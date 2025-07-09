«Дивизион, мягко говоря, не впечатляет». В UFC наконец-то взялись за тяжёлый вес

Тяжёлый вес UFC в последний год находится в жутком упадке. Есть чёткое расслоение в ростере этой категории: шесть-семь топов, несколько середняков и болото, из которого промоушен пытается выудить действительно стоящих бойцов, способных в дальнейшем прогрессировать и подниматься выше. Так, например, уже пытались забросить сразу высоко Ризвана Куниева, Джонату Диниза, Мика Паркина. И каждый раз, к слову, неудачно. Тем не менее Куниев и Диниз точно поднимутся в дальнейшем и займут место в десятке. Сейчас тест предстоит молодому Таллисону Тейшейре, который всего после одного боя в UFC встретится с Дерриком Льюисом.

Но глобально это не отменяет того, что в дивизионе кризис. Что говорить, если в топ-15 в какой-то момент оказался Дон'Тэйл Мэйс (4-7 в UFC), а сейчас в топ-10 есть Тай Туиваса на серии из пяти поражений. Плюс ко всему стало много бойцов-тяжеловесов, предпочитающих безопасно доводить дело до победы решением. В UFC такое не любят. Яркий пример — Карл Уильямс. Шёл на трёх победах, проиграл один бой и был отправлен в свободное плавание, так как все его бои дошли до решений.

Проблему признаёт и Том Аспиналл, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе: «Если говорить о громких именах, то тяжёлый дивизион сейчас, мягко говоря, не впечатляет. В нём есть таланты, но если мы вспомним его же более чем пятилетней давности, то тогда топ-15 по именам был просто невероятным. Мы говорим о таких бойцах, как Фабрисио Вердум, Кейн Веласкес, Джуниор дос Сантос, Марк Хант, Алистар Оверим, Брок Леснар, Стипе Миочич – список можно продолжать и продолжать. Тогда смотришь на топ-15 и думаешь: «Вау, вот это уровень». А сейчас даже я, будучи тяжеловесом, смотрю на топ-15 и такой: «Я этих парней даже особо не видел». Я думаю, в ближайшие несколько лет это изменится. Полагаю, в тяжёлом весе будет больше громких боёв, люди станут более узнаваемыми, и это отлично. Нам просто нужно больше новых перспективных тяжеловесов, которые проявят себя в топ-15».

В UFC проблему осознают и наконец-то взялись за работу по обновлению ростера тяжёлого веса. Безусловно, это не просто. Нужно не просто найти тяжёлых и крупных ребят, а это тоже та ещё задача хотя бы в силу физиологии (таких людей на планете просто меньше), а ещё и отобрать среди них тех, кто будет достаточно конкурентоспособным на высоком уровне. Сейчас ещё помогло то, что ушёл Джон Джонс, державший пояс в заложниках и тормозивший всех.

Джон Джонс Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Оживить дивизион пытаются двумя вариантами одновременно. Первый — некоторые полутяжеловесы уже перебрались в тяжёлый вес. Например, Райан Спэнн, входивший в топ-10 в своём дивизионе, Кеннеди Нзечукву (уже 2-0 в новой категории), вот-вот дебютирует в тяжах Витор Петрино. Это неплохой способ разбавить ростер. А кто-то ещё может и выстрелить. К слову, нынешний боец из топ-5 тяжеловесов Жаилтон Алмейда тоже приходил в UFC как боец другой весовой.

Второй вариант усилить тяжёлый дивизион — приглашение бойцов из других лиг. Так, например, экс-чемпион PFL Анте Делия в сентябре уже дебютирует в UFC поединком с Марчином Тыбурой, занимающим седьмую строчку рейтинга. Элитный джитсер Маркос Алмейда, известный как Бучеча, уже в конце июля сразится с Мартином Будаем, который тоже входит в топ-15 тяжеловесов UFC. А ранее Бучеча выступал в One, а единственное поражение в ММА ему нанёс обидчик Анатолия Малыхина Умар Кейн.

Маркос Алмейда Фото: onefc.com

Это хорошее и явно не последнее усиление ростера тяжёлого дивизиона UFC, в промоушене начали работать над этим вопросом. Возможно, в дальнейшем мы увидим в тяжах Джамала Хилла, он между боями и так весит под 120 кг (с его слов) и Алекса Перейру. К тому же через месяц начинается очередной сезон Претендентской серии Даны Уайта, стоит сделать упор на больших ребят.

Конечно, в идеале было бы вернуть Фрэнсиса Нганну, о котором стали говорить всё чаще. Возможно, стоит обратить внимание и на других бойцов. Ренан Феррейра, к примеру, всё ещё сидит без дела, как и Вадим Немков. Это звёздные имена, способные усилить тяжёлый вес UFC прямо сейчас. Однако в любом случае радует, что дивизион потихоньку начинают реанимировать.