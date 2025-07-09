Все, кроме руководства UFC, признали заслуги Евлоева. Когда ждать титульник?

После того как Магомед Анкалаев в марте 2025-го получил долгожданный титульный шанс и стал чемпионом UFC, победив Алекса Перейру, статус самого невезучего россиянина в промоушене перешёл к Мовсару Евлоеву. С 2019 года боец выступает под эгидой UFC, соорудил внушительную победную серию, но по большому счёту до сих пор остаётся в тени других бойцов. Как минимум в глазах руководства промоушена. Можно даже вспомнить, как Дана Уайт критиковал Мовсара за «ужасный» бой с Арнольдом Алленом.

В итоге Мовсару не помогал даже тот факт, что оба претендента на титул – Алекс Волкановски и Диего Лопес – упоминали именно его в качестве первого соперника после завоевания пояса. Руководство UFC планировало в очередной раз оставить Евлоева без титульного шанса и устроить поединок Волкановски с Яиром Родригесом, который проиграл два из трёх последних поединков и уже был финиширован Волком. А Евлоеву, находившемуся выше Родригеса в рейтингах, дали дебютанта Аарона Пико.

Помог случай — у UFC сорвался мексиканский номерной турнир в сентябре. Вернее, он потерял статус PPV-ивента, и необходимость везти туда титульный бой отпала. Соответственно, и Родригеса вывели из разговоров о титульной гонке. Даже попытались устроить Яиру бой с Диего Лопесом. И теперь у Евлоева появляется вполне осязаемый шанс. Его заслуги уже признаю́т все вокруг, включая потенциальных конкурентов в титульной гонке. Да, у него нет финишей, но девять побед — это девять побед, невозможно не считаться с такой серией.

11-й номер рейтинга Юссеф Залал уверен, что Евлоева отодвигают от титульника из-за политических игр: «Я всё понимаю, но не считаю, что это правильно. Мовсар должен получить титульный шанс и драться за пояс. А ему дают новичка UFC! Мовсар может всё потерять, а Пико не теряет ничего. Это очень поверхностно, однако таковы правила игры. Это политические игры».

Мовсар Евлоев Фото: Cooper Neill/Getty Images

Джош Эмметт, занимающий девятую строчку, тоже считает, что Евлоев заслужил шанс: «Я думаю, Мовсар заслужил его. Если судить по заслугам, а не по популярности. Этот парень непобедим. Да, он не самый зрелищный боец, но он одерживает победы. Он идет на четвёртом месте в рейтинге. Я думаю, он заслуживает».

Недавний претендент на титул Диего Лопес ждёт, что Евлоев получит титульник уже в октябре: «После того как Яир Родригес отказался драться со мной, не знаю, даст ли UFC ему возможность биться за титул. Я думаю, Мовсар — следующий. Если Мовсар выиграет у Аарона Пико, то 100% UFC даст ему титульный бой в октябре в Абу-Даби».

Экс-соперник Мовсара и бывший чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг критикует промоушен: «Говорят, Мовсар будет драться с Аароном Пико. Про Пико говорят, что у него крутая борьба и сильный бокс. Но если Аарон зайдёт в октагон и проиграет Мовсару, что вы будете делать с Пико? Вы просто даёте Мовсару «убить» очередного претендента. Дайте уже Евлоеву титульный шанс! Он заслужил его ещё бой назад вместо Диего Лопеса. Это просто идиотизм. Лопес ещё говорил это дерьмо про Мовсара. Да, ты активнее, ты провёл больше боев. Но Евлоев побил тебя! И это было не так уж давно. И Мовсар продолжает побеждать и не получать титульный шанс. Люди говорят, что бой Евлоева и Волкановски будет скучным. Да нет, это будет крутой бой!»

Непобеждённый британец Лерон Мёрфи недоумевает, кто ещё может быть претендентом, если не российский боец: «Мне кажется, Евлоев должен быть следующим для Волкановски. Но в UFC в первую очередь смотрят на выступления. Это касается и меня самого — я был бы на более хорошем счету, если бы сумел вырубить Джоша Эмметта. Может быть, я бы даже стал претендентом на титул! Надо делать так, чтобы о тебе говорили. Фанаты должны обсуждать твои победы, должны ждать твоего следующего боя. Это бизнес, здесь всё упирается в деньги. И если фанаты не захотят увидеть бой Волкановски — Евлоев, то в UFC могут задуматься. Но с кем ещё Алексу драться?»

И, наконец, сам Волкановски считает, что Евлоев всё же может стать следующим: «Я подерусь с любым, кого мне предложит UFC. Никого не боюсь. Но я хочу драться с парнями, которые заслуживают этого. Самый захватывающий бой для меня был бы против Мовсара. Он непобеждён, у него рекорд 19-0. У него лучшее резюме в топ-5 рейтинга UFC. Я понял так, что они хотят проверить Евлоева ещё раз. Но если Мовсар победит Пико, думаю, он получит титульный бой».

Алекс Волкановски Фото: Getty Images

Дана Уайт, когда анонсировал бой Евлоева с Пико, расплывчато сказал, что россиянин, возможно, подерётся за пояс, если победит. В этом плане тайминг предстоящего боя с Пико играет на руку Мовсару. В конце июля он уже проведёт свой поединок и в четвёртом квартале 2025 года сможет биться за титул. В октябре пройдёт два номерных турнира UFC, по одному – в ноябре и декабре. Места для титульника Волкановски — Евлоев достаточно. Плюс и сам Алекс неоднократно говорил, что хочет оставаться активным. Однако важно не затянуть, потому что в сентябре пройдёт бой Диего Лопеса с Жаном Силвой. Если победит последний, то вполне может обойти Мовсара в титульной гонке.

Возможно, сейчас идеальный момент для Евлоева. Он второй номер рейтинга, а по факту и вовсе первый, так как опережает его только Макс Холлоуэй, уже объявивший об уходе в полулёгкий вес. Остался последний шаг — пройти Пико (даже если решением), и тогда даже прохладное отношение боссов UFC к россиянину не должно помешать ему получить титульник уже в этом году.