Новая трагедия — теперь в США. Почему бокс продолжает убивать спортсменов?

Смерти профессиональных боксёров, к сожалению, совсем не редки. В том числе в результате последствий пропущенных ударов. Но бывают случаи, когда обстоятельства остаются загадочными. Самый свежий пример связан с мексиканцем Педро Антонио Родригесом. Спустя несколько часов после поражения единогласным решением в поединке с Филлипом Велой на вечере бокса Del Sol Boxing боксёра обнаружили мёртвым в гостиничном номере.

После боя Родригес, проводивший лишь второй поединок за последние шесть лет, договаривался встретиться с бойцами за ужином, но не спустился к ним. А вскрыли его номер лишь после того, как он не вышел к трансферу до аэропорта утром. Жена мексиканца тоже не понимает, что могло случиться: «Он собирался поужинать и лечь спать, утром за ним должен был приехать автобус. Это был наш последний разговор. Не знаю, что произошло, я в шоке».

Педро Антонио Родригес (справа) Фото: из личного архива боксёра

В промоушене попросили из уважения к семье спортсмена дождаться вердикта властей по окончании расследования и не строить теории. Так что пока вопрос о причине смерти Педро остаётся открытым. Больших успехов Родригес на ринге не добился, был джорнименом и, по сути, тестировал таких бойцов, как Вела. Всего у него было 15 побед, три ничьих и 26 поражений. Карьера и жизнь 37-летнего боксёра, который параллельно работал в Институте социального страхования, оборвались на серии из семи поражений.

Пока нет ни предположений, ни официальных заявлений от властей по поводу того, что именно стало причиной смерти Родригеса. Известно лишь, что него не было проблем со здоровьем, а вот супруга боксёра не исключает даже вариант с убийством её мужа, хотя и не говорит, были ли у неё предпосылки для таких версий.

В целом за последнее время было немало пугающих сообщений о скоропостижных смертях боксёров. Опасная тенденция. Только в течение нескольких лет их было более пяти. В мае 2024 года британец Шериф Лаваль дебютировал на профессиональном ринге. После пропущенного удара в четвёртом раунде он потерял сознание. Рефери решил, что это был просто нокдаун, но быстро сообразил, что ситуация гораздо серьёзнее. В итоге Лаваль скончался в больнице, а причиной смерти стала аритмогенная кардиомиопатия — редкое заболевание сердца. В семье боксёра говорили, что и не подозревали о таких рисках, а врачи вовремя не обнаружили болезнь.

За месяц до Лаваля трагический случай произошёл с конголезским супертяжеловесом Арди Ндембо. Боксёр бился с Нестором Сантаной и проиграл нокаутом. Ндембо экстренно доставили в больницу, он провёл три недели в коме и умер, не приходя в сознание. Причиной смерти считается внутричерепная травма от удара. В том же году талантливый боксёр с Фиджи Убайд Хайдер (урождённый Натаниэль Сингх) бился за пояс IBO Asia Pacific. В итоге – поражение нокаутом, которое привело к коме и смерти спустя 16 дней после боя. Причина – обширное кровоизлияние в мозг, а отсутствие толкового контроля за работой медиков со стороны комиссии лишь усугубило положение. Семья Хайдера обвиняла организаторов турнира в халатности.

В конце 2024 года в копилку печальных новостей из мира бокса добавились ещё два смертельных исхода. Боец из Танзании Хассан Мгайя после нокаута получил тяжёлую черепно-мозговую травму и спустя сутки скончался в больнице. А пуэрториканец Пол Бамба просто довёл свой организм до того, что даже победа стала для него роковой. В декабре 2024-го он выиграл в бою за пояс WBA Gold, нокаутировав Рохелио Медину Луну, и вызвал на бой Джейка Пола. Тот год для Бамбы мог стать выдающимся — он умудрился провести 14 (!) боёв и оформил в них 14 побед нокаутами, побив рекорд Майка Тайсона, у которого было 13 нокаутов за год. Точную причину смерти не раскрыли, однако, предположительно, сказался накопленный ущерб. На Reddit писали, что Полу рекомендовали сбавить темп, но он не слушал и, по сути, играл в рулетку.

Пол Бамба Фото: из личного архива боксёра

За полтора года до Бамбы, в мае 2023-го, похожий случай был с филиппинцем Кеннетом Эгано. Он одержал победу по итогам восьми раундов, но потерял сознание в углу. В больнице его экстренно прооперировали из-за внутричерепного кровоизлияния, однако это его не спасло — боксёр умер через четыре дня.

Это далеко не все случаи смертей боксёров за последние несколько лет. Почти каждая из этих трагедий в итоге заставляла атлетические комиссии и организаторов ужесточать порядок проведения соревнований, усиливать медицинский контроль, уделять гораздо больше внимания здоровью спортсменов и чаще их проверять. И об этом регулярно твердят врачи и эксперты.

Бывший врач комиссии штата Невада Фрэнк Гилберт говорит о необходимости постоянных обследований: «Это контактный вид спорта, и летальный исход возможен всегда… Необходимо сделать обязательными нейродиагностику и МРТ перед каждым боем».

Доктор Эдвин Хомански соглашается с коллегой, отмечает, что без МРТ вообще нельзя проводить поединки и подчёркивает ещё один момент: «Тренер всегда должен знать, когда его бойцу хватит». А некоторые австралийские медики и вовсе утверждают, что бокс нужно запретить именно из-за частых летальных исходов. Так или иначе, глобально посыл у медиков один: без обязательной диагностики каждый бой – это большой риск для жизни.

К сожалению, мы по-прежнему получаем и будем получать подтверждения того, что бокс крайне опасный вид спорта. Совсем недавно Джин Сасаки упал в нокаут в поединке с Брайаном Норманом и начисто забыл полтора месяца жизни. Здесь очень важно максимально внимательно относиться к здоровью спортсменов, чаще устраивать им проверки и тесты, перестраховываться. Можно пострадать не только от одного тяжёлого пропущенного, но и от накопленного урона. Понятно, что боксёры изначально выходят в ринг, зная, что будут принимать урон, однако никто не выходит, чтобы умереть. Этого точно не хотел и Педро Антонио Родригес, скончавшийся в июле этого года, и вполне вероятно, что его тоже подкосил ущерб организму, полученный в боях.