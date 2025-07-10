Звёздный тренер штампует допингистов? Новый скандал в окружении Канело

В июне 2025-го в Англии прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча олимпийского чемпиона Галаля Яфая с мексиканцем Франсиско Родригесом. На кону стоял временный пояс WBC, принадлежащий Яфаю, и бой завершился сенсационным поражением олимпийца. Родригес несколько раз уронил соперника, но в итоге победил решением.

Однако теперь один из главных апсетов года вполне может быть аннулирован. Организация ВАДА сообщила, что в организме Родригеса были обнаружены следы запрещённых препаратов, но пока не раскрывают, что именно за вещество нашли у мексиканца. Однако забавно, что ещё по ходу поединка комментатор DAZN Санни Эдвардс то ли в шутку, то ли всерьёз предположил, что столь впечатляющее выступление Франсиско могло быть обусловлено приёмом допинга, за что, разумеется, был раскритикован. Конечно, есть мизерный шанс на то, что B-проба даст отрицательный результат, однако это совсем уж единичные случаи.

Франсиско Родригес Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

И ещё более забавно, что тренером Родригеса является Эдди Рейносо. Это уже далеко не первый случай, когда его боксёр попадается на допинге. Оскар де ла Хойя после очередного эпизода не упустил шанса поддеть Рейносо: «Срочные новости! Седьмой боец ​​из лагеря Эдди Рейносо дал положительный результат на запрещённое вещество. Экстренная помощь уже скоро!»

Правда, непонятно, откуда Оскар насчитал семь случаев, потому что их теперь стало шесть. Возможно, он учитывал своего бойца Райана Гарсию, который когда-то был в лагере Рейносо, но ушёл до того, как провалил допинг-тест после боя с Девином Хейни. Тем не менее шесть случаев — тоже совсем не мало. Самый свежий, не считая Родригеса, был связан с Хайме Мунгией. После успешного реванша с Бруно Сурасом в пробе мексиканца обнаружились метаболиты тестостерона экзогенного происхождения. Мунгия утверждал, что всё это досадная случайность, так как он чист и готов пройти дополнительные тесты. В итоге выяснилось, что не так уж был чист Хайме — В-проба также дала положительный результат. Результат боя с Сурасом пока не аннулирован, однако это неизбежно. Как и дисквалификация, которая, скорее всего, продлится 12 месяцев. К слову, реванш с Сурасом — первый поединок Мунгии после перехода к Рейносо. Никого эта история не порадовала больше, чем Оскара де ла Хойю.

Безусловно, самая громкая история связана с самым звёздным бойцом команды — Саулем Альваресом. В 2018 году перед вторым боем с Геннадием Головкиным у Канело в пробе нашли кленбутерол — вещество для наращивания мышц и сжигания жира. Альварес получил отстранение на полгода и называл тот период жизни очень тяжёлым. Наличие кленбутерола в пробе Альварес и его команда объяснили заражённой мексиканской говядиной, так как в их стране действительно подкармливают животных этим веществом, чтобы те набирали вес.

«Это была моя ошибка, которую я совершил из-за того, что не читал об этом и не был в курсе, насколько серьёзна проблема с мясом в Мексике. Но я не делал ничего преднамеренно, я не делал ничего, чтобы попытаться улучшить своё выступление, я бы никогда не пошёл на что-то подобное. Это была ошибка и не более того. Я не знал об этой проблеме в Мексике. Я совершил ошибку и более её не повторю. После того, что со мной случилось, я принял множество мер предосторожности. Даже слишком много, я считаю это экстремальным. Дошло до того, что я перестал есть мясо. В Штатах мясо другое, я могу есть его без проблем, потому что здесь за мясом больше контроля, однако я действительно хочу привыкнуть к тому, чтобы исключить его из своего рациона, потому что бо́льшую часть времени я нахожусь в Мексике. Так что я полностью отказался от мяса», — говорил Канело.

Как бы то ни было, история с положительной пробой и отстранением осталась. А потом настал черёд других, менее звёздных бойцов Рейносо. В 2021 году положительный тест сдал чемпион мира во втором полулёгком весе Оскар Вальдес, у него обнаружили фентермин. Сам боксёр и WBC, изучавший дело, не считали, что у этого вещества есть подтверждённый эффект для использования в соревнованиях, но специалист в области борьбы с допингом Виктор Конте отмечал, что фентермин увеличивает энергичность, стойкость и выносливость. Однако к Вальдесу вообще не применили санкций. Допустили защищать титул и назначили испытательный срок в 12 месяцев, а также обязали участвовать в различных программах, посвящённых продвижению принципов чистого бокса.

В 2017-м, за год до Канело, на допинге попался и Луис Нери, чемпион мира в легчайшем весе по версии WBC. Перед боем с Синсуке Яманакой Нери провалил допинг-тест, был найден зилпатерол. Боксёр настаивал, что вещество попало в организм через пищу (снова Мексика, снова некачественная еда), а в WBC спортсмену поверили и титула лишать не стали. Просто назначили реванш и заявили, что Нери будет на строгом диетическом режиме под присмотром главы комитета WBC по питанию. А вот The Ring лишил Луиса своего пояса и восстановил в качестве чемпиона Яманаку.

Луис Нери Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

Ну и, наконец, был случай с Хулио Сезаром Мартинесом. Этот парень сумел отличиться дважды. В 2019 году у мексиканца обнаружили кленбутерол, тот самый, который находили и у Канело. В WBC вновь сослались на то, что в мексиканском мясе часто находят следы этого вещества. В итоге санкций к Мартинесу не применяли, списав всё на случайное употребление, но обязали пройти консультацию по питанию и стать послом «Чистого бокса». В 2024 году Мартинес, уже будучи чемпионом мира WBC в наилегчайшем весе, снова провалил допинг-тест. На этот раз в пробе обнаружили диуретики и маскировочные агенты, мексиканца дисквалифицировали на девять месяцев и аннулировали победу над Анхелино Кордовой.

Несложно заметить, что практически во всех описанных эпизодах так или иначе фигурирует WBC. Это тоже неудивительно. Организацию регулярно обвиняют в коррупции, а её глава Маурисио Сулейман неоднократно фигурировал в различных скандалах. Ну и нельзя не отметить тот факт, что штаб-квартира WBC в Мексике, а все упомянутые боксёры представляют именно эту страну. Такое совпадение.

Ну а «Лаборатория» Рейносо продолжает работать и давать поводы для обсуждений и насмешек. Ещё после случая с Мунгией Оскар де ла Хойя упоминал, что в этом зале явно что-то происходит: «У Эдди Рейносо было шесть бойцов, которых поймали. Может быть, что-то там происходит? Я чешу голову и думаю: «Ну, наверное, кто-то виновен в этом деле. Кто-то же явно виновен». Пока не доказана твоя вина, я реально не могу об этом говорить, однако у нас тренер, у которого шесть бойцов с позитивными тестами! Что-то происходит».

Возможно, что-то и происходит, но, вероятнее всего, в будущем ещё кто-то из мексиканцев Рейносо съест не ту говядину, и это снова станет скандальной темой для обсуждения.