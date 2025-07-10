Усику повезло с низкой конкуренцией? Изучаем все победы Александра в тяжеловесах

19 июля состоится один из самых ожидаемых реваншей в профессиональном боксе. Александр Усик проведёт поединок с Даниэлем Дюбуа. Соперники сойдутся на арене «Уэмбли Стэдиум» в Лондоне, Великобритания. Чемпион принял опасный вызов.

В первом поединке Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде. Но многие уже не считают его фаворитом в реванше. Виной всему – самый спорный момент, который произошёл ещё на экваторе поединка. Даниэль нанёс удар на грани, а Александр всем своим видом показал, что был атакован не по правилам. В итоге рефери принял решение дать Усику паузу, не отсчитывать нокдаун. Тот восстановился, бросился вперёд с новыми силами и всё-таки довёл дело до победы. Однако многие эксперты по-прежнему утверждают, что удар был абсолютно легальным, а Александр просто изобразил мучения.

Имя: Александр Усик

Дата рождения: 17 января 1987 года

Место рождения: Симферополь, СССР

Рост: 191 см

Размах рук: 198 см

Рекорд: 23-0

Весовая категория: тяжёлая

Прозвище: Кот 17 января 1987 годаСимферополь, СССР191 см198 см23-0тяжёлаяКот

Ещё Усика критикуют за то, что он покорил королевский вес далеко не в лучшие годы его существования. Некоторые попросту уверены, что Александру повезло попасть в условия низкой конкуренции. Да, в последнее время чемпион сражается исключительно с лучшими, принимает сложнейшие вызовы. Но так было далеко не всегда.

Стоит напомнить, что в тяжёлый вес Усик попал далеко не сразу. Сначала он мощно прошёлся по первому тяжёлому весу. Да, это совершенно разные дивизионы, хотя звучит и очень похоже. Там Александр наколотил рекорд 16-0 и выглядел доминирующей силой. Однако принял решение отправиться на покорение новых вершин. В королевском весе его привлекали громкие вывески, яркие афиши и солидные гонорары. Но сначала поединки Усика не могли претендовать на такой статус.

Чазз Уизерспун — джентльмен-ветеран

12 октября 2019 года Усика приветствовал в новом дивизионе 37-летний американец Чазз Уизерспун. К тому времени он имел профессиональный рекорд 38-3, у него были в пассиве поражения. Поэтому Александр выглядел очевидным фаворитом. Единственным фактором, который мог сыграть против дебютанта, выглядели габариты. Для тяжёлого веса Усик всегда считался довольно маленьким боксёром. Но проблем Александр не испытал. После седьмого раунда Уизерспун отказался от продолжения поединка. Так была завоёвана первая победа в тяжёлом весе.

Дерек Чисора — сбитый лётчик

Следующим шёл британец Дерек Чисора, карьера которого откровенно пошла на спад. К тому моменту он имел профессиональный рекорд 32-9, но поймал серию из трёх побед. Правда, уровень оппозиции за этот отрезок был откровенно низким. Однако свой шанс Чисора не использовал. Примечательно, что поединок прошёл всю дистанцию. И на записках судей ни о какой тотальной доминации речи не шло. Но единогласное решение судей осталось именно за Александром. Усик одержал первую значимую победу и получил очень серьёзный шанс.

Дерек Чисора Фото: Alex Livesey/Getty Images

Энтони Джошуа — сломленный ментально

Энтони Джошуа подходил к очень важному поединку со статистикой 24-1. Да, считался мощнейшим нокаутёром, 22 победы забрал досрочно. Но первое поражение в карьере очень сильно ударило по ментальному состоянию боксёра. Да, его Эй Джей успел закрыть двумя победами. Однако против Усика выходил не с тем ментальным состоянием, которое было раньше. В итоге два поединка обернулись провалом. Оба раза сильнее оказался Александр. Первый бой дошёл до единогласного решения судей, второй – до раздельного. Но оба раза рефери поднимал руку Усика. А Джошуа окончательно рассыпался. Он вряд ли был готов к противостоянию с Александром. А после него признался, что морально сломался.

Даниэль Дюбуа — британская драма

Молодой Даниэль Дюбуа только начинал своё становление в королевском весе. Но его бросили под каток чемпиона. И изначально Александр считался безальтернативным фаворитом. Однако жизнь показала, что в тот момент о лёгкой прогулке нельзя было даже задумываться. Да, Усик одержал победу, причём сделал это досрочно. Но споры о легальности того самого удара, кажется, утихнут не скоро. Даже после победы вопросы к Александру остались. Они касались и спорного момента, и самого соперника. Никто тогда не расценивал британца всерьёз. Это сейчас Дюбуа успел доказать, что он вполне может удивить любого оппонента.

Тайсон Фьюри — финиш для Цыганского короля

Тайсон Фьюри подходил к поединку с Александром в непобеждённом статусе. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира. Но всем уже было понятно, что от оптимальных кондиций Цыганский король далёк. И этим воспользовался Усик, который дважды подряд довёл дело до победы. Сначала – раздельным решением, затем – единогласным. Однако каждый раз было видно, что Александр доминирует. В определённый момент даже казалось, что досрочного финиша в первом поединке не избежать. Но Тайсон устоял. И всё-таки Фьюри был максимально далёк от своих оптимальных кондиций.

Тайсон Фьюри — Александр Усик Фото: Getty Images

Александр действительно попал в очень комфортные условия, поэтому особенных проблем в королевском весе не испытывал. Однако и принижать его достижения не стоит. Усик быстро покорил тяжёлый дивизион, но никогда не перебирал соперников, разделяя на удобных и неудобных. И теперь принял новый опасный вызов. Поединок с Дюбуа станет очередной проверкой на прочность. Молодой британец жаждет реванша.