Второй бой за полтора месяца. Шлеменко точно ветеран ММА?

12 июля в Омске состоится очередной турнир по смешанным единоборствам Shlemenko FC 11. Возглавит его основатель промоушена легендарный Александр Шлеменко. Ему предстоит провести бой против испанца Гильерме Кадены.

В мае Шторму исполнился 41 год. «Отпраздновал» день рождения он в клетке: в конце мая Шлеменко провёл большой бой в Екатеринбурге на 12-тысячной «УГМК-Арене», которая в день турнира была заполнена до отказа. Александр подрался с набирающим популярность Владиславом Ковалёвым, который был на 15 лет младше. Поединок получился близким, прошёл всю дистанцию и завершился победой Белаза раздельным решением судей. При этом Шлеменко, которому Ковалёв годится едва ли не в сыновья, смотрелся в клетке вполне неплохо. Вы только вдумайтесь: Александр дебютировал в смешанных единоборствах, когда Владу было шесть лет. А когда Ковалёву было 12, Шлеменко уже выиграл Гран-при Bellator. Но спустя столько лет ветеран всё ещё в деле.

Можно ли вообще Шлеменко называть ветераном? С точки зрения возраста – конечно, многие бойцы в таких годах уже давно на заслуженной спортивной пенсии. Александр же не просто продолжает выступать, а по-прежнему считается едва ли не главной звездой в российских ММА. В декабре 2024 года Александр, например, провёл успешный реванш против одной из главных звёзд команды Фёдора Емельяненко – Анатолия Токова. Да и в целом до поражения от Ковалёва Шлеменко шёл на серии из пяти побед.

Александр будто переживает вторую молодость. Реванш с Токовым он провёл на пятом десятке, а ведь в их первом бою Шлеменко был гораздо моложе, и тогда Шторм проиграл. Частота выступлений Александра тоже поражает. За последние четыре года он провёл 11 поединков, за последний год – четыре боя, что не могут себе позволить даже самые активные молодые бойцы. А Шлеменко может. Более того, с момента поединка с Белазом прошло полтора месяца – и Александр уже снова готов выйти в клетку.

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

«Я изменил подход к будущему бою и сейчас в другой форме, в другом настроении, так сказать. Поэтому надеюсь, что всё будет хорошо. Конечно же, эмоционально сложно подходить к новому бою через такое непродолжительное время, особенно после неудачных поединков. Поэтому да, эмоционально есть проблема в сроке между боями, а так всё хорошо», — передаёт слова Шлеменко издание «Омск здесь».

Для примера: чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов, который на 11 лет младше Шторма, за последние два года провёл те же два поединка. Это просто для сравнения.

За плечами Шлеменко 84 профессиональных боя, и Александр не собирается на этом останавливаться. Сам он неоднократно говорил о том, что хочет достичь красивой цифры в 100 поединков, при этом добавляя, что сделать это будет крайне сложно. Но время идёт, а Шторм семимильными шагами движется к этой цели.

Уже в предстоящие выходные Шлеменко проведёт свой 85-й бой. В соперниках у него окажется испанский джитсер Гильерме Кадена, у которого за плечами также колоссальный опыт – 65 поединков. Правда, проигрывал он гораздо чаще – 25 раз. Да, соперник не самый статусный, но при этом имеет свои преимущества. Кадена крупнее Шлеменко и обладает опытом выступлений в полутяжёлом весе. А ещё испанец большой специалист в бразильском джиу-джитсу: 30 из 39 побед в своей карьере он одержал приёмами. Но, безусловно, в родных стенах именно Александр будет большим фаворитом. Если всё пройдёт гладко и Шторм сумеет одержать победу без травм, то нет сомнений, что уже осенью мы снова увидим Шлеменко в клетке. Возможно, не раз.