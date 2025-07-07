Проиграл Полу и будет депортирован из США. Что с Чавесом-младшим и при чём здесь картель?

В конце июня на профессиональный ринг ради боя с блогером Джейком Полом вернулся бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший. Ожидаемо 39-летний боксёр уступил Полу решением, однако это была меньшая из проблем, которые, как выяснилось, поджидали мексиканца.

Сначала стало известно, что Чавес-младший задержан службой иммиграции и таможенного контроля США (ICE) и в настоящее время проходит процедуру ускоренной депортации из страны. Министерство внутренней безопасности США тут же выпустило заявление: «Чавес является гражданином Мексики, где в его отношении выдан ордер на арест за участие в организованной преступности, а также за торговлю огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Также считается, что Чавес связан с картелем «Синалоа», который официально признан иностранной террористической организацией».

Изначально поводом для задержания боксёра стало нарушение иммиграционного законодательства. В августе 2023 года Чавес-младший въехал на территорию США по туристической визе, а в феврале 2024-го срок её действия истёк, но мексиканец старался получить грин-карту на основании того, что женат на гражданке США. Правда, Хулио отказали, так как он в заявлении указал недостоверную информацию. Кстати, Джейк Пол на всю эту шумиху отреагировал коротко: «Канело — следующий».

К слову, при Дональде Трампе в 2025 году начались массовые рейды и депортации нелегалов из страны. Так что Чавес-младший стал ещё одной жертвой иммиграционной политики. Просто в его случае всё сильно ухудшается из-за подозрений в связи с картелем. Жена боксёра раннее была замужем за сыном одного из лидеров «Синалоа» Хоакином «Эль Чапо» Гусманом, сейчас находящимся в федеральной тюрьме строгого режима.

Хулио Сезар Чавес-младший Фото: Harry How/Getty Images

Полиция Мексики, ссылаясь на перехваченный телефонный разговор, сообщила, что Чавес-младший состоял в картеле в роли человека, наказывавшего провинившихся членов группировки. В том самом разговоре, о котором идёт речь, один из членов «Синалоа» рассказывал, что глава банды Нестор Эрнесто Перес Салас по прозвищу Малыш приказал связать и подвесить подчинённого, а Чавес отрабатывал на нём удары, как на боксёрском мешке.

Помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин жёстко высказалась по поводу боксёра, а ещё не пожалела предыдущую администрацию: «Это член картеля «Синалоа» с открытым ордером на арест в Мексике за торговлю оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Шокирует, что предыдущая администрация признала этого преступника угрозой общественной безопасности, но не стала депортировать его, позволив свободно покидать страну и возвращаться обратно. При администрации Трампа закон един для всех — даже для всемирно известных спортсменов. Всем причастным к картелям в США мы ясно даём понять: вас найдут, и вам придётся ответить. Эпоха безнаказанного насилия со стороны наркокартелей закончена».

Адвокат Чавеса-младшего Майкл Гольштейн назвал обвинения возмутительными и направленными на то, чтобы запугивать общество, но по существу ничего не предоставил. Кроме того, юрист считает, что всё началось с прошлогоднего инцидента, когда боксёра обвинили в хранении незарегистрированного оружия.

При всём этом странно, что Министерство внутренней безопасности приняло решение об аресте Чавеса-младшего 27 июня, однако потом выжидали несколько дней — видимо, чтобы успел заработать на поединке с Джейком Полом. Теперь судьба экс-чемпиона мира совсем незавидная. Он, правда, и раньше регулярно попадал в сложные ситуации: был арестован в 2013-м за вождение без прав и в нетрезвом виде, в 2023-м был выдан ордер на его арест за участие в организованной преступной группировке, занимавшейся торговлей оружием, а ещё спустя год было то самое задержание за хранение незарегистрированного оружия, о котором говорил адвокат. Плюс добавим к этому пребывание в рехабе из-за наркозависимости.

Ничего хорошего Чавеса-младшего не ждёт. Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум уже выразила надежду, что боксёр предстанет перед судом после депортации. Скорее всего, в ближайшее время экс-чемпион мира вернётся на родину, где будет отбывать долгое наказание.