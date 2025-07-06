Отец российской кула́чки — ушёл. Регбист подрался с рок-звездой, не дождавшись Тарасова

5 июля в Москве на «ЦСКА Арене» состоялось яркое шоу – Top Dog 37. Его украшением должен был стать поединок Данила Алеева. Регбист на профессиональном уровне проводил свой первый и одновременно прощальный бой. Он принял решение не дожидаться Артёма Тарасова, с которым был давний конфликт. В соперниках оказался Александр Шиколай. Рок-звезда выступает под псевдонимом Alex Terrible, а теперь ещё и пробует себя в кулачных боях. Стоит отметить, что поединок получился максимально ярким и собрал восторги публики. А Алеев попрощался с профессиональной кула́чкой очень красиво.

У Регбиста за плечами огромнейший опыт выступлений. Данил начал карьеру в кулачных боях ярко. Он вышел на песок в промоушене «Стрелка» и нокаутировал двух соперников подряд. Более того, второй противник был на 15 кг тяжелее Регбиста и согласился биться по просьбе отца Алеева. Всё завершилось брутальным избиением. После этого молодой паренёк продолжил удивлять. Он провёл поединок с Денисом Лобиковым, имевшим серьёзный опыт выступлений в MMA. Уже на первых минутах Регбисту сломали челюсть, однако он выстоял и доказал свой высочайший уровень.

В 2018 году Алеев попал в жуткую аварию на мотоцикле, после чего перестал играть в регби. А вот бои он так и не бросил. После восстановления Данил сначала разбил профессионального бойца и тренера MMA Адама Парчиева, а затем победил Дмитрия Комарькова и уверенно забрал чемпионский пояс второго сезона «Мясорубки». Соперник весом 120 кг ничего не смог сделать с небольшим по габаритам Регбистом.

Данил Алеев Фото: Из личного архива спортсмена

Регбист продолжил бить людей и в дальнейшем. Он одержал несколько громких побед, сражался с лучшими и нокаутировал их. Поэтому Шиколая ждала не битва с ринг-анонсером и организатором лиги Top Dog. Александр встретился с опаснейшим соперником, чемпионом одного из самых лютых промоушенов в истории. Данил устраивал мощнейшие зарубы с такими известными бойцами, как Алексей «Сушист» Мешков и Зелимхан «Пулемётчик» Дукаев. Он прошёл суровую школу жизни и непростой бойцовский путь.

В последнем своём поединке Регбист встречался с Тарасовым. С Артёмом их связывал давний конфликт. А в сене всё получилось довольно односторонне. Данил разобрал оппонента и забрал закономерную победу. Однако позже она была аннулирована, поскольку хронометрист допустил грубую ошибку. Третий раунд боя был на 10 секунд короче положенного по регламенту времени. А позже стало известно, что апелляцию подал менеджер Артёма Виталий Тарасов. В тот момент стало очень обидно за Алеева, который получил два перелома, но мужественно прошёл всю дистанцию боя.

Поединок с Шиколаем стал красивым завершением истории Регбиста. И вновь превратился в историю преодоления. Уже на первых секундах музыкант обрушил на Данила серию мощнейших ударов и отправил в нокдаун. В тот момент за Алеева стало страшно, однако он лишь ухмыльнулся, погрозил оппоненту пальцем и… Начал работать настолько мощно, что лицо Александра буквально залила кровь. Под занавес первого раунда казалось, что Alex Terrible не дотерпит и свалится на пол. Но тот мужественно переживал атаки Регбиста.

Во втором и третьем раундах противостояние раскрылось ещё сильнее. Алеев и Шиколай обменивались мощнейшими выпадами. Примечательно, что в таком кровавом поединке больше не было нокдаунов. Александр не жалел основателя лиги, лишь сильнее стремился оформить досрочную победу. Однако сделать этого не получилось. Дело довольно неожиданно (особенно после падения Регбиста на первых секундах) дошло до судейского решения. А там все приняли именно сторону Данила. Стоит отметить, что вердикт вряд ли можно назвать спорным. Алеев выдержал стартовый натиск, а потом классно перебивал соперника, нанёс ему колоссальный урон.

Данил Алеев — Александр Шиколай Фото: Кадр из видео

Официально Регбист завершил профессиональную карьеру в кулачных боях. Но совершенно точно продолжит радовать фанатов Top Dog в качестве владельца лиги и бессменного ринг-анонсера. Отец российской кула́чки продолжит её развивать, в этом нет никаких сомнений.