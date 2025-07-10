Дюбуа – машина для нокаутов. И единственный, кто может победить Усика

19 июля состоится один из самых ожидаемых реваншей в профессиональном боксе. Александр Усик проведёт поединок с Даниэлем Дюбуа. Соперники сойдутся на арене «Уэмбли Стэдиум» в Лондоне, Великобритания. И, конечно, за этим противостоянием будет пристально следить весь спортивный мир.

Примечательно, что в первом поединке Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде. Но многие уже не считают его фаворитом в реванше. Виной всему – самый спорный момент, который произошёл ещё на экваторе поединка. Даниэль нанёс удар на грани, а Александр всем своим видом показал, что был атакован не по правилам. В итоге рефери принял решение дать Усику паузу, не отсчитывать нокдаун. Тот восстановился, бросился вперёд с новыми силами и всё-таки довёл дело до победы. Но многие эксперты по-прежнему утверждают, что удар был абсолютно легальным, а Александр просто изобразил мучения.

27-летний Дюбуа обладает мощнейшей антропометрией. При росте в 196 сантиметров он весит 113 килограмм. Усик ощутимо легче, что было заметно по ходу первого поединка. Кроме того, у Даниэля солиднейший размах рук – 198 сантиметров. Примечательно, что боксёр носит прозвище «Динамит». А всё потому, что в его руках скрыта серьёзнейшая нокаутирующая мощь. Многие по-прежнему уверены, что и Александра он не просто потряс, а должен был даже финишировать. Но неверное решение рефери просто спасло Усика от первого поражения в профессиональной карьере.

Британец наколотил профессиональный рекорд 22-2. Помимо Александра его останавливал Джо Джойс. Соотечественник также отправил Дюбуа в нокаут, но в 10-м раунде. Остальных оппонентов Даниэль разбивал с солидным запасом прочности. А главное, лишь однажды (!) не получилось довести дело до нокаута. Случилось это в далёком 2018 году, когда соперником стал американец Кевин Джонсон. Да, именно тот самый, который совсем недавно получил гражданство Российской Федерации, с удовольствием выступает на турнирах в нашей стране. Но поединок Дюбуа забрал с огромнейшим преимуществом.

Даниэль Дюбуа Фото: Alex Davidson/Getty Images

Дюбуа в свои 27 уже застолбил за собой статус будущего тяжёлого веса. Почему именно такой? А потому, что лучше всего тяжеловесы раскрываются уже после 30 лет. И от Даниэля ждут очень серьёзных свершений. При этом в активе британца уже есть несколько очень статусных побед. Он перебил американца Джаррелла Миллера (26-0-1), хорвата Филипа Хрговича (17-0) и соотечественника Энтони Джошуа (28-3). Примечательно, что на каждого нового соперника Дюбуа тратил всё меньше времени. Поэтому Даниэль становится всё более устрашающим для соперников.

Дюбуа отличается агрессивным стилем и активностью в ринге. Да, вес действительно внушительный. Но Даниэль классно работает на ногах, отлично пользуется своими сильными сторонами. Кроме того, у британца великолепно работает «инстинкт убийцы». Если он чувствует, что соперник поплыл, то бросается добивать, уже не отпускает. Так было с Джошуа, которого Дюбуа буквально разгромил, превзошёл по всем показателям. И это при том, что что Эй Джей считается одним из самых ярких тяжеловесов нынешнего поколения.

Складывается ощущение, что все авансы выписываются Дюбуа не просто так. И Даниэль является единственным боксёром, способным прямо сейчас остановить Усика. Но ответы на все вопросы даст реванш с Александром. Есть уверенность, что Дюбуа будет действовать максимально зло и агрессивно. Он по-прежнему уверен, что первый бой должен был забирать совершенно спокойно. И теперь попытается повторить тот самый удар, не позволяя рефери допустить ошибку.