Всё ради денег. Сколько заработает Пакьяо за опасное возвращение с пенсии

В ночь с 19 на 20 июля в США состоится масштабный вечер профессионального бокса. Особое внимание будет приковано к титульному поединку в полусреднем весе по версии WBC: обладатель пояса Марио Барриос разделит ринг с легендарным чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Мэнни Пакьяо и Марио Барриос Фото: Melina Pizano/Getty Images

Слухи об этом поединке ходили ещё в прошлом году, когда Мэнни проводил показательное выступление в Японии. Свой последний профессиональный бой Пакьяо проиграл Йорденису Угасу в 2021 году и решил удариться в политику. Филиппинец принимал участие в президентских выборах, однако победить не сумел, после чего Мэнни неожиданно вернулся на ринг. В показательном бою с Рукией Анпо он выглядел не лучшим образом, но тем не менее пошли разговоры о том, что Пакмэн всерьёз намерен вернуться на профессиональный ринг, и именно Барриос, владевший тогда временным поясом, должен был стать соперником Мэнни. Прошёл год, и теперь 46-летний Пакьяо официально возвращается на профессиональный ринг, причём сразу же в титульном бою.

Филиппинец не выступал четыре года. В своём последнем поединке он без шансов проиграл Угасу, который звёзд с неба не хватал. И, главное, Мэнни уже 46 лет, что для профессионального бокса не просто солидный возраст, а возраст глубокой пенсии. Поэтому возвращение Пакьяо выглядит крайне опасным, ведь в соперниках у него будет чемпион мира, который на 16 лет младше. Этот риск можно объяснить желанием Пакмэна войти в историю, но, кажется, главная мотивация возвращения с пенсии – это финансы.

Ни для кого не секрет, что Мэнни всегда получал солидные гонорары. Естественно, что выделяется легендарный поединок Пакмэна против Флойда Мэйвезера, который стал самым прибыльным боем за всю историю. Флойд заработал за тот бой баснословные $ 510 млн, Пакьяо — $ 240 млн. Однако и за другие поединки Мэнни получал очень приличные суммы. Нужно понимать, что Пакьяо боксировал в «дошейховую» эпоху и тогда гонорары были другими. Но Мэнни был одним из самых высокооплачиваемых боксёров мира. Даже «ранний» Пакьяо получал по $ 3 млн за бой. Начиная с боя против Оскара де ла Хойи, Мэнни стал зарабатывать кратно больше – его доходы не опускались ниже $ 10 млн, а в большинстве случаев превышали $ 20 млн: по $ 20 млн за поединки с Шейном Мозли и Антонио Маргарито, $ 23 млн – за бои с Мигелем Котто и Хуаном Мануэлем Маркесом (четвёртый бой), $ 25 млн – за встречи с Тимоти Брэдли и Крисом Алгиери, $ 30 млн – за третий поединок с Маркесом. И, ещё раз, всё это было в эпоху, когда в боксе не правили шейхи и подобные гонорары выплачивались только настоящим звёздам, которой, безусловно, Мэнни является. По данным издания Forbes, суммарный доход Пакьяо от поединков ещё в 2016 году перевалил за $ 0,5 млрд. Даже за один из последних профессиональных боёв против Кита Турмана Мэнни гарантированно получил $ 10 млн, но на деле гораздо больше.

Понятно, что во время своей политической карьеры Пакмэн столько не зарабатывал, если вообще зарабатывал. Поэтому четыре года без бокса вполне могли серьёзно ударить по карману филиппинца. Вряд ли он бедствует, если учитывать, сколько он успел накопить, однако лишние деньги ему точно не помешают.

Гонорары предстоящего поединка Пакьяо и Барриоса не разглашаются, однако легко предположить, что Мэнни в свои 46 лет вернулся в ринг за сумму не менее $ 20 млн. А если учитывать последние тенденции, филиппинец может получить гораздо больше, тем более что предстоящий бой будет титульным. Вряд ли обидят доходом и обладателя пояса Марио Барриоса. Несмотря на солидный возраст Пакмэна, именно бой с ним станет для чемпиона самым большим и статусным в карьере Марио. И самым прибыльным. Ещё пять лет назад, когда 40-летний Пакмэн зарабатывал десятки миллионов за один бой, Марио ограничивался крайне скромными гонорарами, которые едва доходили до $ 100 тыс., а в некоторых случаях варьировались в районе $ 50 тыс…

Понятно, что с тех пор многое изменилось. Барриос завладел чемпионским поясом и теперь получает гораздо больше, но, конечно, его статус недотягивает до статуса даже 46-летного Пакьяо. Тем не менее за бой с легендой Марио, вероятнее всего, получит восьмизначный гонорар, и это будет первый поединок в карьере Барриоса с такими суммами. Многое ещё будет зависеть от количества проданных платных трансляций, процент с которых получат боксёры, а с учётом того, что в карде вечера есть и другие интересные поединки, как, например, реванш Тима Цзю и Себастьяна Фундоры, проданных трансляций будет много.

Возможно, победа над Мэнни сделает Марио более популярным и он будет получать гораздо больше за свои следующие бои. В любом случае с финансовой стороны поединок Марио и Мэнни вполне объясним и выгоден обоим боксёрам. Барриос рискует поясом, однако получает самый большой гонорар в карьере и шанс заявить о себе, Пакьяо рискует здоровьем, но получает солидную прибавку к своей пенсии и шанс войти в историю. И все довольны.