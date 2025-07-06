Российские проспекты отлетают в страшные нокауты. Что происходит?

Эта неделя для российского бокса прошла неоднозначно. С одной стороны — в RCC Boxing провели отличный турнир в Екатеринбурге, который был украшен прекрасным поединком Магомеда Курбанова и Павла Сосулина. С другой стороны — всего за несколько дней два талантливых и перспективных бойца отметились апсетами со знаком минус и оказались в жёстких нокаутах.

Сначала в Турции оступился Альберт Батыргазиев, под бой которого организовали целый ивент в другой стране, куда пригласили звёзд разной величины: Теренса Кроуфорда, Тайсона Фьюри, Роя Джонса, Леона Эдвардса и других. Россиянин впервые в профессиональной карьере отправился выступать за границу и вернулся с жёстким поражением. В четвёртом раунде Альберт пропустил плотный левый хук, упал в нокдаун, но продолжил «плыть» даже после того, как поднялся. В итоге через несколько секунд попыток выживания и ещё одного нокдауна угол Батыргазиева выбросил полотенце.

А Рой Джонс, до боя говоривший, что Альберт может стать величайшим российским боксёром, отметился вот такой интересной репликой: «Пусть приходит ко мне на три месяца, а потом мы посмотрим, станет ли он лучше боксировать. Ну или уходи».

Спустя несколько дней жёсткое поражение настигло и Харитона Агрбу, первого номера России в полусреднем весе, согласно порталу BoxRec. Боксёр шёл на серии побед с симпатичным рекордом 15-0 и выходил огромным фаворитом на бой с Рубеном Муньосом. Нокаут Агрбы получился совсем страшным — пропустил короткий левый хук и рухнул лицом в пол. Конечно, Харитон попробовал подняться и даже пытался продолжить бой, однако рефери сработал грамотно — боксёр был не в состоянии биться. Лишним индикатором состояния Агрбы выступает то, что он в углу потом спрашивал, куда его ударили.

Харитон Агрба Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Два таких исхода за неделю — совсем печальный исход для российских проспектов, которых тщательно берегли и подводили к более конкурентным поединкам. Особенно для Батыргазиева, который примерно полгода грезил боем с Джервонтой Дэвисом и давно ходил в статусе временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе. Но, к сожалению, на примере Альберта мы увидели, как боксёр не учится на ошибках. В предыдущем бою с Нери Крузом олимпийский чемпион уже был близок к поражению нокаутом, однако там хватило сил восстановиться и перевернуть ход поединка. Выводы не были сделаны, либо Батыргазиев поверил, что может выжить после любого попадания.

Теперь свой тест пройдёт Агрба, и вопрос в том, сделает ли он правильные выводы после такого поражения. До этого Агрба себя действительно неплохо проявлял, и если дальше он сможет демонстрировать свой уровень и развиваться, то нокаут от Муньоса забудется, как досадная случайность.

Было бы здорово, если бы российские боксёры не засиживались в тепличных условиях и не довольствовались победами над привозными латиноамериканцами, которые в лучшем случае занимают места на задворках рейтингов. Нужно повышать оппозицию и ездить выступать или тренироваться за границу, чтобы набираться опыта. Как правило, когда россияне выбираются за пределы местных рингов и встречаются с более серьёзной конкуренцией, то сталкиваются с проблемами. В том числе ещё влияет заточенность на любительский стиль, который далеко не всегда работает на профессиональном ринге.

Кроме того, желательно не витать в облаках, размышляя о победах над Джервонтой Дэвисом, при этом падая в нокдауны от середняков. Надо надеяться, что и Агрба, и Батыргазиев извлекли правильные уроки из таких поражений и вернулись уже лучшими версиями себя. И в идеале, чтобы другие боксёры тоже старались учиться на чужих ошибках. Например, Василий Войцеховский должен это сделать, иначе очень скоро начнёт проигрывать и тоже попадёт в список проспектов, которые не осилили повышение оппозиции.