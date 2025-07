Малыхин потеряет работу? Промоушен ONE медленно умирает — с деньгами всё плохо

Промоушен One Championship уже долгое время по умолчанию включат в топ-3 или в топ-5 главных промоушенов в мире единоборств. У лиги всегда очень много ивентов разного масштаба, а бои проходят не только по правилам ММА. Активно устраиваются ещё и поединки по кикбоксингу, муай-тай и даже грэпплинг-схватки. Конечно, без недостатков не обходится, но глобально One со стороны казался стабильным промоушеном и заслуженно занимал место флагмана на азиатском рынке.

Однако не всё так гладко в королевстве мистера Чатри Ситйодтонга. Журналист Тимоти Уитон рассказал, что у One второй год ухудшается финансовое положение. Уитон не привёл данных за 2024 год, однако уже в 2023-м у промоушена был зафиксирован убыток в $ 90 млн, при том что за год до этого он составил $ 61,7 млн. А общая сумма долгов One с момента основания перевалила за отметку в $ 500 млн.

Глава One Чатри Ситйодтонг Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

Уитон также отмечает, что резервы организации уменьшаются и прибыли One не генерирует. Бо́льшая часть доходов — рекламные вставки и помощь от партнёров по вещанию. Лиге нужны инвестиции, и, по сути, Чатри Ситйодтонг должен сейчас находиться в перманентном поиске денег ради проведения новых турниров. Ситуацию могло поправить сотрудничество с Катаром, где One провёл два турнира, но Уитон сообщает, что отношения с арабскими инвесторами ухудшаются. Глава лиги Karate Combat Асим Заиди рассказал, что Катар пожалел о партнёрстве с One. Тем не менее некоторые компании всё ещё инвестируют в промоушен, однако только ради того, чтобы защитить собственные инвестиции.

На фоне вороха финансовых трудностей возникают проблемы и на других фронтах. Турниры в США отменяются, хотя были обещания активно заходить на этот рынок, менеджеры уходят, а бойцы всё чаще критикуют промоушен за простои и условия контрактов. Причём это далеко не последние люди в плане достижений в лиге.

Например, экс-чемпион One Марат Гафуров говорил следующее: «One сделал предложение ниже, чем UFC, но там дрались мои друзья, и через них мне пообещали лучшие условия, чем потом смогут предложить в UFC, поэтому я принял их предложение. Это было в 2014 году. Я одержал две победы подряд, продлив свою серию побед до 10, и получил титульный бой. Однако пересмотра моего контракта, после того как я стал чемпионом, так и не состоялось, и меня заставили выступать на тех же условиях. Снова и снова меня либо игнорировали, либо обещали, что скоро подпишут со мной новый контракт. Неуважение One разозлило меня, поэтому я полетел в Сингапур один, чтобы поговорить с Чатри лицом к лицу. Он пожал мне руку и пообещал, что мне дадут контракт на улучшенных условиях, но добавленные деньги были почти такими же, и гонорар остался низким — гораздо меньше, чем получали другие бойцы. При этом лига не отпускала меня, не оставляя мне выбора.

В One обещали, что будут давать мне бой каждые три месяца, что было прописано в контракте, но держали меня без боёв месяц за месяцем, всегда придумывая оправдания. Девять месяцев бездействия и неуважения со стороны One свели меня с ума. Как только я проиграл, их отношение ко мне кардинально изменилось. После моего первого поражения они забрали мой немного улучшенный контракт и вернули старые условия. Меня долго держали без боёв или предлагали замену в последний момент. Матчмейкеры One не отвечали на наши сообщения. При этом лишили возможности драться в других лигах. С 2014 по 2022 год я провёл всего 14 поединков. Чатри не человек слова! Он человек без чести и уважения к другим. Он совсем не тот человек, которого вы видите на экранах. Надеюсь, молодое поколение не повторит моих ошибок, попав в ловушку One».

Марат Гафуров Фото: onefc.com

Другой чемпион, ныне выступающий в UFC, Ренье де Риддер тоже был не в восторге: «Стресс, который я пережил, который пережила моя семья, просто чтобы получить бои — это было не очень приятно. Мне трудно говорить про них плохо, потому что у меня было несколько хороших лет в One. Поначалу ко мне относились хорошо, но в последние пару лет всё стало действительно очень плохо. И я чувствую, что обязан предостеречь других бойцов: если вы думаете о подписании контракта с One Championship, не делайте этого. Всё просто. Вы не должны этого делать. Там ничего нет. Там нет для вас боёв. Вы совершите большую ошибку, если сделаете это».

Ещё один бывший чемпион Бибиано Фернандес советовал бойцам думать дважды, прежде чем подписывать контракт с One. Австралиец Рис Макларен через открытое письмо просил, чтобы его уволили, и говорил о неуважении со стороны лиги. Россиянин Дмитрий Меньшиков жаловался на нарушение условий контракта, Сэйдж Норткатт уходил с конфликтом, Маркус Алмейда (он же Бучеча, скоро дебютирует в UFC) был разочарован простоем в 15 месяцев. И таких историй ещё очень много: Анисса Мексен, Майки Мусумечи, Кристиан Ли, Гэрри Тонон и другие. Кажется, уже слишком много жалоб.

Очевидно, положение One становится всё более угрожающим. Финансовые проблемы, недовольство бойцов и инвесторов, трудности с вещателями. Главный вопрос — что дальше? Например, как быть Анатолию Малыхину? Россиянин — один из немногих звёздных бойцов, кто всё ещё очень тепло относится к лиге и Чатри Ситйодтонгу, регулярно напоминая об этом в публичном поле. В One немало сильных бойцов, которые могли бы усилить и UFC, и PFL. К ним относится и Малыхин. Вполне вероятно, что скоро россиянину и другим топам One придётся искать новое пристанище, уж слишком всё печально у азиатского промоушена.