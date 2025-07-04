Суперзвёзды лёгкого веса UFC уходят. Кто их заменит?

Лёгкий дивизион окончательно вступил в стадию перезагрузки. Очень долгое время заслуженные топы не пускали никого к вершине и уже передрались между собой. Это Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра, отчасти Майкл Чендлер. Но каждого из них настигает возраст, все начали сдавать — кто-то сильно, кто-то – не очень. В любом случае очевидно, что все они уже довольно близки к окончательному закату карьеры и на их место постепенно будут приходить другие бойцы.

Чарльз Оливейра Фото: Ian Maule/Getty Images

В этом плане у лёгкого веса есть небольшие проблемы. Свежей крови там немного. Если вышеупомянутые ребята держат в заложниках первые четыре-пять строчек, то ниже есть такие же околоветераны: Бенеил Дариуш, Ренато Мойкано, Матеуш Гамрот, Дэн Хукер. Самому молодому из них (это Гамрот) 34 года и в декабре исполнится 35. Практически критическая отметка для бойцов лёгких весов, после прохождения которой неизбежно начинается спад. Оливейра, Порье, Гэтжи, Чендлер, Макс Холлоуэй — все они тоже либо близки к ней, либо уже её прошли. А Ислам Махачев просто уже покинул дивизион. Но будет несправедливо утверждать, что лёгкий вес полностью состарился, обновление верхушки постепенно происходит.

В первую очередь это, конечно, Илия Топурия. Мало того, что это просто новое имя на вершине дивизиона, так ещё Матадору всего 28 лет. Это самый молодой действующий чемпион UFC. Топурия только сейчас вышел на пик, и потенциально он может ещё долгое время оставаться на топ-позициях и кошмарить легковесов. Это самое мощное обновление лёгкого веса за последние годы и практически идеальная замена для угасающих звёзд: молодой, тяжело бьёт, сбалансирован с точки зрения навыков, очень популярен и побеждает всех в зрелищном стиле. Казалось бы, готовый флагман весовой категории на годы вперёд. Но минус тоже есть — непонятно, как долго Илия вообще планирует выступать. Он не кажется человеком, которому интересно постоянно защищать пояс от новых претендентов, да и уже как-то говорил, что хотел бы завершить карьеру в 30 лет.

Совсем рядом с вершиной есть Арман Царукян. Ему тоже 28 лет, но он старше Топурии на 10 месяцев. Тем не менее Арман всё ещё очень молодой боец с большим потенциалом. Сейчас у него за спиной не самая приятная история с сорванным поединком против Ислама Махачева, но сбрасывать его со счетов нельзя. В отличие от Топурии, Царукян не грезит подъёмом в полусредний вес, так что почти наверняка Арман доберётся до титула рано или поздно. А до этого постоянно будет находиться в топ-3 и топ-5 дивизиона. Класса и навыков ему для этого хватит, плюс ещё и молодость играет на руку.

Пэдди Пимблетту сейчас 30 лет. Но его звезда только начинает разгораться. Британец очень хайповый, очень яркий, однако по-прежнему есть вопросы относительно его уровня и потолка возможностей. При этом Пэдди гораздо более медийный парень, чем тот же Царукян, его бои всегда занимают место в хороших кардах, потому что болельщики точно придут на него посмотреть. Не так давно Пимблетт уверенно разобрался с Майклом Чендлером и вполне может занять его место в топе. То есть быть парнем, которого любят болельщики, однако ему всегда будет чего-то не хватать для попадания на вершину.

Пэдди Пимбетт Фото: Getty Images

Эта троица в теории должна захватить власть в дивизионе и стать первым эшелоном бойцов, которые сменят старых топов. Но и помимо них есть ряд ярких спортсменов, способных подняться выше, чем они есть сейчас. Это Рафаэль Физиев (32 года), Грант Доусон (31 год), Бенуа Сен-Дени (29 лет). У всех есть свои проблемы — у кого-то борьба, у кого-то, наоборот, хромает ударка, а кто-то проседает по кардио и периодически отключает бойцовский IQ. Тем не менее эти ребята будут в десятке сильнейших в лёгком весе в ближайшем будущем. К ним мог бы присоединиться Хоэль Альварес, но испанец пошёл покорять полусредний дивизион.

Безусловно, есть ещё ряд крепких бойцов за пределами топ-15. Кто-то из них уже неплохо себя зарекомендовал в UFC, а чей-то потенциал — загадка. В первую очередь надо присматриваться к «боевому ботанику» Маурисио Руффи. Он уже обещает некие большие новости, и можно предположить, что это бой с кем-то из топ-15. Руффи дерётся очень креативно, ярко, чего стоит его нокаут вертушкой в последнем бою с Кингом Грином. Плюс есть небольшое внешнее сходство с Конором Макгрегором. Судя по всему, в UFC будут стараться вести Маурисио по плюс-минус удобным стилистически соперникам, так что скоро Руффи может залететь в топ-15.

Обязательно нужно смотреть за Назимом Садыховым. Почти каждый бой азербайджанца — яркое шоу. И, в отличие от того же Руффи, у Назима полный порядок с борьбой, получше кардио, он более проверенный на уровне UFC. На данный момент, исходя из того, что мы уже видели в боях с этими спортсменами, Садыхов выглядит перспективнее. Почти наверняка в топ-15 вернётся Игнасио Бахамондес, не справившийся в Баку с Физиевым. Чилиец очень молод (27 лет) и он уже неоднократно показывал, что может качественно поработать над ошибками. Игнасио постепенно становится более универсальным и сбалансированным бойцом, который умеет в октагоне всё. Вкупе с его габаритами есть шансы, что Бахамондес будет настоящей угрозой для всех.

Из других бойцов стоит выделить молодую и нестабильную надежду Мексики Даниэля Целльхубера, Эстебана Рибовича, который точно может претендовать на топ-15, но скачет от ярких побед до странных поражений, и Людовита Клайна. У словака уже был шанс попасть в рейтинги, однако он проиграл Гамроту. Хорошо себя будут проявлять Фарес Зиам и Куиллан Салкиллд, у которого, помимо страшной мощи в кулаками, ещё и грэпплинг, как выяснилось, на уровне.

Даниэль Зеллхубер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Это уже довольно солидное обновление для дивизиона. А будут ещё бойцы из других лиг. В первую очередь речь, конечно, идёт про Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза. Оба способны на многое, что и показали в очном поединке, и у обоих впереди вся карьера. Возможно, год-два — и увидим их в UFC. Так что следим за лёгким весом — там сейчас планируются интригующие перемены.