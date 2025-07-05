Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме. Пиар-ход или реальная возможность?

UFC стремительно расширяет горизонты. Турниры проводятся в новых странах, бойцов становится всё больше. А в прошлом году состоялся Riyadh Season Noche, который проходил при поддержке Саудовской Аравии. И событие полностью оправдало самые смелые ожидания. Но, похоже, в лиге Даны Уайта готовы открыть новые просторы. На днях появилась информация, что бой могут провести прямо на территории Белого дома. Причём это не желания и задумки боссов, а слова президента США – Дональда Трампа. Правда, вопрос о реальности остаётся открытым.

Трамп уже давно не просто звёздный гость на всех крупных турнирах UFC. Он помог лиге в тот момент, когда она находилась в сложнейшем положении. А затем сдружился с Даной настолько, что стал посещать практически все номерные события. Дональд разбирается в единоборствах, у него есть свои любимчики, он следит за их успехами. А Уайт отвечает взаимностью. Активно участвует в политической жизни Трампа, был одной из ключевых фигур предвыборной кампании. Видимо, президент США прекрасно понимает, что многие его избиратели – фанаты смешанных единоборств. Поэтому внезапно заявил о совершенно неожиданной задумке.

Дональд Трамп президент США «Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведём бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли».

На этом политик не остановился. Он рассказал, что предполагаемый поединок будет чемпионским и состоится в 2026 году, став частью празднования 250-летнего юбилея подписания Декларации независимости США. Конечно, болельщики моментально стали перебирать варианты бойцов, а сами спортсмены – выражать желание стать участниками такого грандиозного события. Белый дом – это важнейшее место для любого американца. Поэтому сложно даже представить, насколько мощным будет ажиотаж. Трамп сообщил, что ждёт около 25 тысяч зрителей. А пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила, что президент настроен совершенно серьёзно.

Претендентов на такой поединок – огромное количество. Конечно, самым реальным выглядит Колби Ковингтон. Он является любимчиком Трампа, поэтому совершенно точно получил бы от него поддержку. Но есть важное замечание, в дивизионе Колби полно претендентов. А сам Ковингтон со своей статистикой последних боёв вряд ли может замахнуться на подобное достижение. Хотя желающих подраться с ним – достаточно. Например, рвётся в октагон с Колби представитель Ямайки Рэнди Браун. Однако приходится вернуться к изначальной мысли о том, что Трамп планирует организовать именно титульный поединок.

Дана Уайт и Дональд Трамп Фото: Megan Briggs/Getty Images

Не обошлось и без «пенсионеров», которые никак до конца не определятся со своим будущим. Сначала загадочное послание в социальных сетях оставил Джон Джонс. Он намекнул, что вполне может стать участником поединка в Белом доме. А затем ещё и заявил, что возвращается в пул допинг-тестирования UFC. Не оставил новость в стороне и Конор Макгрегор: «С праздником 4 июля, США. Я в восторге от того, что президент Трамп объявил о проведении боя UFC в Белом доме. Для меня это было бы большой честью! Можете рассчитывать на меня!»

Провести бой в Белом доме – вполне реально. У сооружения огромная территория, на которой можно расположить октагон. Вот только вопрос заключается в том, как именно обеспечить максимальную безопасность. Сложно представить, что именно может начаться, если 25 тысяч человек одновременно окажутся на территории государственной важности. Кроме того, Трамп сказал именно про бой. Один. О проведении турнира речи пока не шло. Поэтому возникает закономерный вопрос, как именно это будет связано с привычной концепцией UFC. А если проводить полноценный турнир, то как именно лучше всего будет подходить к его организации. Пока вопросов намного больше, чем ответов.

Дональд Трамп на крыльце Белого дома Фото: Eric Lee/Getty Images

В целом же проведение турнира в Белом доме – далеко не утопия. Особенно если принимать во внимание, что поддержку решил оказать президент страны. Трамп любит единоборства и готов всячески их развивать, продвигать. А места проведения событий становятся всё более необычными. Например, по-прежнему жива идея организовать турнир по боксу в Алькатрасе – одной из самых страшных тюрем мира. А главное, теперь желанием провести хотя бы один бой в Белом доме загорелся сам Уайт. Дана уже отреагировал на слова Дональда в социальных сетях: «Это было бы эпично!»