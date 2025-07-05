Дальше — только Кроуфорд? Сосулин разбил соотечественника и шагнул к поясу

5 июля в Екатеринбурге прошёл большой вечер профессионального бокса от RCC Boxing. Главным его событием стал претендентский поединок в первом среднем весе между Магомедом Курбановым и Павлом Сосулиным. Соотечественники подходили к противостоянию на пике мотивации. А всё потому, что на горизонте замаячили титульные сражения. Кроме того, оба боксёра обладают серьёзной нокаутирующей мощью. Поэтому были все предпосылки к тому, что зрители увидят досрочный финиш. Бойцы не подвели фанатов, выдали огненный поединок.

Курбанов имеет профессиональный рекорд 26-1 (14 KOs). Он шёл на серии из 25 побед, но не справился с первым поединком за границей. В Саудовской Аравии Магомед столкнулся с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. И уступил техническим нокаутом в пятом раунде. Правда, то поражение уже удалось закрыть. Курбанов финишировал Асланбека Козаева в шестой трёхминутке. Магомед продолжает вызывать Тима Цзю, хочет провести бой с сыном легендарного российского чемпиона.

Сосулин идёт со статистикой 11-0 (6 KOs), остаётся непобеждённым. Последний поединок Павла состоялся в апреле 2025 года. Россиянин сразился с аргентинцем Лукасом Брайаном Бастидой в бою за титул WBA Gold. И оказался сильнее техническим нокаутом. Сосулин тотально доминировал и уверенно забирал один отрезок за другим. В итоге в девятом раунде он поставил финальную точку. Павел продемонстрировал, что готов к самым серьёзным вызовам. И поединок с Курбановым должен был стать последней ступенью к выходу на качественно новый уровень.

Активно начал поединок Сосулин. Он сразу стал набрасывать атаки, завладел территорией и инициативой. Однако Курбанов внимательно присматривался и ждал. А в нужный момент моментально взрывался и выбрасывал опаснейшие комбинации. Парни решили рубиться практически без разведки. Особенно хорошо это проявлялось в действиях Павла. Но у Магомеда практически идеально работала защита. Во втором раунде уже Курбанов забрал себе территорию и начал действовать активно. А Сосулин пытался уходить от атак на лёгких ногах. Опасался он пропустить мощный выпад от оппонента. Чёрный лев больше работал передней рукой, однако и заднюю подключал в самый нужный момент.

В третьей трёхминутке Магомед начал включать комбинации. Его серии доставали соперника. Сосулин пытался отвечать своими атаками. Складывалось ощущение, что оба заточены исключительно на нокаут. Павел много искал удары по печени. Под занавес отрезка парни не особенно рубились, действовали чуть аккуратнее. В четвёртом раунде удары Курбанова стали ещё более акцентированными. Сосулин не хотел отдавать инициативу, поэтому шёл вперёд и пытался давить. С каждым разменом боксёры стали действовать всё более открыто.

Павел стал застаиваться, о чём ему начали подсказывать из угла. Этим, естественно, попытался пользоваться Курбанов. Он, казалось, действовал на опыте, ловил каждую ошибку и моментально наказывал. А Сосулин работал с запредельным желанием. Но иногда оно лишь мешало действовать хладнокровно и выверенно. На экваторе поединка Павел завёлся и начал доносить удар за ударом. Возможно, почувствовал, что на записках судей может занимать позицию отстающего. На ногах оппоненты работали просто классно.

В седьмом раунде Сосулин окончательно продемонстрировал, что отдавать инициативу он не намерен от слова «совсем». Любопытно, что в одном из моментов Магомед очень низко опустил руки, начал пропускать. Правда, отвечал своими опасными атаками. Однако Павел поймал кураж и попадал всё чаще. В восьмой трёхминутке Курбанов пошёл переламывать ситуацию. И увидел, что Сосулин откровенно подустал. Магомед начал действовать всё интенсивнее. А его соперник перестал выдерживать темп, который сам же и задал. Поэтому Чёрный лев работал максимально комфортно и уверенно.

Павел Сосулин — Магомед Курбанов Фото: rcc-sport.com

В девятом раунде Магомед стал действовать ещё более акцентированно. И начал работать по разным этажам. Курбанов классно использовал боковые. Однако в определённый момент Сосулин включился и несколько раз точно пробил в голову. В 10-м раунде парни просто набросились друг на друга. Примечательно, что Магомед стал бить реже, но мощнее. А Сосулин насыпа́л сериями. Полностью раскрылись оппоненты. Бросилось в глаза, насколько мощные «держаки» у парней. Они пропускали тяжелейшие атаки, однако практически не шатались.

В 11-й трёхминутке продолжил оказывать давление Сосулин. Но Магомед дал отпор – выбросил несколько точных серий. Попадания Павла становились всё более увесистыми. А Курбанову пришлось несколько раз буквально оттолкнуть соперника. Чемпионские раунды важно было забирать любой ценой. В 12-й трёхминутке Курбанов пошёл вперёд. Он прекрасно понимал, что последние минуты могут стать определяющими на судейских записках. Под занавес поединка боксёры вступили в невероятный размен. Казалось, что всё может закончиться финишем на заключительных мгновениях.

Парни закатили поединок, который совершенно точно может претендовать на статус «Боя года». И закономерно дошли до судейского решения. Складывается ощущение, что именно такой исход был самым справедливым. В итоге раздельным решением победу одержал Сосулин. Правда, оценки получились очень любопытными – 116-112, 112-116 и 115-113.