RCC Boxing: Курбанов в шаге от титульного боя. На пути непобеждённый соотечественник. LIVE

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5 июля в Екатеринбурге состоится большой вечер профессионального бокса от RCC Boxing. Главным событием турнира станет претендентский поединок в первом среднем весе между Магомедом Курбановым и Павлом Сосулиным.

В соглавном событии вечера Евгений Романов и Георгий Юновидов разыграют временный пояс WBA World в бриджервейте.

Также на турнире выступит ещё ряд ярких российских боксёров: Павел Силягин, Мухаммад Шехов, Харитон Агрба, Вадим Туков, Василий Войцеховский, Шарабутдин Атаев. Все они пока ещё не проигрывали на профессиональном ринге.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.