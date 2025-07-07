Возвращение Шлеменко после поражения и большая проверка для Хатаева. Главные бои недели

Наступает новая неделя, а значит, всех фанатов единоборств ждут новые яркие турниры и противостояния. После грандиозного UFC 317 лучшая лига возвращается с очередным турниром, который возглавит противостояние двух топовых тяжеловесов-нокаутёров. Промоушен АСА посвятит свой ивент памяти Бувайсара Сайтиева, проведя финал Гран-при в лёгком весе. Ну и, конечно, никуда без профессионального бокса.

11 июля. Али Багов — Абдул-Азиз Абдулвахабов

В Грозном состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 189, который будет проведен в честь трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. В главном событии вечера зрители увидят финал Гран-при промоушена в лёгком весе между Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Али Баговым. При этом бойцы имеют одну из самых длительных историй противостояний в лиге: ранее они встречались между собой трижды, два раза победа была за Абдулвахабовым, но в последнем поединке сильнее оказался Багов. Тем не менее именно Абдул-Азиз на данный момент является чемпионом лиги и собирается поставить точку в этой истории.

Абдул-Азиз Абдулвахабов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

12 июля. Владимир Маркелов – Николай Данилов

Екатеринбург примет очередной турнир по кулачным боям RCC Hard 15. В главном поединке вечера состоится титульный бой в тяжёлом весе. Обладатель кулона лиги Владимир Маркелов прошёл через Гран-при и стал его победителем, теперь Маркелов впервые будет защищать титул против Николая Данилова. У чемпиона Hardcore в тяжёлом весе большой опыт в кулачных боях, несмотря на борцовскую базу: Данилов дрался с Фомичом и другими топовыми кулачниками страны, и теперь он претендует на чемпионство в новой для себя лиге.

12 июля. Александр Шлеменко — Гильерме Кадена

В Омске состоится турнир по смешанным единоборствам промоушена Александра Шлеменко — Shlemenko FC. Возглавит его сам легендарный Шторм, который проведёт бой против Гильерме Кадены. Шлеменко не стал брать долгую паузу после поражения от Владислава Ковалёва и спустя месяц снова выходит в клетку. В соперниках у него будет крепкий джитсер Кадена, но, конечно, Шторм будет в предстоящем бою большим фаворитом.

В ночь с 12 на 13 июля. Деррик Льюис – Таллисон Тейшейра

Лига UFC подготовила для любителей смешанных единоборств очередной турнир – UFC on ESPN 70. В главном событии вечера в клетке сойдутся два топовых тяжеловеса – Деррик Льюис и Таллисон Тейшейра. Льюис в особых представлениях не нуждается: несмотря на то что Деррик так и не стал чемпионом, он является одним из самых известных и харизматичных бойцов тяжёлого веса UFC. Чёрный зверь сносит своих соперников, и теперь он в клетке проверит на прочность бразильского проспекта, который идёт с идеальным рекордом 6-0. Более того, все победы Тейшейра добыл досрочно, пять из их – нокаутами, так что в поединке с Льюисом в октагоне обязательно будут лететь искры.

Деррик Льюис Фото: Chris Gardner/Getty Images

В ночь с 12 на 13 июля. Имам Хатаев – Дэвид Моррелл

В США состоится масштабный турнир по профессиональному боксу. Самым интересным поединком для российских фанатов будет очередной бой Имама Хатаева. Бронзовый призёр Олимпиады успешно развивает профессиональную карьеру, на счету Чеченского Тайсона уже 10 побед в 10 поединках, и теперь он получил самый большой вызов. В ринге он встретится с Дэвидом Морреллом – чемпионом мира среди молодёжи в любителях, бывшим регулярным чемпионом WBA во втором среднем весе и претендентом на титул WBC в полутяжёлом весе. В своём предпоследнем поединке он потерпел первое поражение в карьере от Дэвида Бенавидеса, при этом сумел отправить того в нокдаун, так что соперник у Хатаева крайне серьёзный. Осложняет ситуацию россиянину в эмоциональном плане его дисквалификация за проваленный допинг-тест в любительском боксе, которая всплыла совсем недавно. Остаётся надеяться, что на Имама эта ситуация не повлияет.

В ночь с 12 на 13 июля. Шакур Стивенсон – Уильям Сепеда

Соглавным событием турнира по боксу в США станет очередная защита пояса WBC в лёгком весе от Шакура Стивенсона. Американец владеет титулом с 2023 года и постоянно говорит о том, что является лучшим легковесом планеты. Серебряный призёр Олимпиады имеет идеальный рекорд в профессионалах – 23-0, но в ринге не показывает ярких боёв, поэтому промоутерам не удаётся организовать ему поединок, например, с Джервонтой Дэвисом. В своём последнем бою Стивенсон одолел в девятом раунде электрика Джоша Пэдли, однако вновь не впечатлил. Следующим соперником американца станет временный чемпион WBC Уильям Сепеда, у которого такжеидеальный рекорд (33-0), и он намерен сместить чемпиона с трона.

В ночь с 12 на 13 июля. Хамза Шираз – Эдгар Берланга

Возглавит турнир по боксу в США претендентский бой во втором среднем весе по версии WBC. В ринге сойдутся два экс-претендента на титулы чемпиона мира. Популярный британец Шамза Шираз в своём последнем поединке не сумел одолеть Карлоса Адамеса – их бой за титул WBC в среднем весе завершился вничью. После этого британец решил подняться в весе и встретиться с Эдгаром Берлангой – американцем пуэрториканского происхождения, у которого единственное поражение в карьере случилось в бою с Саулем Альваресом. У парней на двоих 35 нокаутов, в прессе они максимально подогревают интерес к предстоящему бою, обещая уничтожить друг друга, так что бой на бумаге выглядит крайне интересным.