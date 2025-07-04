Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний Восток 2. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Конор Макгрегор может сесть в тюрьму, ирландцу грозит тюремный срок, дача ложных показаний, обвинения в изнасиловании

Макгрегору грозит серьёзный срок. Дела у ирландца — всё хуже
Сергей Сорокин
Конору Макгрегору грозит серьёзный срок
Аудио-версия:
Комментарии
Пока Конор завис между выборами в президенты и тюрьмой.

О возвращении Конора Макгрегора в бои все перестали даже задумываться. Одиозный ирландец сосредоточился на совершенно других делах. Он развивает BKFC, собирается баллотироваться в президенты родной страны, встречается с Дональдом Трампом. Но в жизни Ноториуса настали очень непростые времена. Все его тёмные дела постепенно вскрываются, за них приходится нести ответственность. Совсем недавно Конора судили по обвинению в изнасиловании. Реального тюремного срока получилось избежать – Макгрегор отделался штрафом. Хотя боец был признан виновным. А теперь ирландцу грозит ещё более жёсткое наказание.

Всё ещё ждём Макгрегора в октагоне?
Долгожданный нокаут от Конора. Ирландец напал на человека в баре
Долгожданный нокаут от Конора. Ирландец напал на человека в баре

Накануне появилась новость, что Конора могут отправить в тюрьму на 10 лет. Возможно, всё это можно было бы посчитать слухом или ошибкой. Но об этом написали многие ирландские и британские издания. Более того, в некоторых из них всё это было вынесено прямо на главную страницу. Вряд ли средства массовой информации стали бы рисковать своей репутацией, если бы не имели достаточных оснований и подтверждений, чтобы публиковать такие инсайды.

Как стало известно, привлечь Макгрегора могут за дачу ложных показаний по делу Никиты Хэнд. В Ирландии очень жёсткое законодательство в этом вопросе. А клятвы, что произносятся на суде, серьёзно чтут. Конор во время заседаний не раз заявлял, что полностью отрицает свою вину, хотя все доказательства указывали на обратное. И Ноториус обещал предоставить суду улики, которые подтвердят его чистоту перед законом. Однако до сих пор никаких соответствующих материалов государственный орган так и не получил. Поэтому ирландца вполне могут привлечь к уголовной ответственности снова.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

Фото: Zuma/ТАСС

Возникает вопрос относительно того, почему наказание может быть настолько строгим. Ответ прост – в Ирландии нет кодифицированного уголовного кодекса. Вместо него применяется большое количество локальных законодательных актов, судебных решений и прецедентов. Поэтому и санкция за дачу ложных показаний – очень серьёзная. Такое преступление может повлечь за собой длительное тюремное заключение. И судебная практика показывает, что подобные случаи встречались довольно часто. Особенно когда речь касалась самых резонансных дел, за которыми максимально пристально наблюдали и простые люди, и государственные органы.

Другой вопрос заключается в том, что в ближайшее время привлечь Конора к ответственности будет практически невозможно. Адвокаты Ноториуса трудятся над тем, чтобы дело прошло через все инстанции – апелляцию и кассацию. А это растянет процесс на длительный срок. Привлечь за лжесвидетельствование можно будет лишь в том случае, когда все эти стадии окажутся пройдены. Поэтому пока Макгрегору не из-за чего переживать. Возможность оправдаться перед судом всё ещё сохраняется. Вот только не помешает ли это амбициозным планам ирландца по выдвижению своей кандидатуры на пост президента страны?

Что не нравится экс-чемпиону и что он планирует с этим делать?
Макгрегор — реальный политик? Разбор интервью ирландца Такеру Карлсону
Макгрегор — реальный политик? Разбор интервью ирландца Такеру Карлсону

Скорее всего, напрямую на желание Ноториуса ворваться на политическую арену это не повлияет. Конечно, определённые требования к кандидатам в Ирландии предъявляются. Однако в основном они касаются возраста, а также поддержки со стороны парламента. В остальном же ограничений нет. Поэтому даже обвинительный приговор никак не повлияет на возможность выдвинуть свою кандидатуру. Проблема заключается в другом.

Да, ирландца буквально обожают на родине благодаря его спортивным достижениям. В своё время именно он стал тем, кто прославил страну в мире смешанных единоборств. Но клеймо преступника вряд ли положительно скажется на его шансах быть избранным.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android