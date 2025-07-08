Арабский «хозяин» бокса издевается над суперзвездой из США. Будущее Шакура под угрозой?

В ночь с 12 на 13 июля в Нью-Йорке, США, состоится вечер профессионального бокса. В соглавном событии выступит Шакур Стивенсон (23-0), который проведёт защиту чемпионского пояса по версии WBC в лёгком весе. Стоит отметить, что в соперниках у суперзвёздного американца оказался крепкий Уильям Сепеда. Обладатель временного титула идёт с безупречным рекордом – 33-0. В последнее время Шакур столкнулся с серьёзнейшей критикой. Поэтому в социальных сетях обещает брутально расправиться с оппонентом. Но лишь продолжает сталкиваться с издёвками. Любопытно, что в адрес Стивенсона постоянно делает выпады даже Турки Аль аш-Шейх.

Шакур действительно стал разочаровывать довольно давно. Изначально Стивенсону пророчили грандиозное будущее. Он колотил оппонентов ярко и технично, не оставлял никаких шансов. Но в 2023 году случился надлом. Американец добрался до титульного поединка за вакантный пояс по версии WBC в лёгком весе. И на этом весь блеск из боёв Шакура куда-то исчез. Казалось, в действиях Стивенсона появилась боязливость. Да, статус поединков существенно повысился, в каждом приходится ставить на кон пояса. Но это не повод «закрываться» настолько сильно.

В бою с доминиканцем Эдвином Де Лос Сантосом (16-1) все ждали форменного избиения. Однако дело дошло до судейского решения. Да, единогласного. Вот только на карточках одного из судей было лишь 115-113. Это вряд ли тот уровень, на который рассчитывал сам Шакур. Затем был непростой бой с Артёмом Арутюняном. Первая защита получилась удачной, доминация Стивенсона не вызывала сомнений. Но поединок вряд ли можно было назвать ярким и интересным для зрителя. А ещё американец не смог удосрочить претендента. Апогеем стал поединок с Джошем Пэдли. Британский электрик на протяжении девяти раундов на равных работал против одного из самых распиаренных боксёров планеты. И даже нокаут от Шакура все восприняли достаточно холодно.

Совсем недавно разгневанный Аль аш-Шейх разразился мощным спичем. Он заявил, что намерен лично бороться со скучными противостояниями. И даже пообещал предпринять конкретные меры: «С этого момента я больше не хочу видеть боксёрские поединки в стиле мультика «Том и Джерри», где один боец ​​бегает по рингу, а другой его преследует. Мы хотим поддерживать бойцов, которые оставляют себя полностью в ринге. Смелых. Гордых. Настоящих».

По имеющейся информации, организаторы планируют использовать в Нью-Йорке уменьшенный ринг. Они рассчитывают, что «велосипедистам» будет попросту некуда убегать от соперника. Поэтому поединки на короткой дистанции станут намного более яркими и интересными. Конечно, задумка Турки выглядит любопытной. Он рассчитывает поставить боксёров в условия, при которых они попросту не смогут действовать иначе. Им придётся вступать в размены и находиться в непосредственном контакте. Однако у этого есть и обратная сторона. Меняется не ментальное отношение боксёров к процессу, а лишь конкретная ситуация. И если они вернутся в привычные условия, то смогут вновь не захотеть подвергать себя опасности и лишнему ущербу.

Шакур Стивенсон и Джош Пэдли Фото: Richard Pelham/Getty Images

Шакур услышал слова Турки и, видимо, запереживал за своё место в Riyadh Season. А сотрудничество с Саудовской Аравией – это денежный поток для любого топового боксёра. Поэтому Стивенсон начал активно разгонять на пресс-конференциях, поджигать с помощью трэш-тока и громко высказываться в социальных сетях. У американца всего один посыл – он намерен разбить мексиканца и довести дело до нокаута. Однако сейчас все его слова воспринимаются с недоверием. Как в старой притче про мальчика и волков. Шакур ведь не раз обещал, что устроит искры и шоу в ринге. А в итоге всё неизменно оборачивалось довольно скучным зрелищем.

И Турки не упустил возможность в очередной раз задеть одну из главных американских суперзвёзд. Он отметил, что для него, видимо, придётся подготовить ещё более жёсткие условия. И, возможно, хоть тогда он порадует собравшуюся публику: «У нас есть сюрприз для Шакура в субботу – ринг, который будет уменьшаться во время боя. Шакур говорит, что готов устроить избиение Сепеды, и я знаю, что мексиканец готов к самому большому испытанию в своей жизни».

Турки Аль аш-Шейх Фото: Al Bello/Getty Images

Задумка Турки понятна – он просто провоцирует боксёра. Хочет, чтобы Стивенсон «взорвался» в ринге и продемонстрировал лучшую версию себя. Но со стороны всё это выглядит как открытый конфликт промоутера и суперзвёздного боксёра. А ещё, кажется, предстоящий поединок может стать определяющим для карьеры Шакура. Если он проиграет, то совершенно точно останется без громких поединков в ближайшее время. Если же выиграет скучно, то просто перестанет быть настолько востребованным, да и гонорары пойдут на спад. Впрочем, у Стивенсона есть возможность всё исправить.