Величайший бой в истории России? Разбираем, почему Бивол и Бетербиев обязаны драться дома

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев продолжают своё противостояние. А все фанаты с нетерпением ждут завершения трилогии. Правда, пока бой не анонсировали, что заставляет болельщиков томиться в предвкушении. Кроме того, ведутся активные разговоры о том, что третий поединок может быть проведён в России. В последнее время эта теория получает всё больше подтверждений. Кажется, бой просто обязан стать величайшим в истории страны, собрать невероятную аудиторию. И третий поединок просто необходимо проводить именно в России.

Сначала о желании привезти Бетербиева и Бивола заявил президент Международной организации бокса IBA Умар Кремлёв. Он отметил, что уже были предприняты активные действия, чтобы поединок всё-таки прошёл в России: «Два боя — две разные истории. Третий должен поставить точку. Это не просто бой двух невероятных чемпионов! Это историческое для всего мирового спортивного сообщества событие. Они оба — наши воспитанники, выходцы из российской боксёрской школы. Все условия со стороны Международной ассоциации бокса созданы, предложения отправлены — ждём решения. Поверьте, Россию ждёт самое грандиозное шоу в истории бокса!»

Чуть позже этот тезис получил подтверждение. Авторитетный инсайдер Майк Коппинджер внезапно сообщил, что саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх дал согласие на организацию третьего поединка в России. Он отметил, что всё переигралось в самый последний момент: «Третий бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за чемпионский титул The Ring в полутяжёлом весе планировался на ноябрь в Саудовской Аравии. Однако Бивол и Бетербиев попросили Турки Аль аш-Шейха провести бой в России с другими организаторами, и он ответил согласием. Теперь неясно, когда состоится бой».

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

А для «Чемпионата» эту информацию дополнительно подтвердил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов: «Сейчас действительно идут переговоры на эту тему, и, возможно, бой состоится в России. Если сами боксёры оба будут не против, то Турки Аль аш-Шейх даст на это согласие. Что скажут боксёрские организации? У WBA уже нет никаких запретов по России. В IBF, скорее всего, дадут разрешение провести поединок. А WBO или просто поставят перед фактом, или они примут какое-то разовое решение в пользу этого поединка. Я оцениваю вероятность проведения поединка Бивол – Бетербиев 3 в России как очень высокую».

В России продолжают проводиться мощные поединки. Прекрасным подтверждением этого тезиса стал вечер бокса от RCC Boxing Promotions. В главном событии сошлись Павел Сосулин и Магомед Курбанов. Они провели претендентский поединок, а победитель должен получить право сразиться за пояс, который сейчас принадлежит Теренсу Кроуфорду. Сосулин оказался сильнее раздельным решением судей. А сам бой вышел просто шикарным. Соперники на двоих выбросили 1620 (!) ударов. И это выглядит мощнейшим показателем на фоне того, как себя в последнее время проявляют американцы.

Нужно понимать очень важную вещь. В последнее время в Саудовской Аравии переживали относительно того, что крупные арены не собирают достаточного количества зрителей. Да, Бетербиев и Бивол – это лучшие боксёры своего дивизиона. Но за границей к ним совершенно точно не может быть такого интереса, как в России. С площадками проблемы возникнуть не должно. И нет никаких сомнений, что заполнить получится даже легендарные «Лужники», которые вмещают больше 80 тысяч человек. Суммарно оба предыдущих поединка не могут превзойти эту отметку. А ещё прямо перед началом второго боя появлялась информация, что билеты даже не были распроданы.

Сами бойцы совершенно точно не должны отказываться от такой возможности. Дмитрий не раз признавался в любви к Санкт-Петербургу. Поэтому, возможно, он просто попытается договориться о проведении поединка на своей территории. Артур успел заявить, что после завершения карьеры намерен вернуться в Россию и жить там. А ещё называл Москву одним из лучших городов в мире. Поэтому боксёры абсолютно точно попытаются устроить стране такой праздник. А ещё это может стать серьёзным фактором и рывком к тому, чтобы в спортивном отношении к России и её спортсменам перестали применять санкции.

Хочется верить, что организаторы из России всё-таки доведут задуманное до самого конца. А всё потому, что России нужен этот поединок. И нет никаких сомнений, что именно родная публика забьёт арену до отказа, чтобы посмотреть на противостояние этих гениальных боксёров. В выигрыше останутся абсолютно все.