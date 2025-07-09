Человек, который «переехал» Цзю. Интервью с российским чемпионом мира Муртазалиевым

В октябре 2024-го Бахрам Муртазалиев устроил один из самых громких апсетов года, уничтожив в титульном поединке Тимофея Цзю. После этого россиянин практически не появлялся в инфопространстве, и у него до сих пор не назначен новый поединок. В интервью «Чемпионату» Муртазалиев рассказал о том, с кем сорвались переговоры, когда он надеется вернуться в ринг и какие у него отношения с Тимом Цзю. Также Бахрам поделился мнением о бое Канело с Теренсом Кроуфордом, отреагировал на очередное возвращение Тайсона Фьюри и не оставил без внимания потенциальную трилогию Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

— Последний твой бой прошёл в октябре прошлого года, почти 9 месяцев назад. Главный вопрос — куда после этого пропал Бахрам Муртазалиев? У тебя были проблемы с рукой, может, ещё какие-то проблемы?

— Да нет. Сначала палец залечил, потом уже время Рамадана было, до этого я бы не успел всё равно побоксировать. И уже после Рамадана начали переговоры. Не хотелось драться с кем попало, проводить бой ради боя. Поэтому шли переговоры. Сначала ждали Фундору. Хотели после его боя провести поединок, объединить пояса. И он вроде бы сначала соглашался, в итоге не получилось. И ни с кем из хороших, топовых соперников не могли договориться. До сих пор ждём. Сначала хотел драться Джон Келли, потом — Верджил Ортис. Но ни с кем из них не договорились. Сейчас идёт работа над этим, и я надеюсь, что в течение недели-двух будет имя соперника.

Бахрам Муртазалиев Фото: Getty Images

— В мае ты говорил, что до конца месяца будет объявлено имя соперника. Тогда речь шла о Фундоре?

— Это были переговоры с Ортисом. Сначала он дал добро на бой, а через три-четыре дня отказался. Или он, или его команда, я точно не в курсе. Потом Оскар де ла Хойя говорил, что после двух тяжёлых боёв он не хочет для своего бойца третьего тяжёлого поединка и что Верджилу нужен какой-то соперник, чтобы он смог прийти в себя после таких войн. В итоге не получилось. С ним были переговоры, я был очень заинтересован в этом поединке, так как Фундора драться не захотел, он ранее выбыл из переговоров. А у Ортиса громкое, звёздное имя, особенно в Америке, хотя он и не владел основным поясом. Чисто как бой для продвижения карьеры это был бы один из лучших вариантов для меня. Но на всё воля Всевышнего. Раз не сложилось, значит, пока так.

— О теме продвижения. Ты чемпион мира, но не очень активен в социальных сетях тех же. Часто слышишь о слабой медийке и влияет ли как-то её нехватка на переговоры, на твои гонорары?

— Да нет, в плане гонораров я, наверное, могу дать фору самым звёздным бойцам своего веса. Не знаю, кто сколько зарабатывает в других весах. А так мне не особо интересно что-то раскачивать, говорить и писать что-то кому-то в социальных сетях. Моё дело — хорошо подготовиться и хорошо выступить. У меня чуть другая философия. Но да, мне говорят многие: «Тебе надо делать то, надо делать это». Я говорю, что своё дело делаю в ринге и на тренировках, мне этого хватает.

— Ты сейчас в США. Планируешь там дожидаться назначения боя? Были слухи, что ты подерёшься в карде Канело и Кроуфорда.

— Была мысль, когда прилетал сюда три недели назад, что должен подраться с Келли либо 13 сентября, как раз в карде Канело и Кроуфорда, либо в Англии, так как Джон — звёздный боксёр в своей стране, на турнире с реваншем Юбэнка и Бенна. Как я понял, они пока думают. Меня вызвал и он, и его тренер, и его промоутер. Для меня это хороший, не особо тяжёлый бой, я согласился, сказал: «Давайте». Думал, сделаю с ним поединок в сентябре, а потом проведу до Рамадана обязательную защиту с Эриксоном Лубином. Но пока с их стороны контракт не подписан, так что большой вопрос, будет этот бой или нет. Скорее всего, если не получится, то, наверное, нужно подраться с обязательным претендентом, чтобы потом у меня был год на бои с теми, с кем я захочу.

— А Лубин сейчас участвует в переговорах, пытается как-то продвинуть бой с тобой или просто ждёт?

— На самом деле, он, может, и пытается, но его промоутеры и люди, которые заинтересованы в организации боёв, не особо хотят платить за него. А если твой промоутер не готов платить за тебя, то и серьёзных разговоров о бое с ним быть не может.

— Вернёмся к твоему бою с Тимом Цзю. Он много всего говорил, были реплики про то, что ты ел чипсы во время весогонки. Весь этот фон перед поединком сказывался на тебе?

— По поводу чипсов — да, он говорил, но я их стабильно ем, когда хочу. У меня с весом не было никаких проблем. Те, кто гоняет вес, понимают, что нужно соблюдать водно-солевой баланс, а в чипсах много соли. И чтобы вес преждевременно не упал, кто-то может поесть чипсы, кто-то — что-нибудь другое. Мне вот вкусно и приятно, ещё и полезно. Я же не ем целую пачку, только столько, сколько мне можно есть. А по поводу других моментов — русскоязычные сайты делали неправильные переводы, чтобы себе какие-то просмотры заработать. Но он не говорил чего-то неуважительного, чего ему нельзя было говорить. И в принципе до боя и после боя мы с ним нормально, тепло пообщались, так что никаких проблем не было. Просто люди видят оболочку, а закулисных моментов они же не видели.

Бахрам Муртазалиев против Тима Цзю Фото: Getty Images

— Для меня твой бой с Цзю — одно из самых ярких впечатлений прошлого года. Для тебя эта победа отличалась от других, учитывая, что ты выходил большим андердогом?

— Ну, на самом деле, андердог или фаворит — это же лишь цифры. Мне говорили, что когда я дрался с Кулкаем, то был большим фаворитом. Но этот бой был для меня намного тяжелее и эмоциональнее, так как я выиграл пояс, к чему шёл 22-23 года карьеры. Бой с Цзю намного больше меня продвинул в плане медийности, много людей меня стали узнавать. А в остальном это бой как бой.

— Ты выступаешь в одном из самых конкурентных дивизионов, где больше десятка действительно топовых бойцов. Кого бы из них выделил?

— Все бойцы, которые входят в топ-10, сложные и интересные по-своему. Если выбирать кого-то одного, то, конечно, выбрал бы Кроуфорда. Он провёл один бой в нашем весе и, скорее всего, сюда больше не вернётся. Но это известное, сильное имя. А так есть тот же Ортис, большая звезда в Америке, Фундора, у которого было два пояса, Цзю. В топ-10 все сильные и интересные.

— Фундора проведёт реванш с Цзю. На твой взгляд, как в этот раз пройдёт бой?

— Предпочтение отдаю Фундоре, посмотрим, как будет. Однако я бы, конечно, хотел, чтобы выиграл Цзю. Может, если он возьмёт пояс, то захочет подраться со мной, потому что Фундора и его команда… Как бы мы ни хотели организовать бой с ним, они были категорически против, хотя Фундора сам меня упоминал после своего поединка. Но, как мне сказали, это просто для медийности. Много кто называет моё имя, однако, когда дело доходит до переговоров и боя, почему-то они дают задний ход. Многие их слова не сходятся с делом.

— Тебе интереснее защищать свой пояс или пытаться объединить титулы?

— Конечно, как я и говорил после боя, меня интересуют объединительные бои. Я готов был драться и с Кроуфордом, и с Фундорой. Ладно, не будем трогать Кроуфорда, ему на старости лет нужно было заработать круглую сумму и уйти, поэтому он решил подняться в весе и рискнуть. Хотя если бы он подрался со мной или с Фундорой и победил, то для его наследия это была бы тоже существенная прибавка в резюме. Да, номер один для меня — объединение поясов, но я ждал полгода, что кто-то со мной подерётся. В итоге понял, что в ближайшее время этого, скорее всего, не произойдёт. Посмотрим, на всё воля Всевышнего. Сейчас проведу либо добровольную, либо обязательную защиту, а потом, если не дадут объединительный бой или громкое имя, скорее всего, перейду в другую весовую категорию. Если нет соперников с громким именем, чтобы подраться, то лучше постараться стать чемпионом в двух весовых категориях.

— Кто для тебя наиболее интересный соперник в среднем весе?

— Два пояса там у моего сокомандника Жанибека Алимханулы, пояс WBC — у Карлоса Адамеса, а WBА — у Эрисланди Лары. С ним мы уже вступали в переговоры, и он называл какую-то заоблачную сумму, чтобы со мной подраться. Думаю, за бой с Канело он не получил и половины того, что запрашивал со мной. В итоге не получилось договориться. Если перейду в этот вес, то в первую очередь я бы подрался с ним или с Адамесом. А дальше было бы видно.

— Вывеска Кроуфорд — Канело действительно тянет на бой века? Или это больше раздутая история? И кого видишь фаворитом?

— Это точно и близко не бой века. По медийности и тому, как всё раздули, это, может, будет бой года или бой десятилетия. И то не факт, Усик — Фьюри или Усик — Джошуа, думаю, не слабее, а скорее всего, и сильнее. И последние бои Канело… Уже видно, что он далеко не в лучшей своей форме. Думаю, он небольшой фаворит, буквально 55 на 45, но если Кроуфорд победит, то это не удивит и не будет каким-то апсетом. Равный бой. Последний поединок Канело был очень плохой. Если он будет так же драться, то Кроуфорд найдёт ключи к победе.

Битва взглядов Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда Фото: Getty Images

— После боя Канело и Скалла Турки Аль аш-Шейх сказал, что не хочет видеть поединки в стиле «Тома и Джерри». Тебе как боксёру, который в первую очередь ищет нокауты, насколько сложно с соперниками, избегающими боя?

— Конечно, с такими бойцами неудобно. Они выходят не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы выжить. Их труднее нокаутировать, но выигрывать, в принципе, надо уверенно. Вот Канело не выиграл уверенно. Это был плохой бой. Сколько он ударов выбросил за бой? 150-200 ударов? Мы тут за раунд по 200 ударов выбрасываем, а они на весь бой это растянули. Ну такое… Мне, например, неинтересно было, и я даже не досмотрел тот бой до конца.

— Чего ждёшь от трилогии Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?

— Я думаю, что третий бой будет таким же равным, как и два предыдущих, а там уже судьи выберут победителя. Ни с одной, ни с другой стороны не было доминации в обоих боях. И, если не ошибаюсь, даже счёт в первых двух боях был зеркальным. Говорят, третий бой сделают в России. Будет интересно посмотреть, что получится. В любом случае хотелось бы, чтобы бой прошёл как можно раньше. Мы все знаем, что Артур не молодой спортсмен, у него на счету каждый год, каждый месяц. Поэтому хотелось бы, чтобы бой организовали в кратчайшие сроки и чтобы поединок был максимально конкурентным.

— Артур как раз обращался к Биволу: «Сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?» Ты согласен с мнением, что Бетербиев в силу возраста будет выглядеть хуже в третьем бою?

— Не знаю, будет он выглядеть хуже или лучше… Как мне говорили, он и на первый бой вышел с травмой, и на второй выходил, когда не залечил эту травму до конца, так как там между поединками прошло четыре месяца или даже меньше. Так что если Артур повёл себя так, то, думаю, Диме тоже нужно отвечать тем же. 90% боксёров на месте Бетербиева взяли бы большую паузу или вообще не стали бы драться, поэтому, думаю, Бивол тоже должен ответить тем же.

— Тайсон Фьюри снова возвращается. Ты удивлён?

— Да нет. Если честно, мне даже неинтересно, что он возвращается. У них другой менталитет. Им что-то сказать и потом не сделать — нормальная тема. Поэтому, хоть он сто раз уйдёт и сто раз вернётся, я не удивлюсь. Он бизнесмен, хочет заработать, подороже себя продать. Может, из-за этого говорил, что уходит. В любом случае он, если не будет драться с Усиком, может быть очень конкурентным в этом весе.

— Ты видишь смысл в его трилогии с Усиком или в бое с Энтони Джошуа?

— Это всё ради денег. С Усиком только ради денег, с Джошуа — тоже. Они уже всем и всё доказали. Думаю, сейчас им интересно, только чтобы гонорары были побольше.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

— За последнюю неделю два российских боксёра проиграли нокаутами. На твой взгляд, есть ли проблема в том, что россияне зачастую выступают на родине и никуда особо не выезжают?

— Не могу говорить за них. Но если бы мне организовывали бои на родине и платили те же деньги, что платят тут, я бы тоже дрался дома. Зачем мне в таком случае куда-то выезжать? В Америке очень ценят боксёров и платят в соответствии с их заслугами. Я из-за карьеры по большей части нахожусь здесь. Не вижу ничего плохого в том, что они бьются дома. И я бы дрался, может быть, если бы были нормальные, серьёзные предложения. Просто проблема в том, что на данный момент самые высокие гонорары и самые серьёзные бои проходят в Америке, в Эр-Рияде в последнее время, в Англии. Если им там предлагают хорошие условия, то не вижу ничего плохого. Единственное – им нужно выезжать, чтобы спарринговать с разными боксёрами, приспосабливаться к любому сопернику. Это в первую очередь зависит от спарринг-партнёров. Поэтому им надо или выезжать, или приглашать в лагерь спарринг-партнёров из-за рубежа.

— Ты следишь за ММА? Хамзат Чимаев скоро будет биться за пояс UFC.

— Конечно. Слежу за ММА, в основном за нашими бойцами, будь то UFC или ACA. Может быть, не очень разбираюсь в этом, но регулярно смотрю хорошие бои.

— Чимаев победит?

— Да, вообще без вопросов. Просто все говорят, что у него бывают проблемы с кардио, что он не умеет рассчитывать силы, но, думаю, он повалит соперника в первых двух-трёх раундах и там либо забьёт, либо задушит. У меня нет в этом никаких сомнений.