился. Теперь своё движение к вершине придётся начинать заново. И главный вопрос заключается в том, сколько именно теперь придётся провести поединков, чтобы вновь замахнуться на потенциальное противостояние с Танком.

Джеймс Диккенс — Альберт Батыргазиев Фото: iba.sport

Стоит отметить, что некоторые эксперты изначально указывали на то, что российским талантам пока рано пробовать себя на таком уровне. Например, об этом говорил боксёр-профессионал Максим Бабанин: «Бахрам Муртазалиев – красавец. У него школа, которая прошла серьёзные испытания. Я знал, что он победит Тима Цзю. А вот остальные парни… Взять того же Курбанова, Батыргазиева. Особенно последний бой Альберта. Да, красавец, сила воли, преодоление. Но какой поединок с Джервонтой, вы о чём вообще? Это смешно. Уровень перворазрядника и международника. Знаю Альберта, хорошо к нему отношусь. Однако нужно же смотреть правде в глаза. Батыргазиев выиграл последний бой. Однако с такими соперниками так боксировать нельзя. Шансов против Джервонты – 0. Но история циклична. Сегодня – нет, завтра – есть. И какая-нибудь звёздочка обязательно выскочит».

И действительно, прямо сейчас доказать свою состоятельность смог только Бахрам Муртазалиев. Но и он разбил только Тима Цзю. И теперь россиянина ждут проверки на прочность совершенно другого уровня. Конечно, есть Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, которые закрывают свою трилогию. Но кто же будет дальше? А тут – большой вопрос. Большие авансы выписывались Магомеду Курбанову. Он приехал в Саудовскую Аравию с рекордом 25-0 и… проиграл Исраилу Мадримову (9-0-1). Уже в пятом раунде россиянин улетел в нокаут. Теперь история повторилась и с Батыргазиевым.

Магомед Курбанов — Исраил Мадримов Фото: Richard Pelham/Getty Images

Российский бокс переживает непростые времена. И поражение Батыргазиева – очередное тому подтверждение. Соперника вряд ли можно назвать топом. И теперь Альберт откатился от титульных притязаний. Однако всё ещё реально исправить.