Худой, но очень умный. В Фундору не верили, а он стал крутым чемпионом

В ночь с 19 на 20 июля в Лас-Вегасе, США, состоится интереснейший боксёрский вечер. В соглавном событии запланирован бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Долгожданный реванш проведут Тим Цзю и Себастьян Фундора. Первый поединок остался за американцем раздельным решением судей. Но нужно понимать, что сын Кости, очень рано получив жуткое рассечение, до конца боя героически терпел. Теперь боксёры вновь сойдутся в ринге, чтобы поставить в противостоянии точку или, возможно, выйти на трилогию. Фундора же продолжает удивлять весь спортивный мир. И подходит к поединку далеко не в статусе аутсайдера.

При первом взгляде на Себастьяна даже сложно представить, что он занимается джентльменским видом спорта. Рост Фундоры – 198 (!) см. И это при весе в 69,85 кг. А ещё американец славится огромным размахом рук – 203 см. Да, такая антропометрия больше подходит для баскетболистов или волейболистов. Но Себастьян выбрал бокс. Правда, изначально в худощавого юношу почти никто не верил. Конечно, с такими физическими данными очень сложно проявить себя в единоборствах. Однако Фундора, нужно отдать ему должное, не сдавался и уверенно двигался к заветной цели.

Себастьян больше похож на прилежного студента, который проводит сутки напролёт за книгами. И, стоит отметить, свой бокс американец старается делать максимально умным и интеллектуальным. Он обещал, что такая манера принесёт ему результат против Тима. И своё слово сдержал, действуя максимально дисциплинированно и выверенно в бою с Цзю. При этом образ ботаника является обманчивым. За свою профессиональную карьеру Фундора оформил 14 нокаутов, что выглядит мощным результатом. Кроме того, поединок с Тимом Себастьян превратил в кровавую рубку. В ринге американец преображается, становясь совершенно другим человеком.

Тим Цзю и Себастьян Фундора Фото: Tayfun Coskun/Getty Images

Себастьян действительно выстраивает мощную карьеру в профессиональном боксе. 27-летний спортсмен наколотил рекорд 22-1-1. Единственное поражение пришлось на противостояние с Брайаном Мендосой. Соотечественник продемонстрировал, что пока Фундора далеко не безупречен. Но при этом Себастьян давно выступает исключительно в титульных поединках. Свой первый шанс сразиться за пояс он получил в 2021 году. И с тех пор провёл шесть титульных боёв, уступив лишь в одном. А после той осечки успел разбить Цзю (24-0) и Чордейла Букера (23-1).

Себастьян – уникальный боксёр. Он питается на уровне тяжеловесов, однако из-за ускоренного метаболизма вообще не набирает вес. Кроме того, его отличительная особенность – левосторонняя стойка, которая является не самой распространённой. И это делает его максимально неудобным для оппонентов. Но в бою с Тимом, как кажется, определяющим оказалось даже не это – а разница в росте в 24 (!) см. К таким «великанам» очень сложно подбираться близко. И именно в такой манере любит работать Цзю. Однако с помощью огромного размаха рук Фундора держит соперников на расстоянии.

Тим Цзю и Себастьян Фундора Фото: Steve Marcus/Getty Images

Себастьян уже один раз продемонстрировал, что способен удивить и сотворить апсет. И всё это – сплав качеств Фундоры. Он худой, высокий и очень умный. Поэтому Цзю придётся непросто. Правда, Тим уже заявил, что собирается посоревноваться с соперником в плане интеллекта: «Я буду действовать умно, стратегически. Надеюсь, у меня не будет крови. Если всё это сделаю, то добьюсь победы. Я буду умнее. Буду в состоянии понимать, когда нанести удар.

Только ринг даст ответ на то, оставит ли Тим многоточие в этом противостоянии. Однако есть ощущение, что Фундора уже вписал своё имя в историю бокса. Он стал чемпионом, хотя в долговязого парня никто не верил. Себастьян удивлял нестандартными габаритами, узнаваемым стилем, диссонансом между антропометрией и нокаутирующим ударом. И теперь у него будет отличный шанс вновь шокировать мир.