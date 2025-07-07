Моррелл — самый сложный соперник в карьере Хатаева. У россиянина есть шансы?

В ночь на 13 июля в Нью-Йорке пройдёт большой вечер профессионального бокса, в рамках которого состоится очень интригующий для россиян поединок. Непобеждённый Имам Хатаев столкнётся с по-настоящему мощной оппозицией в лице очень опасного и обученного кубинца Дэвида Моррелла.

Такой матчап — большой аванс для Хатаева. Несмотря на то что Имам старше, у Моррелла на профессиональном ринге больше достижений и более крепкие соперники в прошлом. Дэвид в полутяжёлом весе бился с Дэвидом Бенавидесом и Радивое Калайджичем. А до того неоднократно защищал титул чемпиона WBA (аналог временного пояса) во втором среднем весе. Не с суперсоперниками, но с вполне приличными. Хатаев же ещё совсем недавно бился с людьми с рекордами 9-8, 8-8-1, 17-12-1 и лишь не так давно сделал шаг вперёд в плане оппозиции. Но Дурвала Паласио и Юниора Менендеса всё же не назвать топами. Поэтому для Чеченского Тайсона бой с Морреллом — существенный скачок, Имам только начинает свой подъём по рейтингам. И от таких возможностей сразу запрыгнуть в титульную гонку, конечно, отказываться не стоит.

На бумаге это яркое противостояние: и у одного, и у другого солидная нокаутирующая мощь, оба не любят доводить бои до решения (всего четыре таких поединка на двоих) и очень хорошо обучены. Эдди Хирн, к примеру, ожидает кровавую баню: «Моррелл против Хатаева — это будет настоящая мясорубка. Кровавая баня! Просто огненный поединок. Последний бой Хатаева проходил на нашем шоу в Сиднее. Он всегда идёт вперёд. Он опасен. И теперь всё перевернулось: если раньше Моррелл был охотником, то теперь охотятся уже на него. Такой бой в других условиях просто бы не случился. Никто ведь не дерётся с Хатаевым, правда? И с Морреллом тоже никто не дерётся. А тут они выходят друг против друга».

Что у Хатаева с шансами? Моррелл закономерно считается фаворитом. Дэвида не назвать классическим представителем кубинского стиля, он не аутфайтер, хотя отлично контролирует дистанцию и пользуется длинными руками (размах — почти 2 м). Моррелл тяжело бьёт, умеет и прессинговать и готов к работе первым номером. К тому же он левша, это всегда не очень удобно. Последний бой с Бенавидесом у кубинца вышел не особо удачным, однако в целом он достойно работает на уклонах и оттяжках, есть неплохой футворк. Плюс, как уже говорилось, у него более разнообразный опыт в профессионалах и хорошая оппозиция.

Дэвид Моррелл Фото: Steve Marcus/Getty Images

У Хатаева есть шанс задавить Моррелла прессингом и агрессией. Когда это сумел сделать Бенавидес, у кубинца тут же возникли проблемы. Вопрос в том, способен ли Имам реализовать схожий геймплан на уровне нынешнего чемпиона мира. В противном случае Моррелл просто переиграет Чеченского Тайсона на контратаках. Не на руку Хатаеву играет и его прямолинейность. Зачастую Имам готов добираться до головы соперника сквозь ответные удары. С Морреллом это абсолютно точно будет чревато.

Ещё один вопрос — как у Хатаева с кардио? Будет ли его стабильно хватать на 10-12 раундов? Пока банально нет большой выборки, где мы точно могли бы оценить выносливость Имама. Последний его бой дошёл до решения, там он почти не просел, но это всего один случай. Неизвестно, как он будет выглядеть против гораздо более сложного соперника. Вполне можно допустить, что Хатаев бодро начнёт, однако потом у Моррелла будут шансы переломить ход поединка за счёт лучшего (на бумаге) кардио. И нельзя исключать, что Чеченский Тайсон просто сможет задавить кубинца и финишировать того в ранних раундах.

Имам Хатаев Фото: Peter McCabe/AP/ТАСС

Тем не менее на бумаге ключей и преимуществ у Моррелла побольше, поэтому победа Хатаева точно удивит боксёрский мир. Но для того чтобы её добыть, придётся сильно напрячься. К тому же против Имама ещё и общий фон: история с допинг-дисквалификацией в любителях, всплывшая прямо перед боем, и виза, выданная лишь в последний момент, когда поединок был под угрозой срыва. Моррелл — большой тест для россиянина и его перспектив. И если Хатаев успешно сдаст этот экзамен, то впереди его ждут только титульные противостояния.