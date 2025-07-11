«Не разбираюсь ни в политике, ни в боксе, ни в жизни». Откровенный боксёр Хатаев

Уже через пару дней свой очередной бой проведёт перспективный российский полутяжеловес Имам Хатаев. Поединок с Дэвидом Морреллом для нашего соотечественника имеет важнейшее значение: таких топовых оппонентов у Хатаева ещё не было. В преддверии крупного турнира мы поговорили с Имамом: боксёр рассказал о тренировочном процессе в разных странах, опасениях по поводу американской визы и объяснил, почему будет болеть за Артура Бетербиева в бою с Дмитрием Биволом.

— Решение ездить тренироваться в Австралию — лучшее твоё решение с точки зрения продвижения карьеры?

— На самом деле, у меня нет такого, чтобы я именно решил ездить тренироваться в Австралию. Я тренируюсь в разных местах: бываю в Чечне, езжу на Эльбрус, в Москве работаю. Сейчас готовлюсь в Канаде — Нью-Йорк отсюда недалеко, и климат почти одинаковый.

— В последнем бою ты впервые в профи прошёл всю дистанцию. Некоторые говорят, что это даже полезнее, чем нокаут. Как ты считаешь?

— Я всегда готовлюсь на все раунды и к разным сценариям. В профессиональном боксе, наоборот, чем больше раундов — тем лучше.

— Учитывая, что ты редко доходишь до поздних раундов, были опасения, что можешь просесть физически?

— Те, кто думает, что я «трёхраундовый боксёр», глубоко ошибаются. Я в ринге чувствую себя лучше, когда бой затягивается.

Имам Хатаев Фото: РИА Новости

— Ты бился в разных странах – в России, Сербии, Австралии, Канаде. Где комфортнее всего?

— Мне вообще без разницы, где боксировать. Ринг он и есть ринг. Я слушаю тренера в углу и стараюсь делать то, что мы запланировали. Честно — дома мне даже тяжелее драться. Слишком много давления со всех сторон.

— Первый бой в США — это большой шаг вперёд?

— Каждый бой на больших вечерах, которые показывают по всему миру, — это плюс для карьеры. Так что да – это важный шаг.

Недавно Хатаева дисквалифицировали в любительском боксе: Эксклюзив Имам Хатаев заявил, что у него могли обнаружить допинг из-за обилия в пище яиц

— Как относишься к прозвищу Чеченский Тайсон? Приятно или давит?

— Меня уже как только ни называли: Чеченский Тайсон, Халк, Железный человек, «второй Бетербиев». Но у меня есть своё прозвище — Разрушитель. Мне этого достаточно.

— Как появился вариант боя с Морреллом? Это же скачок по уровню оппозиции.

— Не знаю точно, как он появился. У меня есть менеджер — Джим Камбосос. Я прошу его делать мне бои только с лучшими. Думаю, он поработал. Для меня в этом нет ничего удивительного.

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— Тебя беспокоили слухи о проблемах с визой и возможной дисквалификации от ITA?

— Очень сильно беспокоило, что нам могут не дать визу — ни мне, ни моему тренеру Антону Кадушину. Альхамдулиллах, теперь всё позади. Осталось поехать и показать то, над чем мы работали.

— Чего ты ждёшь от самого боя с Морреллом? Это будут шахматы или взрыв?

— Я не могу предсказать, как сложится бой. Но искры будут — это не любительский бокс. Тут 10 раундов и совсем другие перчатки.

— Моррелл недавно бился за временный пояс. В случае победы ты будешь настаивать на титульнике?

— Да. Если всё получится, попрошу бой с Бенавидесом. Я считаю его фейковым чемпионом в этом весе.

— Это на бумаге твой самый сложный соперник?

— Он неплох. Но если сравнивать с моими оппонентами в любителях, были и посильнее. Тут тоже дай бог разберёмся.

— Он сказал, что выйдет на бой с тобой с кирпичами в кулаках. А ты с чем?

— Я выйду, как всегда, уповая на Всевышнего. А чем удивить в ринге — у меня есть пара заготовок.

— В твоём весе три пояса у Бивола. Скоро у него третий бой с Бетербиевым. Какие ожидания?

— Очень надеюсь, что Артур вернёт себе пояса. Я его немного знаю. Думаю, он сделает всё, чтобы победить. И в третьем бою будет совсем другим — неважно, сколько ему лет.

— Если Бетербиев вернёт титулы и тебе предложат бой с ним, что скажешь? А если с Биволом?

— Ни за какие пояса и деньги я не выйду в ринг против Артура Бетербиева. Он мой чеченский брат, и для нас это унизительно. А вот с Биволом — с удовольствием. Хотя я его тоже уважаю — и как боксёра, и как человека.

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев Фото: Getty Images

— Как относишься к феномену Джейка Пола?

— Я не смотрю Джейка Пола и таких клоунов, как он.

— Кроуфорд — Канело. Это бой века? Кто победит?

— Мне нравятся стили и того, и другого. А кто победит — знает только Всевышний.

— Как относишься к тому, что делает Турки Аль аш-Шейх для бокса?

— Я не разбираюсь ни в политике, ни в боксе, ни в жизни. Не слежу за тем, кто что где делает. Просто выхожу в ринг и боксирую.