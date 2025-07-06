«Готов драться с Чимаевым хоть завтра». Говорим с брутальным нокаутёром из UFC

Азамат Бекоев — один из самых ярких новичков этого года в UFC, если не самый яркий. Россиянин был чемпионом LFA, а в 2025-м он уже оформил две победы нокаутом — над Закари Ризом и Райаном Лодером. В ночь на 3 августа Азамату предстоит третий поединок под эгидой промоушена, а соперником станет Торрес Финни. В интервью «Чемпионату» Бекоев рассказал, как стремился попасть в UFC, объяснил, почему выбрал именно Финни себе в соперники, и ответил на вопрос о своём гонораре. Также россиянин заявил, что готов биться с Чимаевым, и выразил мнение по поводу возможного боя Илии Топурии и Ислама Махачева.

— Ты не так давно ездил на родину, проводил там мастер-классы. Как встретили, зарядился мотивацией после поездки?

— Встретили очень хорошо. В Осетии любят спорт, особенно бои. Осетины себя считают воинами, поэтому и этот спорт воспринимают как свой. Очень хорошо каждый раз встречают, сильно поддерживают, за что ещё раз хочу поблагодарить всех, кто встречал, кто пишет, поддерживает.

— Сейчас у тебя прозвище Iron. Но я видел информацию на Sherdog, что было прозвище Кинг Пин. Как оно появилось и почему поменял?

— Я сам не понимал, что значит Кинг Пин. Потом я узнал, конечно. Это какой-то важный царь, босс, такой персонаж. Когда я проводил первый бой в LFA, не знаю, откуда они мне придумали это прозвище. Просто взяли и объявили меня так, мне ничего не сказали. Мне не понравилось, я попросил поменять. Спросили, какое прозвище тогда поставить? Я не знал, что придумать, а у нас самоназвание «Ирон». Вот я и сказал, чтобы меня так называли.

— То есть твоё прозвище — это не просто отсылка к английскому слову «железный».

— Нет, но в том числе я и железный тоже. Всё вместе. Одно другому не мешает.

— Ты уже начал полноценную подготовку к бою с Финни?

— Да-да. Сейчас она в самом разгаре. Осталось три недели тяжёлых тренировок. Последние две недели у меня бывают подводка и восстановление. До боя пять недель, и 2 августа я буду готов показать миру, на что я способен, и доказать, что достоин быть лучшим.

— Иногда вижу, как ты выкладываешь фотки с ссадинами после спаррингов. Нет опасений получить какую-то неприятную сечку, которая заставит сняться с боя?

— А у меня уже была сечка. Но я сам виноват, потому что в последних 10 спаррингах перестал надевать шлем, так как без него удобнее и легче. Из-за этого получил сечку, однако сразу её зашил, тренировки не пропускал, но больше без шлема спарринговать не буду. Всё будет хорошо.

Азамат Бекоев Фото: Josh Hedges/Getty Images

— В АТТ много средневесов, в том числе русскоязычных. Вы тренируетесь вместе или стараетесь как-то в разное время, так как в будущем можете пересечься?

— В основном — да, все вместе. У нас очень много средневесов, в том числе из UFC: Икрам Алискеров, Марвин Веттори, Абусупьян Магомедов. С ними я не хочу драться, я уже сказал UFC. Мы с ними в хороших, дружеских отношениях, а в UFC есть много бойцов, с которыми можно подраться. Но в будущем если будет бой за пояс, мы, конечно, готовы драться.

— Ты давно метил в UFC, пытался пробиться к Дане Уайту, ездил на турниры. Почему всё так затянулось и были ли мысли о том, чтобы всё бросить?

— Нет, я всегда верил, что попаду в UFC. Где бы я ни дрался, у меня всегда была цель стать чемпионом UFC. Где-то семь лет назад я давал интервью для местного телевидения в Осетии, и я даже там говорил, что конечная цель — стать чемпионом UFC. Всегда хотел там драться. Я знал, что это нелегко, тем более что в Осетии не сильно развиты ММА, никто не знал, как попасть в UFC, как подписаться. Я приехал, узнал, как это делается. Поэтому было немного сложнее, немного больше времени это заняло. Своей цели я ещё не добился, но уже ближе к ней. Теперь я знаю, какой пояс мне нужен. До этого я когда что-то выигрывал, то особой радости не было. А когда я заберу свой пояс, то порадуюсь.

— Ты был первым российским чемпионом в истории LFA. После перехода в UFC почувствовал разницу в уровнях или пока нет?

— Много бойцов из LFA, особенно из чемпионов, потом становятся чемпионами UFC. Шон О’Мэлли там дрался, Алекс Перейра. Я не сильно слежу, но слышал, что много выходцев из LFA дерутся в UFC. В LFA сильные бойцы, особенно бразильцы. У них мало платят, они сюда приезжают голодные, с ними никто не хочет драться. В Америке много промоушенов, и все там хотят найти себе бои полегче, чтобы досрочно выиграть и попасть в UFC. А с бразильцами или с такими бойцами, как я, никто не хочет драться. Поэтому они собираются в LFA, там большая конкуренция, сильные бойцы. Я особой разницы после перехода пока не почувствовал, но давление, люди, атмосфера. В общем, UFC — это что-то особенное. В этом плане счастлив, чувствую, что перешёл на другой уровень.

Азамат Бекоев Фото: Josh Hedges/Getty Images

— Ты не так давно начал активно вести социальные сети и сразу завоевал популярность у фанатов. Тебе говорили в UFC, что нужно развивать медийку, или это ты сам решил?

— Это случайно получилось. У меня есть друг Ацамаз Басиев, он в моём углу бывает, живёт здесь 17 лет. Он мне сказал, чтобы я зарегистрировался в «Твиттере», потому что это популярная вещь в Америке. Зарегистрировался, посмотрел, думал, это что-то насчёт политики. Не понимал, что это такое. Это было в 2022 году. А после второго боя в UFC было скучно, и я решил закинуть видео, где ем «Нутеллу», перед боем нельзя было есть. Написал, давайте пообщаемся. Закинул, подключил интернет в самолёте. Пока сидел, был в шоке с того, сколько подписчиков пришло. Сейчас я немного остановил это всё, потому что я постоянно отмечаю своего соперника, говорю что-то, пишу, закидываю видео, подкалываю. А он не понимает, что я пытаюсь продвинуть бой. Может, если бы он ответил, нас бы поставили в соглавное событие. А он молчит, и я тоже перестал это всё делать.

— За последний бой ты получил бонус $ 50 тыс. Насколько сильно это меняет жизнь?

— Я его получил только недавно. Отдал их маме. Они, конечно, сильно помогли. Ты не думаешь о каких-то бытовых проблемах. Но, если честно, они могут и очень быстро исчезнуть. Я отдал их маме, как и обещал. Буду дальше работать и зарабатывать.

— Атлетическая комиссия штата Калифорния после твоего дебюта давала информацию, что твой гонорар — $ 12 тыс. за выход + $ 12 тыс. за победу. После двух побед нокаутом твоё соглашение не пересмотрели?

— Нет. Ещё не пересмотрели, но после третьего боя сказали, что пересмотрят. Мне сам Хантер Кэмпбелл звонил, сказал, что я получу бонус, и спросил, когда я хочу драться. Я сказал, что готов драться через неделю после своего боя. Там был номерной турнир, и я готов был выйти на замену. Сказал, что буду ждать, а если не получится, то лечу домой. Они спросили, с кем бы хотел подраться, если не получится выйти на замену на номерном турнире. Я сказал — с Торресом Финни. И мне его дали. И дали быстро. Обычно бойцы в UFC долго ждут, когда им дадут бой, однако мне быстро дают почему-то. Я им по ходу понравился. Бойцов UFC тоже где-то тысяча, и Хантер Кэмпбелл не каждому лично звонит и говорит: «Вот тебе бонус». Но мне решил позвонить.

— Ты ещё написал, что хочешь биться в прелимах на арене «Apex».

— Это я пошутил, а они шутки буквально воспринимают (смеётся). На самом деле я уже на третий день знал про бой с Финни. Хантер тогда позвонил, и через два дня прислали контракт на бой, я его подписал, просто я не мог говорить, с кем дерусь. То есть вот такие бонусы мне дали. Контракт не поменяли, но спросили, когда хочу биться, и быстро дали бой.

— Почему выбрал именно Финни?

— Я думал, он хайповый соперник. Его же никто не любит. Думал, что он будет что-то говорить тоже и можно будет раскрутить бой, но оказалось, что он молчаливый. Из-за того, что его не любят, у него есть какой-то хайп. А говорить он не горазд. Я смотрю, он вообще как будто не готовится. Надеюсь, он просто для социальных сетей закидывает. Он постоянно гуляет, отдыхает, катается на яхтах. А я здесь тренируюсь. Может, он меня недооценивает. Думает, что у него 11-0, сейчас побьёт ещё одного пацана. Ещё хочу сказать, что некоторые думают, что у меня только два боя, потому что я в UFC только два раза дрался. А до этого где-то лежал, отдыхал.

— Финни ещё и незрелищный боец. Его с третьей попытки подписали через Претендентскую серию, в дебюте у него ударов было меньше, чем попыток тейкдаунов.

— Матчмейкер Мик Мейнард сдержал своё слово передо мной. Мы когда с ним виделись, он сказал, что подпишет меня в UFC. Я думал, сколько людей его так встречают, и он говорит, что подпишет. А он сдержал слово, и я решил ему вернуть должок, помочь уволить этого бойца. Я приду и нокаутирую Финни, потом его будет легче уволить.

Торрес Финни Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— Если твои желания настолько точно исполняются, то что пожелаешь следующим?

— Пожелаю биться в главном карде номерного турнира. Неважно, соперник из топ-15 или нет. Я хочу пока делать шоу, показывать зрелищные бои, нокаутировать людей, финишировать в первом раунде. Я сейчас уже вернул свою форму. После переезда в Америку у меня была серьёзная травма, и было тяжело восстановиться, одна травма за другой. Слава богу, я наконец-то пришёл в себя.

— Ты говоришь о нокаутах, но у тебя ещё есть хорошая борьба. Когда ты полноценно её продемонстрируешь?

— Надеюсь, не придётся борьбу включать, потому что это сложнее, чем стойка (смеётся). Когда попадётся ударник, тогда можно. Например, с Адесаньей. Может быть, в стойке тоже попал бы, однако я бы дёргал его вниз-вверх. Если бы попасть не получилось, то применил бы борьбу и добить попробовал бы. Я так в голове это вижу. Но Адесанья сейчас, мне кажется, на один-два раунда максимум.

— Ты ставишь себе какие-то долгосрочные цели? Например, попасть в топ-5 в 2026 году или подраться за пояс?

— Долгосрочно я себе ставлю цель стать чемпионом UFC в 2027 году. Может, получится и раньше. Я и так ставлю долгосрочные цели. Когда я начал драться, то сразу хотел в UFC, потому что это высшая лига. Девять лет прошло, и я уже в UFC. Теперь надо забрать пояс и ставить новые цели.

Азамат Бекоев Фото: Mike Roach/Getty Images

— В августе будет ещё и титульник в твоём весе. На кого ставишь — Чимаев или дю Плесси?

— На Чимаева. Думаю, всё-таки он. Кавказ! Посмотри, три парня с Кавказа в топ-3 рейтинга pound-for-pound. Кто сможет нас остановить? На Чимаева ставлю.

— Ты раньше говорил, что готов биться с Хамзатом, если придётся. У тебя есть понимание, как остановить Чимаева и его борьбу?

— Когда меня где-то видят… После первого своего боя в UFC я поехал на турнир ACA секундировать своего друга Тамерлана Кулаева. И после того, как закончил секундировать, вышел на трибуну, и меня там окружили дети: «Можно сфоткаться?» И там отец одного ребёнка подходит, говорит: «Ты Чимаева знаешь? Он тоже здесь». Все боятся его, и они думают, что я тоже услышу про Чимаева и убегу (смеётся). Я точно такой же боец, никого не боюсь. Конечно, я готов, хочу драться. Я бы хоть сейчас подрался с Чимаевым, если бы это был бой за пояс. А так, мне без разницы, с кем драться. Если он станет чемпионом, то станет моей целью, да. Никого не боюсь.

— Илия Топурия превратился в суперзвезду после очередного нокаута и обогнал Ислама Махачева в P4P. Справедливо?

— Я думаю, Махачев на данный момент больше заслуживает быть первым номером pound-for-pound. Может быть, я плохо слежу за ММА, за UFC. Я ещё не понимаю, у кого больше хайпа. Но мне кажется, Махачев заслуживает больше. Тем более если ещё выиграет пояс в 77 кг. А так, пока там был Джон Джонс, первое место должно было быть у него.

— Какие шансы у Ислама Махачева в полусреднем весе? Возьмёт титул? Достаточно ли он габаритный для 77 кг?

— Когда я дебютировал в UFC, я его видел, у него на том турнире был главный бой. И он показался мне достаточно крупным. Тем более он очень техничный и в борьбе, и в стойке. Делла Маддалена хорош, но Махачев — чемпион и много раз доказывал это. Думаю, он справится с этим.

— Кто фаворит в потенциальном бою Топурии и Махачева?

— Махачев. Топурия очень хорош, конечно, есть шанс ударить, однако Махачев более разносторонний ММА-боец. Топурию мы видим в основном ударником. Махачев может делать в бою всё: колени бросать, руки, ноги, локти. Да ещё и крупнее. Думаю, Махачев — фаворит, 65 на 35 в его пользу.