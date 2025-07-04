Макгрегору грозит серьёзный срок. Дела у ирландца — всё хуже

О возвращении Конора Макгрегора в бои все перестали даже задумываться. Одиозный ирландец сосредоточился на совершенно других делах. Он развивает BKFC, собирается баллотироваться в президенты родной страны, встречается с Дональдом Трампом. Но в жизни Ноториуса настали очень непростые времена. Все его тёмные дела постепенно вскрываются, за них приходится нести ответственность. Совсем недавно Конора судили по обвинению в изнасиловании. Реального тюремного срока получилось избежать – Макгрегор отделался штрафом. Хотя боец был признан виновным. А теперь ирландцу грозит ещё более жёсткое наказание.

Накануне появилась новость, что Конора могут отправить в тюрьму на 10 лет. Возможно, всё это можно было бы посчитать слухом или ошибкой. Но об этом написали многие ирландские и британские издания. Более того, в некоторых из них всё это было вынесено прямо на главную страницу. Вряд ли средства массовой информации стали бы рисковать своей репутацией, если бы не имели достаточных оснований и подтверждений, чтобы публиковать такие инсайды.

Как стало известно, привлечь Макгрегора могут за дачу ложных показаний по делу Никиты Хэнд. В Ирландии очень жёсткое законодательство в этом вопросе. А клятвы, что произносятся на суде, серьёзно чтут. Конор во время заседаний не раз заявлял, что полностью отрицает свою вину, хотя все доказательства указывали на обратное. И Ноториус обещал предоставить суду улики, которые подтвердят его чистоту перед законом. Однако до сих пор никаких соответствующих материалов государственный орган так и не получил. Поэтому ирландца вполне могут привлечь к уголовной ответственности снова.

Конор Макгрегор Фото: Zuma/ТАСС

Возникает вопрос относительно того, почему наказание может быть настолько строгим. Ответ прост – в Ирландии нет кодифицированного уголовного кодекса. Вместо него применяется большое количество локальных законодательных актов, судебных решений и прецедентов. Поэтому и санкция за дачу ложных показаний – очень серьёзная. Такое преступление может повлечь за собой длительное тюремное заключение. И судебная практика показывает, что подобные случаи встречались довольно часто. Особенно когда речь касалась самых резонансных дел, за которыми максимально пристально наблюдали и простые люди, и государственные органы.

Другой вопрос заключается в том, что в ближайшее время привлечь Конора к ответственности будет практически невозможно. Адвокаты Ноториуса трудятся над тем, чтобы дело прошло через все инстанции – апелляцию и кассацию. А это растянет процесс на длительный срок. Привлечь за лжесвидетельствование можно будет лишь в том случае, когда все эти стадии окажутся пройдены. Поэтому пока Макгрегору не из-за чего переживать. Возможность оправдаться перед судом всё ещё сохраняется. Вот только не помешает ли это амбициозным планам ирландца по выдвижению своей кандидатуры на пост президента страны?

Скорее всего, напрямую на желание Ноториуса ворваться на политическую арену это не повлияет. Конечно, определённые требования к кандидатам в Ирландии предъявляются. Однако в основном они касаются возраста, а также поддержки со стороны парламента. В остальном же ограничений нет. Поэтому даже обвинительный приговор никак не повлияет на возможность выдвинуть свою кандидатуру. Проблема заключается в другом.

Да, ирландца буквально обожают на родине благодаря его спортивным достижениям. В своё время именно он стал тем, кто прославил страну в мире смешанных единоборств. Но клеймо преступника вряд ли положительно скажется на его шансах быть избранным.