Топурия действительно круче Махачева? Разбираем чемпионов

1 июля обновились официальные рейтинги UFC. И очень многие удивились, когда в P4P сменился лидер. Ислам Махачев уступил своё место Илии Топурии. Естественно, моментально фанаты начали спорить, насколько справедливым является это решение. Конечно, грузино-испанский чемпион набрал мощнейшие обороты, показывает себя просто феноменально. Но разве этого достаточно, чтобы превзойти россиянина, на протяжении длительного времени действующего практически безупречно? Самым реальным способом определить это может стать анализ ключевых характеристик бойцов, их сравнение.

Начнём с самого простого – с оценки профессиональных рекордов. Топурия остаётся непобеждённым. На его счету 17 удачных поединков. Более того, девять из них Илия провёл уже в UFC. Поэтому можно смело говорить, что грузино-испанский боец доказал свою состоятельность на самом высоком уровне. У Ислама намного более внушительный рекорд в плане разницы – 27-1. Однако в минус идёт то, что осечка на пути Махачева уже случилась. Причём проигрывал россиянин именно в лучшей лиге на планете. В промоушене Даны Уайта он наколотил 16 побед при одном поражении. Но именно оно и становится камнем преткновения в данном случае.

Теперь — по стилистике побед. И тут вновь Топурия выглядит предпочтительнее со стороны. Да, удачных поединков у Ислама намного больше. Однако девять из них россиянин в итоге доводил до судейского решения. А у Илии таких боёв всего лишь два. Да, оба состоялись уже в UFC. Но это не отменяет того факта, что грузино-испанский чемпион побеждает очень ярко. Топурия выглядит более сбалансированным. На счету Махачева пять нокаутов и 13 финишей путём сдачи. У Илии соотношение намного ближе – 7-8. А вот с точки зрения бонусов, полученных от UFC, у парней всё идентично – по шесть.

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Теперь — по оппозиции. И здесь вновь ситуация выглядит довольно любопытно. Она близка, да. Однако небольшой перевес всё равно в сторону Топурии. Нужно понимать, что он стремительно идёт в сторону повышения уровня, колотит в последнее время только легенд. Последовательно получилось расправиться с Александром Волкановски, Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой. Но, что более важно, все три победы были добыты нокаутами, а на всё в общей сложности потребовалось всего лишь шесть раундов. Всё это звучит просто фантастически и без того напоминания, что Илия поднялся в чужой дивизион, сражался с бразильцем на чужой территории.

У Ислама тоже крутая оппозиция… Однако есть и замечания. Да, Чарльза Оливейру он классно разбил уже во втором раунде. А затем было два подряд противостояния с Александром Волкановски. Причём первое добралось до решения судей. И это было плохо для россиянина, потому что соперник поднимался из другого дивизиона. Фактически Махачев был в более комфортных условиях, имел ощутимое преимущество. А затем, и в этом нет вины Ислама, он провёл два не самых громких поединка – с Дастином Порье и Ренато Мойкано. Возможно, если бы последний бой был именно с Арманом Царукяном, Махачев остался бы на вершине. Но история не имеет сослагательного наклонения.

Илия Топурия Фото: Ian Maule/Getty Images

Однако не стоит думать, что всё говорит исключительно в пользу Топурии. Напротив, есть и факторы, которые указывают на превосходство Ислама. Например, можно напомнить о количестве титульников, завершившихся победой. У Илии таких пока всего лишь три. А у Махачева пять последних поединков обладали таким статусом – на кону стоял чемпионский пояс. Поэтому здесь, очевидно, крепче статистически выглядит россиянин. Бой с Джеком Делла Маддаленой станет для него уже шестым подряд, в котором Ислам будет сражаться за титул. Кроме того, он сможет сравняться с Топурией по количеству побед на «чужой территории». Останется только победить, чтобы окончательно склонить чашу весов на свою сторону в этом компоненте.

Активность бойцов также вполне можно сравнить. Отметкой начала отрезка выбрана дата 10 октября 2020 года. Именно тогда Илия дебютировал в лучшей лиге на планете. Итого – у бойца девять поединков за неполных пять лет. Махачев за тот же период времени провёл… девять боёв. Именно так. В плане активности парни идут абсолютно одинаково. Правда, если брать лишь 2024 и 2025 годы, у Илии на один выход в клетку больше. Но вряд ли это могло стать основополагающим фактором для того, чтобы выставлять Топурию на первую строчку рейтинга P4P.

Илия Топурия Фото: Ian Maule/Getty Images

И всё-таки кажется, что не стоит сравнивать таких крутых чемпионов. По крайней мере пока. А всё потому, что, скорее всего, нас всё-таки ждёт противостояние Ислама и Илии. И в нём на кону должно оказаться сразу два пояса. Тогда в этом вопросе будет поставлена жирная точка.