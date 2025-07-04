Трилогия Нганну и Верхувена — гениальная идея. Для Хищника нет соперника лучше

Знаменитый Фрэнсис Нганну постепенно движется к закату карьеры — камерунскому великану с французским паспортом через пару месяцев стукнет 39 лет. Логично, что Хищник активно ищет максимально денежные поединки, однако в промоушене PFL, где сейчас выступает Фрэнсис, с топовыми тяжеловесами дела обстоят не очень. Пару лет назад Нганну шумно покинул UFC, не сумев договориться с главной лигой мира по финансовому вопросу. Перебравшись к главным конкурентам Даны Уайта, боец получил требуемый уровень гонораров, но не уровень боёв. За три года Фрэнсис провёл лишь одну схватку по правилам ММА, легко переехав Ренана Феррейру. И дважды выступил на боксёрском ринге – спорно проиграл Тайсону Фьюри и улетел в жуткий нокаут от Энтони Джошуа.

Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

В боксе ещё один крупный бой получить будет непросто: все уже поняли, что Нганну сложно конкурировать с мотивированными боксёрами высочайшего уровня. Поэтому, чтобы успеть монетизировать свою популярность, нужно снова драться по правилам смешанных единоборств. Хищник хотел получить поединок с Джоном Джонсом, даже проводил с легендой что-то вроде стердауна, но теперь Костяной на пенсии — об этой идее можно забыть. Команда камерунца даже начала лёгкое прощупывание UFC на предмет потенциального возвращения, однако Дана Уайт сразу дал понять, что не заинтересован во Фрэнсисе. И теперь Хищник изучает неожиданный, но интересный вариант, про который рассказал действующий чемпион кикбоксёрского промоушена Glory Рико Верхувен.

«Речь идёт о трёх поединках с Нганну. По правилам ММА, бокса и кикбоксинга. Очерёдность не имеет значения. Glory, PFL, Саудовская Аравия заинтересованы. Тренер Фрэнсиса Эрик Никсик, с которым я разговаривал лично, считает, что это потрясающая идея. Многое ещё предстоит сделать, есть немало факторов, но это может произойти и изменить облик боевых искусств в целом. Будет ли это мой следующий бой? Не знаю. Зависит от того, как быстро мы сможем всё организовать», — заявил Верхувен в интервью Ариэлю Хельвани.

И потенциальная трилогия двух великанов — действительно классная идея. Для тех, кто вдруг не знает Рико Верхувена: это настоящая легенда кикбоксинга, он не проигрывает уже 10 лет. Совсем недавно нидерландец легко разбил нашего Артёма Вахитова, в очередной раз подтвердив своё мировое доминирование. Вдобавок для Верхувена бокс и смешанные единоборства не пустой звук: в обоих видах спорта он успел провести профессиональные поединки, пусть соперники были и достаточно базового уровня. По габаритам Рико тоже особо не уступит Нганну, что не может не радовать тех, кто хочет увидеть действительно конкурентные противостояния между двумя топовыми спортсменами.

Формат из трёх поединков по разным правилам тоже кажется отличным: в каждом виде спорта потенциальные соперники имеют разные шансы. В кикбоксинге однозначным фаворитом видится Верхувен, в ММА серьёзное преимущество будет за Нганну, а вот боксёрский бой обещает стать максимально драматичным. Хочется надеяться, что большие парни и их промоушены смогут договориться между собой и показать нам нестандартное, эффектное противостояние. И Нганну, и Верхувену нужны очень большие бои, чтобы подчеркнуть величие своей карьеры.