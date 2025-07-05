RCC Boxing: Курбанов в шаге от титульного боя. На пути непобеждённый соотечественник. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
5 июля в Екатеринбурге состоится большой вечер профессионального бокса от RCC Boxing. Главным событием турнира станет претендентский поединок в первом среднем весе между Магомедом Курбановым и Павлом Сосулиным.
В соглавном событии вечера Евгений Романов и Георгий Юновидов разыграют временный пояс WBA World в бриджервейте.
Также на турнире выступит ещё ряд ярких российских боксёров: Павел Силягин, Мухаммад Шехов, Харитон Агрба, Вадим Туков, Василий Войцеховский, Шарабутдин Атаев. Все они пока ещё не проигрывали на профессиональном ринге.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔝 Муслим Гаджимагомедов и Дмитрий Кудряшов посетят вечер бокса в Екатеринбурге
Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов, известный под бойцовским прозвищем Русская кувалда, и обладатель титула чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов, а также экс-претендент на титул чемпиона мира, выступающий за промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions, Заур Абдуллаев станут почётными гостями крупного вечера профессионального бокса, который пройдёт 5 июля в Екатеринбурге на многотысячной арене ДИВС.
😌 Атаев: реабилитация проходит успешно, но на восстановление потребовалось больше времени
«Моя реабилитация проходит успешно, никаких проблем с ногой в тренировочном лагере не было. Времени на восстановление потребовалось больше, чем я ожидал. Готов ли я на 100%? Увидим, ринг покажет.
Про соперника знаю, что это высокий, крепкий парень. Легко с ним в ринге точно не будет. Подготовку под соперника не меняли, она у нас всегда одинаковая. Я в ринге редко под кого‑то подстраиваюсь, стараюсь, наоборот, делать то, что я умею лучше всего, сам совершенствуюсь.
Ребята говорят, что переходить из любителей в профи и обратно сложно? У меня таких сложностей нет. Я бью много, двигаюсь много и там, и тут. Это все дается мне легко. Не могу сказать, что я уже полностью перестроился под профессиональный бокс, потому что по манере и стилю до сих пор боксирую как любитель», — сказал Атаев, слова которого «Матч ТВ» предоставлены пресс‑службой Федерации бокса России.
Где смотреть турнир RCC Boxing с главным боем Курбанов — Сосулин
Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканале «Матч Боец». Также прямой эфир будет доступен на платформе VK Video. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию ивента.
🇷🇺 Курбанов: Абсолютно нормально отношусь к поединку с другим российским боксёром
«Я абсолютно нормально отношусь к поединку с другим российским боксёром. Он идёт по версии WBA, я иду по ней же, и наши пути просто пересеклись. К тому же, я считаю, это для России это отличный бой в целом. Я уже давно в этом рейтинге, он недавно вошел в топ-15. Вообще, уверен, что внутри нашей страны нужно делать бои на таком высоком уровне. Почему нет? Думаю, сыграет важную роль в популяризации бокса в России. Конечно, все хотят драться с иностранцами, но раз так сложилось, значит, будем боксировать с Павлом. Это титульный элиминатор? Для меня ничего особенного, никакого трепетного отношения. Такой же бой на пути к титулу чемпиона мира как все остальные», — сказал Курбанов.
Дата и время турнира RCC Boxing с главным боем Курбанов — Сосулин
Турнир RCC Boxing пройдёт в Екатеринбурге 5 июля. Начало ивента — в 15:00 по мск.
🤫 Сосулин: считаю себя фаворитом боя с Курбановым
«Очень рад, что такой бой состоится. Магомед — бьющий боксёр со своим немаленьким бэкграундом в профессиональном боксе, у него есть опыт титульных боёв. У него была такая возможность, и пора уже нашей команде, в частности мне, дать такую же возможность. Мы всё увидим на ринге 5 июля. А то, что он боксирует в Екатеринбурге в своём промоушене… На меня это никак не давит. Я в основном дома вообще не боксирую — постоянно в разъездах, выступаю в разных городах. Меня мотивирует факт, что буду боксировать там… Чтобы приехать к ним домой, показать хороший бой, выиграть, а потом поехать домой. Считаю себя фаворитом. Но это же нормально, когда в паре каждый считает себя фаворитом. Повторюсь, это классный бой, зрители заслуживают такое противостояние. А мы постараемся показать яркий, зрелищный и бескомпромиссный бой. До встречи 5 июля», — сказал Сосулин.
Полный кард турнира RCC Boxing с главным боем Курбанов — Сосулин
Магомед Курбанов — Павел Сосулин;
Евгений Романов — Георгий Юновидов;
Павел Силягин — Пабло Корсо;
Харитон Агрба — Рубен Нери Нестор Муньос;
Василий Войцеховский — Брайан Суарес;
Мухаммад Шехов — Родриго Фабиан Руис;
Вадим Туков — Кудратилло Абдукахоров;
Шарабутдин Атаев — Давид Гладун;
Марк Урванов — Хуршидбек Расулжонов;
Улугбек Собиров — Джамбулат Бижамов.