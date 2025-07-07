«Дима, сколько мне должно исполниться лет?» Что не так с трилогией Бивола и Бетербиева

В феврале 2025 года Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Всего через четыре месяца после первого боя, где победу одержал Артур. Ещё до того, как прошёл второй поединок, подчёркивалось — в случае победы Бивола будет трилогия. И Дмитрий победил.

Сразу после боя и Бивол, и Бетербиев, и Турки Аль аш-Шейх вновь говорили о том, что необходимо провести ещё один поединок и закрыть все вопросы в этом противостоянии. Единственное условие выдвинул Бивол — ему нужно время передохнуть, залечить травмы, и он будет готов выйти на бой ближе к концу года. В целом расклад устраивал всех, кроме WBC и главы организации Маурисио Сулеймана, который очень хотел продвинуть к титульнику своего временного чемпиона Дэвида Бенавидеса. В итоге Бивол принял решение освободить один из поясов в пользу того, чтобы сдержать обещание и провести позже трилогию с Бетербиевым.

Что сейчас с этим поединком? Полная тишина вокруг боксёров начала напрягать IBF. Эта организация зачастую действует принципиально и готова лишить пояса даже суперзвезду. Отсутствие переговоров между Биволом и Бетербиевым заставило IBF напомнить о себе и о наличии обязательного претендента. Организация обязала провести Дмитрия защиту титула против немца Михаэля Айферта, а её глава Дэрил Пиплс объяснил ситуацию: «IBF не получала официального запроса или предложения с датой проведения трилогии Бивол — Бетербиев. В отсутствие этого запроса IBF 1 июля распорядилась инициировать переговоры с обязательным претендентом Михаэлем Айфертом. Переговоры должны быть завершены до 31 июля, в противном случае будут назначены торги. При этом правила IBF позволяют Биволу как действующему чемпиону попросить об исключении для боя с кем‑то, кроме Айферта».

Посыл прост и понятен — если есть вариант провести трилогию с Бетербиевым, то дайте дату, а если нет, то придётся либо отдать пояс, либо биться с Айфертом. Не так давно похожий запрос IBF делала в отношении Даниэля Дюбуа, призвав британца поспешить с организацией боя против Александра Усика или биться с Дереком Чисорой. Менеджер Бивола Вадим Корнилов уже отреагировал на ситуацию: «IBF была следующей в ротации обязательных, назначала защиту с Айфертом ещё в октябре 2024 года, после чего был назначен реванш, который там сочли более приоритетным и значимым событием. Я уверен, что, если третий бой будет назначен в разумные сроки, они учтут его значимость и приоритет. Также думаю, что победителю, безусловно, придётся встретиться с Айфертом».

Дмитрий Бивол с чемпионскими поясами Фото: Richard Pelham/Getty Images

Что мешает устроить бой с тремя поясами на кону уже осенью и успокоить всех? Судя по всему, нет понимания с местом проведения поединка. Сразу после второго боя пошли разговоры, что было бы хорошо устроить трилогию в России. Поначалу от идеи отмахнулись как от невыполнимой затеи. Но журналист The Ring (а это издание находится под контролем Турки Аль аш-Шейха) Майк Коппинджер сообщил, что бой и правда может пройти в России: «Третий бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева был запланирован на ноябрь в Эр-Рияде. Однако боксёры попросили Турки Аль аш-Шейха провести бой в России с другими организаторами, и Турки дал согласие. Теперь неясно, когда состоится третий поединок».

Есть слухи, что бой может состояться в начале 2026 года. Тут надо учитывать, что в конце февраля начнётся Рамадан и Бетербиев биться не будет. Значит, стоит ориентироваться на январь или первую половину февраля. При условии, что бой будет не в 2025-м. Но, как выясняется, не все стороны устраивают расклады затягивать ожидание. В социальных сетях выступил Бетербиев и обратился к Биволу: «После получения сотен вопросов о третьем бое решил поделиться ситуацией здесь. Как вы можете знать, первый бой за звание абсолютного чемпиона прошёл в октябре прошлого года. После пяти лет попыток объединения поясов с нашей стороны он всё же состоялся. На следующий день после первого боя мы договорились о реванше, который должен был состояться в течение четырёх месяцев, несмотря на то что я всё ещё восстанавливался после операции и мой тренер и врач были категорически против такого раннего реванша. После второго боя я сразу показал заинтересованность в скором третьем бое, и сначала ходили слухи о бое в августе, но мой оппонент в интервью заявлял, что хочет провести его в конце осени, затем — в конце года, а сейчас — вообще неизвестно когда. Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?»

Это уже не очень бьётся с инсайдом, что оба боксёра просят бой в России, потому что Бетербиев, похоже, не понимает, что происходит. В итоге складывается такая ситуация, что нет понимания ни по дате, ни по месту, ни по количеству поясов на кону. Много говорят о бое в России, однако пока не видно сдвигов в этом направлении, а Эдди Хирн, представляющий интересы Бивола, говорит о поединке осенью: «Скорее всего, мы увидим их третий бой примерно в ноябре. Айферт готовится подраться с Конором Уоллесом, но, думаю, мы запросим сделать исключение, чтобы пояс IBF стоял на кону в третьем бою Бивол — Бетербиев. Этот пояс действительно уже какое-то время находится в подвешенном состоянии. В IBF хотят убедиться, что обязательные претенденты получают свои шансы стать чемпионами. Если Биволу придется освободить пояс, то его разыграют Айферт и Уоллес. Однако я надеюсь, что получится согласовать исключение для Бивола».

Кому-то пора прояснить ситуацию и внести определённость без абстрактных заявлений о желании провести бой в России и сделать это большим событием. Болельщики ждут, боксёры — тоже, а впереди неизвестность, которая подталкивает к мысли — а будет ли вообще этот бой или Бивол и Бетербиев пойдут дальше разными дорогами?