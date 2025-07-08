Боксёры против, зато фанаты в восторге. Почему Джейк Пол в рейтингах WBA — это хорошо

В ночь с 28 на 29 июня в Анахайме, США, прошёл грандиозный вечер профессионального бокса. Свой очередной поединок провёл блогер Джейк Пол. Примечательно, что его соперником стал экс-чемпион по версии WBC – мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Американец одержал победу единогласным решением судей и ворвался в рейтинг WBA. А ещё блогер моментально заявил, что рассчитывает провести титульный поединок. Вот только сейчас ситуация выглядит не настолько однозначно. А всё потому, что профессиональные боксёры резко раскритиковали организацию. И пошли активные разговоры о возможном пересмотре рейтинга.

Любопытно, что Джейк сразу забрался на 14-ю строчку. И был уверен, что это откроет дорогу к титульным противостояниям. А ещё ситуацию с восторгом восприняли фанаты. Для многих Пол – это олицетворение американской мечты. Совсем недавно он снимал ролики, однако мечтал добиться высот в профессиональном боксе. И добился этого через терпение и труд. Да, уровень оппозиции был не самым высоким. Но факт остаётся фактом. Блогер наколотил профессиональный рекорд 12-1, причём семь раз нокаутировал оппонентов. А единственное поражение пришлось на противостояние с братом Тайсона Фьюри – Томми.

Зрители любят Джейка, потому что он может стать «народным» чемпионом. Для них Пол – это простой фанат бокса, который идёт за своей мечтой, невзирая на обстоятельства. Он блещет и в ринге, и за его пределами, действует ярко и интересно. Поэтому болельщики восприняли попадание боксёра в рейтинги с восторгом. Любопытно, что положительно на это отреагировали и некоторые эксперты. Никто автоматически не даёт Джейку титульный поединок, что действительно было бы выходом за рамки разумного. Однако если Пол перебьёт нескольких рейтинговых бойцов, то вполне может на это рассчитывать.

Джейк Пол Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Правда, радость долгой не была. Многие боксёры крайне негативно отреагировали на попадание блогера в рейтинги. Вряд ли это страх перед Полом. Конечно, у Джейка очень неплохой рекорд, он бил даже Майка Тайсона (опустим подробности про возраст). Но последний поединок наглядно продемонстрировал – проблем у американца достаточно много. И первая же встреча с топовым оппонентом может завершиться большими проблемами для Пола. Скорее, спортсмены недовольны тем, что они ради попадания в рейтинги с самого детства ежедневно отдавали все силы ради достижения цели. Дрались с мощной оппозицией, проходили непростые испытания. А теперь могут оказаться за спиной блогера. И в этом видится несправедливость.

Кроме того, указывается на важное обстоятельство – Джейк до этого момента никогда не побеждал представителей топ-15 рейтинга. Такой отметки не достигал даже Чавес-младший, на что и давят недовольные боксёры. В итоге WBA решила не вступать с ними в конфликт. И заявила, что пересмотрит текущую ситуацию: «В связи с жёсткой критикой и возмущением со стороны других претендентов на титул WBA пересмотрит рейтинг Джейка Пола в первом тяжёлом весе на предстоящей европейской конвенции в Мадриде, которая пройдёт с 15 по 18 июля».

Джейк Пол Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Боксёров действительно можно понять. Попадание в рейтинги для многих молодых талантов – цель, ради которой приходится буквально пахать. И поэтому их возмутила сложившаяся ситуация. WBA могла включить Пола в топ-15, однако для этого стоило дать ему кого-то из этого списка. И в случае победы никаких вопросов уже не возникало бы. Но вместо этого Джейк победил ветерана, пусть и экс-чемпиона. И такой расклад вызвал волну возмущения. Однако есть ощущение, что в этой истории не всё так просто. Организация сообщила, что планирует пересмотреть рейтинги. Но не обещала боксёрам, что точно исключит блогера. А значит, WBA вполне может усидеть на двух стульях. И на ситуацию отреагировать, и Пола не оставить в обиде.

Для самой организации Джейк – идеальный человек в рейтингах. А всё потому, что его поединки получаются кассовыми, привлекают к себе запредельное внимание. Пол является блогером с миллионной аудиторией. И это лишь хорошо, что американец приобщает своих фанатов к боксу. А потенциальный титульный поединок может и вовсе собрать рекордную зрительскую базу. Просто напомним, по уровню интереса бой Пола с Тайсоном был вполне сравним с битвами за звание абсолютного чемпиона мира – между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Показательной получилась реакция самого Пола на случившееся. Он не стал сетовать на судьбу и сильно расстраиваться. А предложил свести его с одним из действующих чемпионов: «Уважение WBA и Хильберто Мендосе за то, что ломают систему и не боятся признать меня. Смотрю на все эти списки с действующим чемпионом Баду Джеком – дайте мне его следующим».

Пол в рейтингах – это хорошо. Да, может быть не очень справедливо. Однако для развития бокса именно это может дать очень серьёзный толчок. Выиграет сам вид спорта, возрастёт его популярность. И выбрасывать блогера из топ-15 не стоит. Достаточно просто поставить его против одного из бойцов, находящихся в списке. Если победит, никаких дальнейших разговоров попросту не будет. Он всё и всем докажет. А если проиграет, то можно будет убирать Джейка из рейтингов без зазрения совести.