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Бой UFC в Белом доме, президент США Дональд Трамп и UFC, поддержка со стороны бойцов, дружба с Даной Уайтом, возможные участники

Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме. Пиар-ход или реальная возможность?
Сергей Сорокин
Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме
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Желающих — вагон. Конор и Джонс — в деле.

UFC стремительно расширяет горизонты. Турниры проводятся в новых странах, бойцов становится всё больше. А в прошлом году состоялся Riyadh Season Noche, который проходил при поддержке Саудовской Аравии. И событие полностью оправдало самые смелые ожидания. Но, похоже, в лиге Даны Уайта готовы открыть новые просторы. На днях появилась информация, что бой могут провести прямо на территории Белого дома. Причём это не желания и задумки боссов, а слова президента США – Дональда Трампа. Правда, вопрос о реальности остаётся открытым.

Дональд развивал бокс, разрушил карьеру Майка Тайсона и влюбился в UFC:
Трамп снова станет президентом США. Вспоминаем, как он изменил единоборства
Трамп снова станет президентом США. Вспоминаем, как он изменил единоборства

Трамп уже давно не просто звёздный гость на всех крупных турнирах UFC. Он помог лиге в тот момент, когда она находилась в сложнейшем положении. А затем сдружился с Даной настолько, что стал посещать практически все номерные события. Дональд разбирается в единоборствах, у него есть свои любимчики, он следит за их успехами. А Уайт отвечает взаимностью. Активно участвует в политической жизни Трампа, был одной из ключевых фигур предвыборной кампании. Видимо, президент США прекрасно понимает, что многие его избиратели – фанаты смешанных единоборств. Поэтому внезапно заявил о совершенно неожиданной задумке.

Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США

«Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведём бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли».

На этом политик не остановился. Он рассказал, что предполагаемый поединок будет чемпионским и состоится в 2026 году, став частью празднования 250-летнего юбилея подписания Декларации независимости США. Конечно, болельщики моментально стали перебирать варианты бойцов, а сами спортсмены – выражать желание стать участниками такого грандиозного события. Белый дом – это важнейшее место для любого американца. Поэтому сложно даже представить, насколько мощным будет ажиотаж. Трамп сообщил, что ждёт около 25 тысяч зрителей. А пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила, что президент настроен совершенно серьёзно.

Претендентов на такой поединок – огромное количество. Конечно, самым реальным выглядит Колби Ковингтон. Он является любимчиком Трампа, поэтому совершенно точно получил бы от него поддержку. Но есть важное замечание, в дивизионе Колби полно претендентов. А сам Ковингтон со своей статистикой последних боёв вряд ли может замахнуться на подобное достижение. Хотя желающих подраться с ним – достаточно. Например, рвётся в октагон с Колби представитель Ямайки Рэнди Браун. Однако приходится вернуться к изначальной мысли о том, что Трамп планирует организовать именно титульный поединок.

Дана Уайт и Дональд Трамп

Дана Уайт и Дональд Трамп

Фото: Megan Briggs/Getty Images

Не обошлось и без «пенсионеров», которые никак до конца не определятся со своим будущим. Сначала загадочное послание в социальных сетях оставил Джон Джонс. Он намекнул, что вполне может стать участником поединка в Белом доме. А затем ещё и заявил, что возвращается в пул допинг-тестирования UFC. Не оставил новость в стороне и Конор Макгрегор: «С праздником 4 июля, США. Я в восторге от того, что президент Трамп объявил о проведении боя UFC в Белом доме. Для меня это было бы большой честью! Можете рассчитывать на меня!»

Провести бой в Белом доме – вполне реально. У сооружения огромная территория, на которой можно расположить октагон. Вот только вопрос заключается в том, как именно обеспечить максимальную безопасность. Сложно представить, что именно может начаться, если 25 тысяч человек одновременно окажутся на территории государственной важности. Кроме того, Трамп сказал именно про бой. Один. О проведении турнира речи пока не шло. Поэтому возникает закономерный вопрос, как именно это будет связано с привычной концепцией UFC. А если проводить полноценный турнир, то как именно лучше всего будет подходить к его организации. Пока вопросов намного больше, чем ответов.

Дональд Трамп на крыльце Белого дома

Дональд Трамп на крыльце Белого дома

Фото: Eric Lee/Getty Images

В целом же проведение турнира в Белом доме – далеко не утопия. Особенно если принимать во внимание, что поддержку решил оказать президент страны. Трамп любит единоборства и готов всячески их развивать, продвигать. А места проведения событий становятся всё более необычными. Например, по-прежнему жива идея организовать турнир по боксу в Алькатрасе – одной из самых страшных тюрем мира. А главное, теперь желанием провести хотя бы один бой в Белом доме загорелся сам Уайт. Дана уже отреагировал на слова Дональда в социальных сетях: «Это было бы эпично!»

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